St.Gallen rechnet mit mehreren hundert ukrainischen Flüchtlingen

UKRAINE-KRIEG «Die Hilfsbereitschaft ist beeindruckend»: Noch sind wenige ukrainische Flüchtlinge in St.Gallen, doch die Stadt rechnet mit mehreren hundert Schutzsuchenden Seit Kriegsausbruch sind über 11'000 Menschen aus der Ukraine in die Schweiz geflohen. In der Stadt St. Gallen sind die Zahlen noch tief, das dürfte sich aber bald ändern. Die Sozialen Dienste rechnen mit der Ankunft von mehreren hundert Geflüchteten. Und die ersten ukrainischen Kinder werden dieser Tage an den städtischen Schulen in die Regelklassen eingegliedert. Luca Ghiselli und Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

In Teufen sind vor rund zehn Tagen 120 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Auch in der Stadt St. Gallen finden immer mehr Personen Zuflucht. Bild: Michel Canonica (10. März 2022)

Seit Wochen vergeht kein Tag, ohne dass Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in die Schweiz einreisen. Über 11'000 zählt das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Montag, rund 4000 haben den Schutzstatus S erhalten. Auch in der Stadt St.Gallen haben mehrere Dutzend Personen, einige davon Kinder, Zuflucht gefunden, wie die städtische Sicherheits- und Sozialdirektorin Sonja Lüthi auf Anfrage bestätigt. «Bis Ende letzter Woche gingen wir von total rund 35 Geflüchteten aus.»

Stadträtin Sonja Lüthi, Direktorin Soziales und Sicherheit. Bild: Tobias Garcia

Viele davon seien mit einem Touristenvisum eingereist und privat untergekommen: bei Verwandten, Bekannten oder in privat angebotenen Wohnungen. Auch deshalb können die Sozialen Dienste nur Schätzungen anstellen.

«Wir hatten bisher mit relativ wenigen Geflüchteten oder deren Helferinnen und Helfern direkten Kontakt.»

Erste Kinder werden in Stadtsanktgaller Schulen bereits unterrichtet oder sind zumindest für den Unterricht angemeldet worden (siehe Infobox).

Nicht jede private Unterkunft eignet sich

Klar ist auch: Die Situation entwickelt sich rasant. Wie viele Flüchtlinge in den kommenden Wochen noch kommen werden, sei kaum abzuschätzen, sagt auch Lüthi. Die Sozialen Dienste rechnen aktuell mit mehreren hundert ukrainischen Kriegsflüchtlingen, die in der Stadt untergebracht werden könnten. Die aktuelle Ruhe trügt also, in den kommenden Tagen dürften die Zahlen stark ansteigen. Sonja Lüthi geht davon aus, dass bereits ab Ende Woche dem Kanton St. Gallen rund 60 Geflüchtete pro Tag zugewiesen werden dürften, wovon via den Trägerverein Integrationsprojekte St. Gallen (TISG) etwa zehn in der Stadt untergebracht werden müssten.

So ist die Situation an den St.Galler Schulen Martin Annen, Leiter der städtischen Dienststelle Schule und Musik, sagt auf Anfrage, dass bisher ein ukrainisches Kind in die sechste Primarklasse eingeschult wurde. «Ich habe Kenntnis davon, dass noch weitere ukrainische Kinder in der Stadt angekommen sind», sagt Annen. Insgesamt seien es aktuell rund zehn Kinder, die in den kommenden Tagen eingeschult werden dürften. Die Kinder würden dem Alter entsprechend in eine Regelklasse nahe ihres neuen Wohnquartiers eingeschult. «Anschliessend erhalten sie per sofort intensiven Deutschunterricht», sagt Annen. Auch die Klasse helfe mit, damit die Schulintegration der Flüchtlingskinder gelinge: Die anderen Schülerinnen und Schüler würden laut Annen sehr hilfsbereit, neugierig und interessiert auf die zugezogenen Kinder reagieren. In welchen Schulhäusern in St.Gallen die weiteren zehn Kinder untergebracht würden, wollte Annen nicht sagen: «Die Kinder sollen in Ruhe eingeschult werden.» (alr)

«Wir sind am Hochfahren der entsprechenden Ressourcen und beziehen dabei auch freiwillige Wohnangebote mit ein», sagt Lüthi. Diese seien sehr zahlreich ausgefallen. «Die Hilfsbereitschaft in der Stadt ist beeindruckend.» Auf einen Aufruf vor rund 14 Tagen haben sich bereits etwa 50 Familien, Einzelpersonen, Kirchgemeinden, aber auch Unternehmen mit ihren Angeboten bei den Sozialen Diensten gemeldet. «Nicht alle Unterbringungsmöglichkeiten eignen sich aber», gibt Lüthi zu bedenken. Es sei beispielsweise notwendig, dass die Beherbergung während mindestens drei Monaten gewährleistet ist – um zu verhindern, dass die Menschen auf der Flucht ständig den Wohnort wechseln müssen. «Die Eignungsabklärung der einzelnen privaten Angebote erfordert Zeit und wird aktuell von den Sozialen Diensten neben der Erledigung ihrer Kernaufgaben geleistet», sagt Lüthi.

Zivilschutzanlagen werden betriebsbereit gemacht

Bis anhin, sagt Lüthi, seien noch kaum Personen an die TISG vermittelt worden und entsprechend auch keine Geflüchteten auf die Gemeinden verteilt worden. Auch deshalb habe man erst begrenzt konkrete Schritte unternommen, um Wohnraum zu schaffen. Am Montag sind erstmals Flüchtlinge im TISG-Heim in Kirchberg angekommen. Das markiert sozusagen auch den Startschuss für konkrete Massnahmen auf Stadtgebiet:

«Es wird nun geprüft, welche Wohnungen vom Liegenschaftenamt angemietet werden können.»

Weiter würden spezifisch leer stehende Gebäude geprüft. Und schliesslich, quasi als Notnagel, macht die Stadt auch die beiden Zivilschutzanlagen im Riethüsli und der Schönau betriebsbereit.

In der Anlage im Riethüsli sind bereits 2015 während der Flüchtlingskrise einige Dutzend Personen untergekommen. Vereinzelt führt diese Art der Unterkunft aber auch zu Kritik, weil die Menschen bereits vor ihrer Flucht zum Teil während Wochen im Untergrund – in Bunkern, Kellern oder sogar U-Bahn-Stationen – Schutz vor Luftangriffen suchten.

Lüthi sagt, die Unterbringung in Zivilschutzanlagen sei je nach weiterer Entwicklung des Kriegs und der Flüchtlingszahlen «denkbar». Es sei aber nicht die bevorzugte Lösung. Erforderlich werde diese Art der Unterbringung entsprechend erst, wenn die Beherbergungsmöglichkeiten in besser geeigneten Angeboten erschöpft sind oder innert kürzester Zeit sehr viele Personen aufgenommen werden müssten.

Man könne nicht klar beziffern, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine die Stadt St. Gallen insgesamt aufnehmen könne, sagt Lüthi weiter.

«Je nach Entwicklung der Lage und Zahl der Schutzsuchenden werden unter Umständen auch unkonventionelle Lösungen notwendig.»

Ausserdem sei sie davon überzeugt, dass die Stadt weitere Gastfamilien sowie Vermieterinnen und Vermieter von Leerwohnungen finden würde, wenn die Not noch grösser werden sollte.

