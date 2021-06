Diese Ostschweizer Apotheken bieten PCR-Tests und Schnelltests an

Übersicht Vor den Sommerferien: In diesen Ostschweizer Apotheken können Sie einen PCR-Test machen lassen Um ins Ausland zu reisen, ist oft ein negatives Testergebnis nötig. Wer welche Tests anbietet und wie man an einen Termin kommt, ist allerdings schwer durchschaubar. Eine Orientierungshilfe. Saskia Ellinger 30.06.2021, 20.30 Uhr

Der negative Coronatest ist für viele Reiseländer eine Voraussetzung. Hier übergibt eine Mitarbeiterin einen Selbsttest. Bild: Ennio Leanza

Viele Schweizer sind im Reisefieber. Ziel aussuchen, buchen und los geht’s – doch so einfach ist es nicht mehr. Viele Länder fordern einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest vor der Einreise. Diesen Nachweis in der Ostschweiz zu bekommen, ist teils kompliziert, ein Überblick über die Anbieter fehlt. Apotheken, Arztpraxen und Labore offerieren die Tests, doch lange nicht alle und auch nicht alle dieselben.

Wo soll ich mich testen lassen? Das ist wohl die erste Frage, die sich viele stellen. Grundsätzlich gilt: Beim Hausarzt oder einer Apotheke. Von den 40 Apotheken, die es in St.Gallen gibt, bieten laut Kanton 18 einen Antigen-Schnelltest an. Einen PCR-Test bekommt man laut Dominique Bätscher, Vizepräsidentin vom Apothekenverband St.Gallen/Appenzell, in etwa zehn Apotheken.

Ist weder ein Termin bei einer der Apotheken noch beim Hausarzt verfügbar, können auch Schwerpunktpraxen und Labore weiterhelfen. Jedoch ist auch hier das Angebot unterschiedlich: Viele bieten beide Arten von Tests an, manche nur den Schnelltest. Um ein wenig Durchblick zu verschaffen, hat der Kanton St.Gallen eine Liste erstellt.

Apotheken entscheiden über Terminangebot

Auch die Terminabsprache ist uneinheitlich. Bei den meisten Apotheken muss man den Termin online buchen, bei manchen am Telefon. Grund dafür sei laut Dominique Bätscher die Organisation der Apotheken.

Und auch bei der Verfügbarkeit der Termine zeigen sich auf den Onlineportalen Unterschiede: Manche Apotheken schalten die Termine drei Tage vorher frei, manche fünf, manche schon einen Monat. Dazu sagt Bätscher:

Dominique Bätscher, Vizepräsidentin vom Apothekenverband St.Gallen/Appenzell und Leiterin der Ameisen Apotheke Flawil. Bild: PD

«Die Unübersichtlichkeit ist leider ein Problem. Gerade jetzt in der Ferienzeit nimmt sie noch mehr zu.»

Die Planung der Terminangebote sei jeder Apotheke respektive deren Geschäftsführung selbst überlassen. Je nach Strategie komme es deswegen zu einer unterschiedlichen Vorlaufzeit, sagt Bätscher. Dieselbe Entscheidungsfreiheit gilt für die Kosten des PCR-Tests. Diese belaufen sich je nach Apotheke auf 140 bis 180 Franken. Die Kosten für den Schnelltest in der Höhe von 47 Franken übernimmt nach wie vor der Bund.

Anzahl der PCR-Tests hat abgenommen

Im Gegensatz zum Herbst sei der Ansturm auf die PCR-Tests jedoch zurückgegangen. Dies liegt laut Bätscher an der Zunahme der geimpften Personen: Der internationale Impfausweis ersetzt meist den Test. Zudem seien innerhalb Europas vielerorts nur Schnelltests gefordert.

Die Ameisen Apotheke Flawil, die von Dominique Bätscher geleitet wird, mache am Tag bis zu 70 Schnelltests und höchstens zehn PCR-Tests. Der Aufwand sei bei beiden Tests der gleiche, sagt Bätscher. Im Fünf-Minuten-Takt werden die Kunden empfangen, der Abstrich entnommen und die Tests ausgewertet respektive ans Labor weitergeleitet. Vor allem von Donnerstag bis Samstag seien die Termine ausgelastet, in den nächsten drei Wochen stehen an Samstagen kaum noch Termine zur Verfügung.

Im Thurgau ist die Situation etwas aufgeräumter: Der Kanton fasst in einer Liste die Apotheken, Arztpraxen und medizinischen Zentren zusammen, die Tests anbieten. Die Liste zeigt auf, wer welche Testart anbietet, ob man einen Termin telefonisch oder online ausmachen muss und welche Zeitfenster zur Verfügung stehen. Laut Miriam Hetzel vom Informationsdienst des Kanton Thurgau ist diese Liste jedoch nicht vollständig.

In Appenzell Innerrhoden bietet aktuell eine Apotheke den Schnelltest an. Dasselbe gilt für Ausserrhoden. Neben den beiden Apotheken gibt es auch eine Teststrasse für beide Kantone. Dort mache man aktuell zwischen null und sieben Tests an Arbeitstagen, sagt der Innerrhodener Kantonsarzt Markus Schmidli. Auch am Wochenende bestehe die Option zur Öffnung, allerdings sei dafür im Moment kein Bedarf vorhanden.

Auch beim Testen von Kindern gibt es Unterschiede in der Handhabung der Apotheken: Einige testen grundsätzlich erst ab zwölf Jahren, obwohl das BAG Tests für Kinder ab sechs Jahren erlaubt. Dazu sagt Bätscher:

«Vielerorts genügt ein Anruf. Macht man den Mitarbeitenden der Apotheke klar, dass das Kind das hinbekommt, führen sie die Tests auch durch.»

Solange die Kinder über 30 Sekunden gurgeln können, sei ein PCR-Spucktest laut Bätscher kein Problem. Und auch den Nasen-Rachen-Abstrich nähmen die Kleinen oft besser hin als ihre Eltern.

Neben den Testangeboten in Apotheken, Arztpraxen und Laboren gibt es eine weitere Möglichkeit: den PCR-Test für zu Hause. Ein solcher Anbieter ist etwa die Schweizer Firma Viselio, die unter anderem Testzentren am Flughafen Zürich und am Bahnhof in Bern betreibt.

Bei diesem PCR-Test entnimmt sich der Kunde den Abstrich selbst und bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die Probe auch tatsächlich von ihm stammt. Probleme bei der Einreise habe es mit dem PCR-Selbsttest bisher nicht gegeben, sagt Niklas Zeller, Mediensprecher der Firma Viselio, auf Anfrage:

«Die durch unsere Partnerlabore ausgestellten Befunde wurden bisher an jeder Grenze der Welt anstandslos akzeptiert.»

Apothekerin Bätscher sieht diese Art von Test kritisch:

«Die Durchführung von PCR-Tests sollte geschultes Personal machen.»

Für die Entnahme müsse man bis zu zwanzig Zentimeter tief eindringen, um an die Nasen-Rachen-Wand zu kommen. Dies selbstständig auszuführen, sei äusserst unangenehm. Führe man den Test laut Bätscher falsch aus, könne das zu falschen Ergebnissen führen.