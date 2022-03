Umfrage Braucht es mehr Flüge ab Altenrhein? Das sagen die umliegenden Bewohner: «Fängt lieber mal bei den Autoposern an!» Mitte und EVP fordern mehr Flugzeiten am Flugplatz Altenrhein. So sollen künftig auch über Mittag und an Feiertagen Flüge möglich sein. Die Gegner finden: Die Bevölkerung leidet schon genug unter dem Fluglärm und mehr Flüge sind nicht vereinbar mit den Klimazielen des Kantons. Wie ist die Meinung der Anwohnerinnen und Anwohner? Alain Rutishauser und Joshua Lindenmann 04.03.2022, 17.00 Uhr

Die Mitte/EVP-Fraktion hat vorgeschlagen, dass künftig auch am Mittag und an den Feiertagen Flüge ab Altenrhein verkehren dürfen. Bild: Urs Bucher

Die Mitte/EVP-Fraktion im Kantonsrat hat sich im Februar in einer Interpellation an die St.Galler Regierung gerichtet. Sie fordert erleichterte Bedingungen für den Flugplatz Altenrhein, sodass künftig auch Flugstarts und -landungen über die Mittagspause und an Feiertagen erlaubt wären.

Dem überparteilichen Verein Aktion gegen Fluglärm (AgF), der bereits seit 1981 besteht, passen die Forderungen so gar nicht. AgF argumentiert, dass bereits heute die Bevölkerung der umliegenden Wohngebiete unter dem starken Fluglärm leide. Weiter argumentiert der Verein, dass eine Erweiterung des Flugbetriebs mit den Klimaschutzzielen des Kantons nicht vereinbar sei. Und zuletzt widerspricht AgF der Mitte/EVP-Fraktion, die hervorhebt, die Ausdehnung sei der Flugzeiten für die Wirtschaft in der Region wichtig. Dies sei lediglich eine nicht belegte Behauptung, kontert der Verein Aktion gegen Fluglärm.

Was sagt die umliegende Bevölkerung zum Vorhaben und den Gegenargumenten?

Karin Isler, Rorschach. Bild: Joshua Lindenmann

Der Lärm ist untragbar und erschreckt meine Hunde. Ich habe in Kloten gewohnt, weiss also, wie unangenehm Fluglärm sein kann. Irgendwann wurden mir die Maschinen, die über mein Haus flogen, zu viel und ich sagte mir: Ich muss hier wegziehen. Am Bodensee soll es nun nicht gleich werden wie in Kloten. Und es geht nicht mal nur die älteren Leute etwas an. Auch jüngere Menschen wollen nach der Arbeit Ruhe haben.

Liane Horn, Horn. Bild: Alain Rutishauser

Wir haben eine Klimakatastrophe, bei der es zehn nach zwölf ist! Die Flugzeuge sind Umweltverschmutzer und eine Lärmbelästigung. Daneben haben wir auch noch andere Probleme, wie zum Beispiel in der Ukraine. Der Leitstrahl des Flugplatzes stört mich auch, denn er zündet direkt in unsere Wohnung.

Willi Mühlemann, Rorschach. Bild: Joshua Lindenmann

Ich bin hier geboren und kann sagen: Früher gab es viel mehr Fluglärm. Ab 1955 hat man beim Altenrhein den Kampfjet P-16 ausprobiert und ist zweimal täglich damit herumgeflogen und hat geschossen. Das war ein Lärm! Heute stören mich die Flugzeuge nicht mehr. Und mehr Betrieb schafft Arbeitsplätze. Bezüglich Klimaschutz kann ich nur sagen: Fängt mal lieber bei den ganzen Autoposern an, die am Wochenende mehrmals um den Block fahren, um ihren Wagen zu präsentieren.

Felicita Wäspe, Horn. Bild: Alain Rutishauser

Ich bin gegen mehr Flugverkehr. Die Flugzeuge fliegen über die Häuser, wobei mich der Lärm stört. Ich fliege selber nicht. Ich finde aber auch gut, dass wir nicht extra nach Zürich müssen, wenn wir fliegen wollen. Für die Umwelt ist das Fliegen sicherlich schlecht. Meine Hunde stört der Fluglärm jeweils besonders.

Natacha Brochart, Rorschacherberg. Bild: Joshua Lindenmann

Mit den Klimazielen ist das Vorhaben sicher schwierig zu vereinbaren. Daher sollte man sich die Anliegen gut überlegen und alle Faktoren miteinbeziehen, bevor man etwas beschliesst. Den Fluglärm empfinde ich persönlich aber nicht als störend. Klar, beim Spaziergang höre ich ab und zu ein Flugzeug, aber das ist nicht zu vergleichen mit Berlin-Tegel, wo ich oft geflogen bin.

Othmar Mäder, Horn. Bild: Alain Rutishauser

Die Linienflüge stören mich nicht, aber ich finde die Privatflieger eher lästig. Mich stört vor allem der hohe, intensive Ton von Kleinflugzeugen. Eigentlich bin ich ein Befürworter des Flugplatzes, denn er ist wirtschaftlich für die Region sehr wichtig. Ich wäre auch für eine permanente CO 2- Abgabe, da ich der Meinung bin, dass Flüge zu billig sind.

Naemi Engeler, Rorschach. Bild: Joshua Lindenmann

Man hört und sieht die Flugzeuge schon, aber ich störe mich nicht sonderlich ab dem Lärm. Und meine beiden Söhne haben Freude an den herumkurvenden Fliegern und den Geräuschen, die sie von sich geben. Aber aus Sicht der Umwelt bin ich klar gegen mehr Flugverkehr. Je mehr Angebot besteht, desto mehr wird dieses auch genutzt, und der CO 2 -Ausstoss schnellt in die Höhe.

Hans-Peter Wagner, Thal. Bild: Alain Rutishauser

Ich finde, der Flugplatz Altenrhein sollte so bleiben, wie er ist. Die Helikopter sind aber schon sehr laut. Ich finde es nicht nötig, die Flugzeiten auszuweiten. Auch die Kolbenmotoren der Kleinflugzeuge sind laut. Schade finde ich auch, dass der Treibstoff von Flugzeugen nicht besteuert wird.

Mario Corradini, Horn. Bild: Alain Rutishauser

Mich stören die Flugzeuge des Flugplatzes Altenrhein nicht. Allgemein finde ich es jedoch gut, dass nicht viel geflogen wird. Ich weiss auch nicht sehr viel über den Flugplatz. Interessant wäre es zu wissen, wie gross der Anteil der Linienflüge im Gesamtflugverkehr ist.