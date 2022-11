Sanierung: St.Galler Kleintheater 111 muss zwei Jahre schliessen

Das Haus in St.Fiden, in dem das Theater eingemietet ist, wird generalsaniert. Zwei Jahre bleibt die Bühne verwaist. Trotzdem blickt das Leitungskollektiv des Kleintheaters zuversichtlich in die Zukunft: Das Theater 111 wird nach der Sanierung wieder einziehen können.

Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 24.11.2022, 12.00 Uhr