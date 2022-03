Umfrage zum Theaterprovisorium in Goldach

Umfrage «Damit wieder mehr los ist»: Das Theaterprovisorium stösst in Goldach auf breite Zustimmung Das Provisorium des Theaters St.Gallen soll 2023 nach Goldach zügeln. Am 15. Mai stimmt die Bevölkerung darüber ab. Eine Strassenumfrage in der Seegemeinde zeigt, dass viele Goldacherinnen und Goldacher grösstenteils hinter dem Projekt stehen. Joshua Lindenmann 15.03.2022, 17.29 Uhr

Auf dieser Wiese im Dreispitz zwischen Mühlegutstrasse, ehemaligem Industriegleis und Bahnlinie würde das Theaterprovisorium zu stehen kommen. Bild: Michel Burtscher

Vor rund zwei Wochen hat die St.Galler Regierung bekanntgegeben, dass die Gemeinde Goldach den Zuschlag für das Theaterprovisorium erhält. Zurzeit steht dieses noch auf dem Unteren Brühl vor der Tonhalle in der Stadt St.Gallen. 2023 könnte der Holzbau nach Goldach auf die Wiese im Dreispitz zwischen Mühlegutstrasse, dem ehemaligen Industriegleis und der Bahnlinie zügeln. Doch zuerst müssen die Goldacherinnen und Goldacher an einer Grundsatzabstimmung am 15. Mai ihren Segen geben. Im November könnte dann über den Bauprojektkredit abgestimmt werden.

Während das Theaterprovisorium für Gemeindepräsident Dominik Gemperli eine «einzigartige Chance» ist, lehnt die SVP Goldach dieses entschieden ab. Sie argumentiert mit den hohen Betriebs- und Unterhaltskosten. Andere Parteien wollen sich zuerst ein besseres Bild machen.

Was sagen Passantinnen und Passanten in Goldach zur Idee, das Gebäude an den Bodensee zu verlegen?

Elisabeth Böni, Goldach Bild: Joshua Lindenmann

Ich befürworte das Theaterprovisorium. Es ist auch wichtig, dass junge Leute einen Ort haben, wo sie Anlässe durchführen können. So wie früher im «Schäfli».

Bettina Grabher, Goldach Bild: Joshua Lindenmann

Ich bin generell immer für Kultur. Ob das Provisorium zu gross ist, finde ich schwierig zu sagen. Ich finde die Idee jedoch sehr gut. Früher hatte es ja noch das Restaurant Schäfli, doch dieses wurde mittlerweile abgerissen und durch Wohnungen ersetzt. Die Aula der Schule ist auch keine gute Alternative, da die Akustik sehr schlecht ist.

Rebecca Eberle, Goldach Bild: Joshua Lindenmann

Ich bin generell für die Förderung kultureller Angebote und Aktivitäten. Mit dem Theaterprovisorium könnte das Dorfleben gesellschaftlich und kulturell angeregt und weiterentwickelt werden.

Monika Forster, Goldach Bild: Joshua Lindenmann

Dass das Theaterprovisorium nach Goldach kommen soll, finde ich eine gute Sache. Ich sehe es als Bereicherung für Goldach. Ich habe auch keine Sorgen, dass die Plätze nicht gefüllt werden. Wenn das Provisorium in der Nähe ist, denke ich, dass viel mehr Leute gehen, als wenn sie extra nach St.Gallen gehen müssen.

Tanja Eberle, Goldach Bild: Joshua Lindenmann

Ich finde es schön, die Option für ein Provisorium zu haben. Dann haben wir wieder einen Ort, wo die Leute zusammenkommen können – gerade jetzt, wo der Sozialkontakt lange gefehlt hat. Zu den Kosten kann ich nur sagen, dass wir schon dümmer Geld ausgegeben haben.

Berndt Restle, Goldach Bild: Joshua Lindenmann

Ich bin generell ein Theaterfan und bin selber Mitglied im Senioren- und Laientheater. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute in der Umgebung eine Vorstellung im Provisorium besuchen würden. Wegen der Finanzierung mach ich mir weniger sorgen. Oftmals findet man für Kulturprogramme auch Sponsoren.

Jacquelina Dotlo, Goldach Bild: Joshua Lindenmann

Ich finde es gut, dass die Gemeinde etwas macht. Damit wieder mehr los ist. Im Moment fehlt Goldach so eine Art Treffpunkt. Ob es jetzt noch mehr kostet oder nicht, kommt kaum darauf an. Man zahlt sowieso schon viele Steuern. Gut fände ich auch, wenn das Provisorium dann für jedes Alter nutzbar wäre.

Christoph Koller, Goldach Bild: Joshua Lindenmann

Ein Gebäude neu auf eine Wiese zu bauen, finde ich immer heikel. Es fehlen sowieso schon ein paar grüne Flecken. Goldach ist sehr gut an St.Gallen angebunden. Daher kann man problemlos auch ins Stadttheater fahren, wenn man ein Theater sehen will. Es fehlt auch ein wenig die Verhältnismässigkeit.

Kai Stäheli, Goldach Bild: Joshua Lindenmann

Ich bin eher für das Theaterprovisorium. Ich finde es eine gute Sache, solange der Zweck dahinter erfüllt ist. Mir würde es noch gefallen, wenn das Provisorium von aussen verschönert würde.