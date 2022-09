Überraschung Der Rorschacher Martini-Markt ist gerettet und findet noch dieses Jahr in neuer Form statt Die Raiffeisenbank Region Rorschach führt den Martini-Markt des Vereins VGB Insieme weiter. Die diesjährige Ausgabe findet am

5. November statt. Rita Bolt 21.09.2022, 17.00 Uhr

Von links: Ernst Locher und Lisa Egger von der Raiffeisenbank Region Rorschach mit Monika Eschenmoser und Renate Rovedo vom Verein VGB Insieme. Bild: Rita Bolt

Renate Rovedo und Monika Eschenmoser können es kaum glauben: Der Martini-Markt ist gerettet. Die beiden engagieren sich im Verein «zu Gunsten Menschen mit geistiger Beeinträchtigung», kurz VGB Insieme Rorschach. Sie organisieren also Freizeitaktivitäten für Menschen mit Beeinträchtigung.

Vor wenigen Wochen mussten sie bekanntgeben, dass eine Tradition zu Ende geht. Nach 40 Jahren werde VGB Insieme Rorschach den Martini-Markt aufgeben müssen, weil die Helferinnen und Helfer fehlten. Nun hat aber die Raiffeisenbank Region Rorschach beschlossen, den Markt weiterzuführen, unter dem Namen Raiffeisen-Martini-Markt.

Markt ist für den Verein wichtig

«Das detaillierte Konzept liegt noch nicht vor», sagt Lisa Egger, Leiterin Marketing der Raiffeisenbank. Eines sei aber sicher: Auch dieses Jahr wird der Martini-Markt stattfinden, allerdings in einer abgespeckten Version. Das Datum ist der 5. November. Der Standort Marktplatz wird beibehalten; die notwendigen Bewilligungen liegen laut Lisa Egger vor. Das Budget und der Auftritt würden jetzt im Detail erarbeitet.

Der VGB Insieme hat nicht damit gerechnet, dass jemand «ihren» Markt weiterführen wird. Die beiden Vorstandsfrauen strahlen, denn der Martini-Markt war über viele Jahre die Haupteinnahmequelle des Vereins. Mit dem Erlös zahlte der VGB Insieme die Kursleiterinnen und Kursleiter, die das Freizeitangebot gestalteten: Volkstanz, Tanzen, Musik, Basteln, Kochen, Malen, Boccia, Karate, Fussball, Schwimmen und Turnen.

Wie der Betrag berechnet werde, den der Verein aus dem Markterlös erhalten werde, könne derzeit noch nicht gesagt werden, sagt Lisa Egger von der Raiffeisenbank. Sie kann sich vorstellen, dass beispielsweise der Erlös aus den Karussell-Fahrten und ein Anteil des Bratwurstverkaufs an den Verein gehen könnten. Egger vermutet zudem, dass die Bank den Betrag aufrunden werde.

Der VGB Insieme selber wird als Standbetreiber am Markt vertreten sein und Handwerks- und Bastelarbeiten verkaufen. Vermutlich werde er auch ein Glücksrad aufstellen und Büchsenschiessen anbieten. Welche weiteren Standbetreiber sich am Markt beteiligen werden, sei noch nicht bekannt, sagt die Marketingverantwortliche.

Vierstellige Spende sollte möglich sein

«Der Martini-Markt gehört in die Rorschacher Agenda», sagt Ernst Locher, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank. Er ist im Rorschacherberg aufgewachsen und kennt den Markt. «Die Geschichte des Martini-Marktes wird von uns weitergeschrieben.» Die Raiffeisenbank werde den Markt organisieren und im Geist des Vereins betreiben.

Locher ist bewusst, dass bis zum 5. November nicht mehr viel Zeit bleibt. Er bezeichnet den diesjährigen Markt als Light-Version des traditionellen Martini-Marktes. «Ich rechne trotzdem damit, dem Verein einen vierstelligen Betrag übergeben zu können», ergänzt der Bankleiter.

Hat die Bank genügend Helferinnen und Helfer? Locher zweifelt nicht daran, dass er seine Mitarbeitenden begeistern kann, sich zu beteiligen: Er sagt, dass die Bank 45 Mitarbeitende habe.

Keine Kopie des Goldacher Marktes

Die Raiffeisenbank Region Rorschach führt jeweils am Wochenende vor dem 1. Advent in Goldach einen Weihnachtsmarkt durch. Rund 60 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre handgemachten Produkte. Dieses Jahr findet er am Wochenende vom 19./20. November statt.

Der Rorschacher Markt werde keine 1:1-Kopie des Goldacher Marktes werden, sagt Locher. Ihnen sei es wichtig, dass am Martini-Markt Menschen mit Beeinträchtigungen involviert seien. Noch offen ist, ob es wieder zu einer Versteigerung kommt: Markenzeichen des Martini-Marktes war über viele Jahre die Versteigerung einer Gans.

Verein sucht Leiterinnen und Leiter fürs Schwimmen und Turnen

«Wir können nur gewinnen», sagen Renate Rovedo und Monika Eschenmoser. Der Martini-Markt sei gerettet. Hingegen sind die Vakanzen von drei Schwimm- und einem Turntrainer immer noch pendent. Bis jetzt seien keine Nachfolger in Sicht. Renate Rovedo erklärt: «Kursleitende sind bei uns keine Freiwilligen. Sie werden von uns bezahlt.» Trotzdem ist die Suche bis jetzt erfolglos verlaufen.

Wenn keine Lösung gefunden werde, müssten die Schwimm- und Turnkurse aufgegeben werden. Schwimmen und Turnen und ganz allgemein Bewegung bedeuteten für Menschen mit Beeinträchtigungen Lebensqualität. Im Verein eingeschrieben sind zwischen 60 und 80 Menschen mit einer Beeinträchtigung.