Im ehemaligen St.Galler Hotel am Ring entstehen Studios zur Miete

Umbau Schluss mit Gold und Schnörkel: Im ehemaligen Hotel am Ring in St.Gallen entstehen Studios zur Miete Das Gebäude am Unteren Graben 9 mit dem einst prunkvollen Hotel gehört seit Februar einem Immobilienfonds aus Zürich. Seit zwei Monaten wird im ehemaligen Hotel renoviert: Im Frühling 2023 soll der Umbau fertiggestellt sein. Geplant sind Kleinwohnungen und Arbeitsflächen. Krisztina Scherrer 20.06.2022, 05.00 Uhr

Das ehemalige Hotel am Ring wird saniert. Bild: Sandro Büchler

Das Baugerüst am Unteren Graben 9 in St.Gallen steht schon länger, und bald wird vom ehemaligen, ikonischen Hotel am Ring nichts mehr zu erkennen sein. Das Gebäude wird komplett umgebaut. Da die Baugenehmigung bereits seit April vorliegt, haben die Arbeiten schon vor ein paar Wochen begonnen. Aus den einst schmucken Hotelzimmern sollen Studios für Studierende werden.

Zürcher Firma baut ehemaliges Hotel um

Das Gebäude gehört dem Swiss Central City Real Estate Fund. Geführt wird der Fonds von der Firma Nova Property Fund Management AG in Zürich. «Das Haus soll kernsaniert, energetisch verbessert und umgenutzt werden», sagt Christoph Bopp, Leiter Projektmanagement bei der Nova Property Fund Management AG. Geplant seien zehn neue Studios beziehungsweise Kleinwohnungen sowie Gewerbeflächen. «Im Erdgeschoss soll es zudem beispielsweise für Co-Working Platz geben.» Der Fonds investiere «in Liegenschaften an Toplagen in den grossen Wirtschaftszentren der Schweiz», sagt Bopp.

Früher war das Gebäude am Unteren Graben ein Hotel und ein Gasthaus: Eliane Vilarino hatte das Hotel am Ring 43 Jahre lang betrieben. Es war bekannt für seine prunkvollen Möbel, die aufgemalten Barockmotive im Treppenhaus und die unzähligen Kronleuchter – das Hotel galt als Unikat in der Stadt. Im Jahr 2019 übergab die damals 66-jährige Vilarino den Betrieb ihrem Sohn. Sie blieb Eigentümerin des Gebäudes. Aus dem früheren Hotelrestaurant wurde ein Café und Vintage-Laden. Im November 2021 verkaufte Eliane Vilarino das ehemalige Hotel an die HOAG Immobilien AG.

Kleinwohnungen ab Anfang 2023

«Das Gebäude eignet sich aufgrund seines Grundrisses sehr gut für die Gestaltung von kleineren Wohneinheiten oder Studios», sagt Bopp. «Wir sind davon überzeugt, dass die Nachfrage nach Kleinwohnungen in der Stadt St.Gallen hoch bleiben wird.» Wie teuer der ganze Umbau und wie hoch der Mietzins sein wird, will Bopp nicht verraten: «Wir veröffentlichen keine Umbau- oder Renovationskosten einzelner Liegenschaften im Portfolio.» Die Nova Property Fund Management AG rechnet damit, dass die Kleinwohnungen im Frühling 2023 bezugsbereit sind.

Die Studios könnten in den Augen der Eigentümerin beispielsweise für Studentinnen und Studenten oder Mitarbeitende der Universität St.Gallen attraktiv sein. «Aufgrund der zentralen Lage mit dem Stadtzentrum und dem Bahnhof in Gehdistanz erwarten wir ein breites Interesse von Personen, die eine städtische Kleinwohnung suchen.»