Warum ukrainische Geflohene bei Gastfamilien ausgezogen sind

Ukraine-Flüchtlinge «Es ist nicht ‹ohne›, jemanden dauernd bei sich in der Wohnung zu haben»: Warum die ukrainischen Flüchtlinge bei ihren Gossauer Gastfamilien wieder ausziehen mussten In Gossau leben 120 ukrainische Flüchtlinge, die meisten sind Frauen und Kinder. Die meisten leben nicht mehr bei ihren Gastfamilien. Die Stadt hat die Geflohenen untergebracht – und sucht weitere Wohnungen für Menschen in Not. Rita Bolt 30.11.2022, 18.00 Uhr

Familie Hocquart aus Arnegg hatte ein geflohenes Paar aufgenommen. Die beiden wohnen inzwischen in einer eigenen Wohnung. Bild: Arthur Gamsa

Die Solidarität der Bevölkerung mit den geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern war kurz nach Kriegsausbruch im Februar gross. Schweizweit erklärten sich laut einem Beitrag des Schweizer Fernsehen 30‘000 Gastfamilien bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Dass die Hilfsbereitschaft gross war, haben auch die Mitarbeitenden auf der Stadtverwaltung Gossau erfahren. «Das Telefon hat fast pausenlos geklingelt», sagt Helen Alder Frey, Departementsvorsteherin «Jugend Alter Soziales».

Stadträtin Helen Alder Frey. Bild: PD

«Es wurden sogar Sofas im Wohnzimmer als Schlafmöglichkeiten angeboten.»

In Gossau waren rund 40 Flüchtlinge in etwa 30 Gastfamilien untergebracht. «Wir wissen von den wenigsten Flüchtlingen, wie sie von der Ukraine nach Gossau gekommen sind», sagt die Stadträtin. Sie seien privat aufgenommen worden und mussten sich lediglich auf der Stadtverwaltung anmelden. «Die Betreuung haben weitgehend die Gastfamilien übernommen.»

Stadträtin war von Anfang an skeptisch – zu Recht

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe hat bereits im Juni bei vielen Gastfamilien erste Ermüdungserscheinungen festgestellt. Es sei «nicht ohne», jemanden dauernd bei sich in der Wohnung zu haben. Diese Feststellung teilte damals auch das Gossauer Asylwesen. Helen Alder sagte im Mai: «Die Gastfamilien haben unheimlich viel für die Ukrainer getan.» Nach Kriegsausbruch sei alles sehr schnell gegangen, die Flüchtlinge seien plötzlich da gewesen. «Aber niemand weiss, wie lange sie bleiben», erklärte sie. Sie war eher skeptisch und bezweifelte, dass die privat aufgenommenen Flüchtlinge über Wochen und Monate bei den Gastfamilien bleiben können.

Weitere Wohnungen für Menschen in Not gesucht

Helen Alder sollte recht behalten. Die meisten Gastfamilien haben die Betreuung «ihrer» Flüchtlinge der Stadt Gossau abgetreten. Die Gründe der Gastfamilien kenne sie nicht im Detail. Sie wisse aber, dass es mehrheitlich nicht zu Problemen gekommen sei. Die meisten Gastgeberinnen und Gastgeber wollten in einer Notsituation vorübergehend helfen und nicht dauerhaft mit Flüchtlingen in einer Wohngemeinschaft leben.

Die Stadt musste wieder auf Wohnungssuche. Das sei nicht einfach gewesen. «Die Unterbringungsmöglichkeiten müssen eine Grundausstattung haben, bewohnbar und bezahlbar sein», sagt Helen Alder. «Wir beobachten zwar den Liegenschaftsmarkt genau, sind aber darauf angewiesen, dass uns leerstehende Wohnräume von Privaten und Immobilienverwaltungen gemeldet werden.» Für die Flüchtlinge der Gastfamilien konnten Wohnungen gefunden werden. Es seien keine Luxuswohnungen, aber bewohnbar, sagt die Stadträtin.

Im Mai konnten 70 ukrainische Flüchtlinge in sanierte Wohnungen an der Isenringstrasse 9 einziehen; die Zuteilung der Flüchtlinge in die Gemeinden macht der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (Tisg). Die Stadt hat für sie 24 Wohnungen gemietet und eingerichtet. Diese Wohnungen seien immer noch besetzt. Wenige Ukrainer hätten sich auf der Stadtverwaltung abgemeldet. Da sie sich frei bewegen dürfen, weiss man nicht genau, wie viele in die Ukraine zurückgekehrt sind und wie viele in ein anderes Land gezogen sind. Der finanzielle Aufwand für die Flüchtlinge belaste den Finanzhaushalt der Stadt nur teilweise, beantwortet die Stadträtin eine entsprechende Frage. «Der grösste Teil der Kosten wird refinanziert.»

Weitere Flüchtlinge erwartet

In Gossau leben derzeit etwa 120 ukrainische Flüchtlinge. Etwa 15 davon hätten Arbeit gefunden. Da es sich bei den Ukrainern um viele Frauen und Kinder handle, und weil man den Bildungsstand nicht kenne, können nicht verlässlich gesagt werden, wie viele arbeitsfähig wären. «Wir haben auch keine Kenntnisse davon, wie viele Personen wieder zurück in ihre Heimat wollen», sagt Stadträtin Helen Alder Frey. Anders sei die Situation bei den 155 Flüchtlingen aus Eritrea, Syrien, Afghanistan und der Türkei. Etwa 40 hätten eine Arbeitsstelle gefunden. Nicht alle können einer Arbeit nachgehen: Es gibt Flüchtlinge, die verletzt oder traumatisiert sind. Die Stadt Gossau erwartet in nächster Zeit neue Zuteilungen sowohl von Flüchtlingen aus der Ukraine wie auch aus anderen Ländern.