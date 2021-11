Rorschacher Kornhaus nimmt nächsten Schritt in Richtung Sanierung

Umbau Das Rorschacher Kornhaus nimmt einen nächsten Schritt in Richtung Sanierung Seit 30 Jahren wird um die Sanierung des Kornhauses diskutiert. Im Zusammenhang mit dem aktuellen Projekt wurde nun die Statik des Wahrzeichens überprüft. Dinah Hauser Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Kornhaus Rorschach senkt sich jährlich um bis zu 1,5 Millimeter ab. Bild: Jolanda Riedener

Es tut sich was in der Causa Kornhaus. Der Stadtrat hat die Statik überprüfen lassen. Dies im Zusammenhang mit der längst überfälligen Sanierung des Rorschacher Wahrzeichens, um die schon gut 30 Jahre diskutiert wird. Die Überprüfung der Statik geschah im Rahmen der Vorprojektstudie namens Umbau und Sanierung Kornhaus.

Laut Ronnie Ambauen, Leiter Bau und Stadtentwicklung, sei das Tragwerk für die heutige Nutzung des Kornhauses grundsätzlich ausreichend dimensioniert. Dieses ist in der Vergangenheit mehrmals verstärkt worden. Auch das Mauerwerk und der Sandstein seien in gutem Zustand und hätten nur lokale Schwachstellen. Doch es gibt auch Problemzonen. So etwa die Flachfundation, die die Gebäudelast flächig ins Erdreich trägt, und das Setzungsverhalten. Das Kornhaus senkt sich zirka einen Millimeter pro Jahr ab – und das schon über Jahrhunderte.

Ronnie Ambauen, Leiter Bau und Stadtentwicklung. Bild: PD

«Das Erdgeschoss liegt wegen der Setzungen und wegen der Aufschüttungen der Promenade aktuell bis zu 1,20 Meter unter der aktuellen Erdoberfläche.»

Zudem senkt es sich nicht gleichmässig. Da es sich seeseitig stärker absenkt, verdreht sich das Gebäude leicht. «Insbesondere die Nordwestseite hat sich stärker gesenkt», sagt Ambauen. Dies aufgrund von sogenannten Auskolkungen der Alten Hafenmauer. Das sind Einbuchtungen, die durch das Wasser entstanden sind. Laut Ambauen müsse auch in Zukunft mit Setzungen von 0,5 bis 1,5 Millimetern pro Jahr gerechnet werden.

Akuter Handlungsbedarf bestehe aber nicht. «Der heutige Zustand besteht schon seit längerem und ist tolerierbar.» Wenn eine intensivere oder andere Nutzung angestrebt wird, erst dann müsse das Gebäude stabilisiert werden.

Das Kornhaus ist über 270 Jahre alt Das Kornhaus Rorschach wurde zwischen 1746 und 1748 vom Architekten Johan Casper Bagnato aus Ravensburg für die Fürstabtei St.Gallen errichtet. Es wurde als Umschlagplatz und Lagerhaus für das über den See angelieferte Korn konzipiert. Auch nach der Aufgabe des Korn- und Lagerhausbetriebs 1908 sowie Verkauf an die Stadt, blieb das Gebäude noch Jahrzehnte lang ein Lager. Heute beherbergt das Rorschacher Wahrzeichen das Museum im Kornhaus, das Schifffahrtsamt sowie die Seerettung und -polizei. Im 20. Jahrhundert wurde das Kornhaus mehrmals umgebaut und saniert. 1933 erhält eine Treppenanlage im Inneren des östlichen Teils sowie neue Stützbalken und -pfeiler. 1955 wollte die Rorschacher Bevölkerung das marode Haus nicht abreissen lassen und stimmte für eine Aussenrenovation. 1989 wurde ein Ideenwettbewerb für eine Revitalisierung ausgeschrieben. Das Siegerprojekt Trunk der St.Galler Architekten Kuster & Kuster wurde aber nie realisiert, da zu teuer. Später wurde Stararchitekt Santiago Calatrava gewonnen. Dieser entwickelte im Auftrag des Stadtrates eine Projektstudie für die Seeuferanlage. Der viel gelobte «grosse Wurf» kam allerdings nie zum Fliegen, weil es gegen die Direktaufträge an Calatrava von verschiedenen Seiten Widerstand gab. Anfangs der 2000er-Jahre gab es nochmals Anläufe, die allesamt versandeten. (dh)

Fundament kostet bis zu 16 Millionen

Eine weitere Besonderheit: Das Kornhaus wurde zwischen 1746 und 1748 als einfaches und unbeheiztes Lagerhaus erstellt. Deswegen können die Räume insbesondere im Erdgeschoss nicht ohne weiteres beheizt werden. «Eine signifikante Veränderung des Raumklimas hat einen negativen Einfluss auf den Feuchtigkeitshaushalt des Gebäudes.» Das bedeutet konkret: Der Sandstein, der Verputz und das Holztragwerk würden bei einer Erwärmung mehr Wasser aufnehmen. In Folge tiefer Aussentemperaturen kann der Sandstein die aufgesaugte Feuchtigkeit nicht mehr nach aussen abgeben; er ersäuft.

Daher müsse man vor Veränderungen das Fundament ertüchtigen, sagt Ambauen. Die Kostenschätzung liegt bei 12 bis 16 Millionen Franken. Damit wäre aber noch nichts umgebaut. Für die Sanierung und den Umbau wurden bei der Machbarkeitsstudie, die 2017 publiziert wurde, noch 14 Millionen Franken gehandelt, dann 20 bis 25 Millionen Franken am Stadtapéro Ende September. Das kann sich die Hafenstadt wohl kaum leisten, wie dort thematisiert wurde.

Mängelbehebung nicht inbegriffen

Warum wurde in der Machbarkeitsstudie die Senkung und das Fundament nicht miteinbezogen? Ronnie Ambauen antwortet: «Bei solchen komplexen Projekten wie diesem, ist es sinnvoll zuerst die Nutzung abzuklären. Im Fall des Kornhauses ist dies im Rahmen der Machbarkeitsstudie geschehen. Die Mängel an der bestehenden Bausubstanz wurden in der aktuellen Phase des Vorprojekt analysiert.» Grobkostenschätzungen in der Phase Machbarkeitsstudie würden auf Erfahrungszahlen beruhen betreffend dem gebauten respektive dem zu bauendem Raum. «Sie beinhalten nicht die Mängelbehebung der bestehenden Bausubstanz. Diese werden erst bei einer vertiefteren Betrachtung in der Vorprojektphase erkannt.»

Derzeit ist ein Budget von 2 Millionen Franken reserviert, um zu eruieren, was im Erdgeschoss möglich ist. Laut Ronnie Ambauen, wird sich der neu zusammengesetzte Stadtrat diesem Thema, sowie der Neugestaltung des Hafenareals ausserhalb des ordentlichen Stadtrat-Sitzungsrhythmus widmen. Da das Gebäude seit 1958 unter Bundesschutz steht, ist die kantonale Denkmalpflege bei allen Planungen beigezogen worden.