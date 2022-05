So ist die Kiosksituation in der Stadt St.Gallen

Übersicht Zeitungen, Zigaretten und «Zückerli» – so sieht die Kiosklandschaft der Stadt St.Gallen aus Mit dem Union-Kiosk verliert die Stadt einen zentralen und bekannten Verkaufsstand. Auf dem Stadtgebiet gibt es 20 weitere Kioske: eine kleine Übersicht. Tobias Haag Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Etwa die Hälfte der Kioske in St.Gallen sind K-Kioske und gehören zum Unternehmen Valora. Bild: Christian Beutler

Insgesamt 20 Kioske lassen sich in der Stadt St.Gallen noch finden. Gut die Hälfte davon sind K-Kioske und gehören zum Unternehmen Valora. Mit der Wikipedia-Definition von Kiosk, welche eine kleine Verkaufsstelle in Form eines Häuschens oder einer Bude versteht, haben nur noch wenige der Kioske zu tun. Auch die Produkte sind längst nicht nur noch Zeitungen, Zigaretten und «Zückerli». Es gibt oft frischen Kaffee, Handyzubehör oder sogar Regenschirme zum Ausleihen.

Der Standort ist wichtig

Auch heute ist es noch so, dass an Bahnhöfen oft Kioske zu finden sind. Das gilt natürlich für den Hauptbahnhof, aber unter anderem auch für den Bahnhof St.Gallen Haggen. Auch kleinere oder grössere Einkaufszentren sind beliebte Standorte für Kioske. So etwa die Shopping Arena, der Neumarkt, das Westcenter, der Silberturm oder der Spisermarkt.

Im Gegensatz zu diesen Kiosken, welche an ein Center angeschlossen sind, gibt es auch einige, die in der Nähe von gut frequentierten Plätzen oder weiteren Einkaufsmöglichkeiten liegen. Bestes Beispiel ist hier natürlich der Kiosk in der Rondelle am Marktplatz. In der Reihe mit anderen Geschäften liegt zum Beispiel der Kiosk im Neudorf, im Lachenquartier oder im Heiligkreuz. Büdchen im Sinne der Definition gibt es nur noch wenige. Hier zu erwähnen sind etwa der Kiosk Hochwacht, der Kiosk bei der Bushaltestelle im Neudorf oder das Büdchen am Spisertor.

Der Kiosk Georg befindet sich an der Bergstation der Mühleggbahn.

Einige der anderen Kioske bieten neben dem altbekannten Sortiment weitere Möglichkeiten. So können am Kiosk beim Kantonsspital Blumen für den Patientenbesuch gekauft werden. Beim Bahnhof Winkeln kann der Espresso vor der Reise direkt beim Kiosk Pionier in der kleinen Gaststube getrunken werden. Einen Kiosk der etwas anderen Art gibt es in St.Georgen. Betrieben wird der Kiosk von der Organisation Workaut, die Menschen mit Autismus begleitet.

