UMFRAGE Das grosse Warten auf Fahrgäste: So geht es den St.Galler Taxiunternehmen nach der Coronapandemie Andrang am Wochenende, Flaute unter der Woche: Das Geschäft der regionalen Taxiunternehmen ist gerade sehr unberechenbar. Das verlangt den Chauffeuren viel Geduld ab. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Langeweile statt Kundschaft: Nur am Wochenende sei die Auftragslage ganz in Ordnung, heisst es bei den Taxiunternehmen der Region. Bild: Ralph Ribi

Der Fahrer im Taxi schläft. Seit sechs Uhr früh steht er mit seinem Wagen am Bahnhof St.Gallen. Nun ist es kurz nach neun Uhr und er hatte noch keine Kundschaft. «Sonst bin ich um diese Zeit schon ein- bis zweimal gefahren», sagt er und reibt sich die müden Augen.

Schlecht laufe das Geschäft trotz aufgehobener Corona-Schutzmassnahmen, so der 59-Jährige weiter. Lange Fahrten, an den Flughafen etwa, an den See oder ins Spital, seien immer noch selten. Die Nächte am Wochenende seien ganz okay. «Tagsüber und unter der Woche steigen aber nur selten Gäste ein und meist nur für kurze Strecken.» Für den Fahrer bedeutet das: warten, lange warten.

«Auch wenn die Nachfrage gering ist, müssen wir arbeiten. Steht kein Taxi da, ist das auch nicht gut fürs Geschäft.»

Er schlafe viel, lese und langweile sich. Scheint die Sonne, steigt er auch mal aus und gönnt sich immerhin einen Kaffee.

Hoffen und beten

«Katastrophal. Gestern nix, heute nix», sagt auch Mostafa Nahvi, Geschäftsführer der St.Galler Taxifirma Frosch. Am Wochenende habe sich die Lage leicht verbessert seit Aufhebung der Schutzmassnahmen. «Die jungen Menschen gehen wieder aus.» Zwei bis drei seiner sechs Taxis würden gebraucht. «Die anderen stehen still.» Bis Ende März habe er deshalb Kurzarbeit beantragt. Er hoffe, dass es wieder besser komme. «Bis dahin kämpfe ich weiter und bete.»

Mostafa Nahvi, Geschäftsführer Taxi Frosch Bild: pd

Ein Fahrer, der mit seinem Taxi am Bohl wartet, wirkt ebenfalls bedrückt. Vor Corona habe er an guten Tagen fünf bis sechs Fahrten gezählt, sagt er. Nun sind es höchstens drei. Und erst noch kurze. «So nehme ich weniger als 40 Franken pro Tag ein. Kein Umsatz, kein Lohn.» Am Blinker hängt eine Maske. Er setzt sie auf, sobald eine Person einsteigt. «Zur Sicherheit.»

Kaum Touristen und Geschäftsleute im Taxi

An den Wochenenden spüre man den Nachholbedarf deutlich, sagt Samuel Holenstein, Geschäftsführer des grössten St.Galler Taxiunternehmens Herold: «Alle wollen raus. Die Jüngeren gehen etwas trinken, die Älteren etwas essen.» Auch unter der Woche sei die Nachfrage nach Taxis in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen.

«Was noch fehlt, sind die Touristen und die Geschäftsleute.» Dieses «internationale Geschäft», wie Holenstein es nennt, macht üblicherweise rund zehn Prozent der Fahrten aus. Momentan aber würden frühmorgens kaum Taxis nach Kloten oder Altenrhein gewünscht. «Diese Zahlen werden wohl nie mehr auf das Niveau vor Corona klettern.» Viele Meetings fänden noch immer über Zoom oder Teams statt, viele Firmen würden das wohl beibehalten. Holenstein:

David Hollenstein von Herold Taxi Bild: Ralph Ribi

«Dabei würden unsere Chauffeure sich über längere Fahrten freuen. Sie kämen dann mal wieder aus dem hektischen Stadtverkehr heraus.»

Immerhin haben die Fahrer von Taxi Herold die Menschen zurück. «Diese sind es, die den Beruf ausmachen», sagt Holenstein. Während Corona hätten sich einige Fahrgäste aggressiver verhalten als üblich, fährt er fort. Nun habe sich die Atmosphäre im Wagen entspannt. Holenstein:

«Man redet wieder über das Wetter und weniger übers Impfen.»

Er hofft, dass im Herbst die Betten auf der Intensivstation leer bleiben und der Bundesrat nicht die Pandemiemassnahmen verschärfen muss. Und freut sich auf die Offa, das Strassenkunstfestival Aufgetischt, das Honky-Tonk-Festival, das Open Air St.Gallen. «Immer wenn in der Stadt etwas läuft, profitieren wir.»

Und nun der teure Diesel

«Ich bin gleich bei Ihnen», sagt Renate Schmidhauser, welche die Zentrale des Rorschacher Taxibetriebs Bereiter leitet. Sie schickt einen Wagen an die Felsenbergstrasse, einen an die Schulstrasse. Zwei Minuten später ist sie wieder in der Leitung:

«Entschuldigen Sie, entweder läuft nichts oder alles.»

Das Geschäft habe sich erholt. «So weit wie vor Corona sind wir aber noch nicht. Die Leute haben während der Pandemie verlernt, auszugehen.» Vier statt fünf Autos sind bei Taxi Bereiter im Einsatz. Vier Autos stehen auch an Freitag- und Samstagabend bereit. In guten Zeiten arbeiten montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags zwei Fahrer nachts durch. «Jetzt ist oft schon einer zu viel», heisst es.

Ausser in der Nacht auf vergangenen Freitag. Der Taxichauffeur brachte kurz vor vier Uhr einen Stammgast auf den Zug, der zur Arbeit musste. Zur gleichen Zeit wollte sich eine Person vom Hotel Bad Horn nach St.Gallen fahren lassen. Zwei Kunden, ein Fahrer. Kurzerhand sprang ein Bekannter ein, der sonst Prospekte verträgt. Unberechenbar: Dieses Wort beschreibe die aktuelle Situation am besten. «Und nach der Pandemie plagt uns nun der hohe Dieselpreis wegen des Krieges in der Ukraine.»

Umso schöner, wenn es zwischendurch gute Nachrichten gibt. Die Stadt hat dem Taxibetrieb Anfang März neue Standplätze zugeteilt. Die fünf am Hafen fallen wegen Sanierung der Hauptstrasse weg, drei am Stadtbahnhof und zwei an der Signalstrasse sind dazugekommen.

Seit letztem Sommer schon würden Fahrten und Gästezahl «nach einer knallharten Zeit» wieder zunehmen, sagt Paul Richle vom Gossauer Bahnhof-Taxi. «Aktuell sind die Fallzahlen sehr hoch, was die vorsichtigeren Partygänger noch etwas bremst.» Mehr Sorgen bereitet dem langjährigen Fahrer der Dieselpreis. «Der Wahnsinn. Wir werden ausgepresst wie eine Zitrone», sagt er. Und: «Höhere Taxitarife sind nun unumgänglich.»

