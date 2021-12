Verkehrskollaps im Goldacher Dorfzentrum entschärft

Verkehrsregime Verkehrskollaps im Goldacher Dorfzentrum verhindert: Umfahrung Mühlegutstrasse besteht Bewährungsprobe Vor etwas mehr als einem Jahr wurde in Goldach die neue Verkehrsachse über die Mühlegutstrasse in Betrieb genommen. Der Anteil des Verkehrs, der über die neue Strasse durchs rollt, nimmt stetig zu, noch ist das Potenzial aber nicht ausgeschöpft. Klar ist auch, erst der Autobahnanschluss Witen wird das Zentrum vom Durchgangsverkehr weitgehend befreien. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Obwohl die neue Umfahrungsstrasse (im Hintergrund) in Goldach seit Juli des vergangenen Jahres zur Verfügung steht, gibt es nach wie vor Autofahrende, die ein Warten vor der Schranke dem barrierefreien Transit vorziehen. Bild: Tino Dietsche

Bei geschlossenen Bahnschranken können Fahrzeuglenker einem Stau im Goldacher Zentrum leicht entgehen. Sie müssen dafür nur auf die Mühlegutstrasse ausweichen. Seit Ende Juli 2020 steht die Umfahrungsstrasse dem Verkehr zur Verfügung, im November desselben Jahres wurde der Versuchsbetrieb für die neue Verkehrsführung in Betrieb genommen.

Vor allem zu Beginn fanden die Wechselschilder, die auf die Schliessung der Barriere aufmerksam machen, zu wenig Beachtung. Auch wurde die doppelte Sicherheitslinie öfters überfahren, andere Fahrzeuglenkende blockierten gleich zwei Spuren, oder Lenker hielten im Kreisel vor der Barriere, obwohl eine rote Ampel und eine Bodenmarkierung genau dies verhindern sollen.

Staus am Feierabend sind noch immer ein Problem

Mittlerweile funktioniert das neue System im Grundsatz sehr gut, wie es im Mitteilungsblatt der Gemeinde heisst und die Vorsignale würden mit wenigen Ausnahmen zuverlässig anzeigen, welches der schnellste Weg durchs Goldacher Dorfzentrum ist. Zudem würden die meisten Autofahrenden die Idee verstehen, die dem neuen Verkehrsregime zugrunde liege.

Aber noch immer bleiben nicht wenige Autofahrende stehen, obwohl man die Barriere umfahren kann. Was sagt Gemeindepräsident Dominik Gemperli dazu?:

«Abklärungen haben ergeben, dass es tatsächlich Automobilisten gibt, die ein Warten vor der Schranke dem barrierefreien Transit über die Mühlegutstrasse vorziehen. Das ist natürlich nicht förderlich für den Verkehrsfluss, liegt aber ausserhalb unserer Einflussmöglichkeiten.»

Bei der Beschilderung, vor allem deren Sichtbarkeit, sieht er keinen Handlungsbedarf. «Ich denke, die Beschilderung und auch die Beleuchtung der Hinweistafeln sind nun ausreichend und ermöglichen eine gute Verkehrslenkung.

Aber dennoch: Wir hoffen, dass die Benützung der Umfahrungsstrasse noch weiter zunimmt, insbesondere vor dem Hintergrund der Fahrplananpassungen, welche die Schliesszeiten der Barrieren nochmals erhöhen.» Ausserdem, so Gemperli, sei zu beobachten, dass Pendler die Umfahrungsstrasse sehr gut nutzten. Ortsunkundige Mobilisten benützten indessen eher den Weg über die Hauptstrasse. Es brauche wahrscheinlich noch mehr Zeit, bis das neue Verkehrsregime zu hundert Prozent funktioniere.

Es ist technisch (noch) nicht möglich, die Dauer bis zum Öffnen der Schranken in die Anzeige der Vorsignale einzurechnen. Bild: Rudolf Hirtl

Welchen Eindruck hat der Gemeindepräsident von der Situation seit der Eröffnung gewonnen, und wieso gibt es um Feierabend immer noch Staus, die zurückreichen bis zur Autobahnausfahrt Meggenhus?

«Ich finde, das neue Verkehrsregime hat die Bewährungsprobe klar bestanden und wird von der Bevölkerung in der Region insgesamt gut aufgenommen. Das Problem mit der Stausituation am Feierabend ist tatsächlich vorhanden, muss aber im Zusammenhang mit dem Autobahnzubringer gelöst werden. Wir sind mit dem Bund und dem Kanton im Gespräch, Verkehrsmassnahmen zu treffen, die auch eine Lenkungsfunktion beinhalten.»

Separate Einspurlinie um Staus zu vermeiden

Überdies gebe es Überlegungen, eine spezielle Einspurlinie für das Einlenken nach dem Waldeggkreisel bzw. vor dem Abzweiger Richtung Bruggmühlestrasse baulich zu realisieren. Damit würde der Verkehr Richtung Rorschach bzw. Goldach eine Zweiteilung erfahren und dies würde laut Dominik Gemperli letztlich zur Entlastung führen. «Aber natürlich, im Gesamtsystem zeigt sich auch die Notwendigkeit des Vorhabens eines neuen A1-Anschlusses im Witen mit Realisierung der neuen Kantonsstrasse zum See», zeigt er sich überzeugt.

Gemäss Statistik nutzen momentan beinahe 39 Prozent der Verkehrsteilnehmenden die Umfahrungsstrasse, vor Jahresfrist waren es 30 Prozent. Welcher Prozentsatz wird im Optimalfall angepeilt? «Ich denke, mit den veränderten Schliesszeiten der Bahnschranken wird sich der Verkehr letztlich fast hälftig teilen», sagt Dominik Gemperli.

Wer im Kreisel erwischt wird, zahlt eine Busse

Wie eingangs erwähnt, halten einzelne Autofahrende ihr Fahrzeug im Dorfplatzkreisel an. Das ist nicht nur verboten, damit beeinträchtigen sie auch den Transitverkehr. Zum andern blockieren sie den Bushof. Postauto und Seebus müssen auch bei geschlossener Barriere die Haltestellen beim Bahnhof bedienen und fahrplanmässig in alle Richtungen abfahren können. Ob wie angekündigt Bussen ausgesprochen wurden, wenn Autos im Kreisel stehen bleiben, kann Gemperli nicht sagen. «Für die Bussenverfügung ist die Polizei zuständig. Es passiert aber tatsächlich immer wieder und es ist sehr ärgerlich. Die Chance, dass just im Ereignisfall die Polizei zugegen ist, ist natürlich nicht sehr hoch.»

Entwicklung des Verkehrsanteils auf der Mühlegut-Umfahrung in Goldach seit Eröffnung Grafik: Gemeinde Goldach

Wer von Untereggen nach Rorschacherberg fährt, wird im Kreisel durch Schächte und Erhöhungen ordentlich durchgeschüttelt. Die Sulzstrasse nach Rorschacherberg sei eine Kantonsstrasse und letztlich Gegenstand kantonaler Sanierungsvorhaben. Anpassungen bei Schächten würden sicher noch stattfinden. «Der Fahrkomfort muss gewährleistet sein, auch Richtung Untereggen.»

Gesamthaft falle das Fazit des Gemeinderates positiv aus und die Investitionen haben sich laut Gemperli mehr als gelohnt. «Zusammen mit der Zentrumsüberbauung der Fortimo und der Neugestaltung der Hauptstrasse mit partieller Öffnung des Dorfbaches wird sich das Zentrum von Goldach in Zukunft viel attraktiver gestalten. Davon profitieren letztlich alle.»

