Porträt Überraschende Last-Minute-Kandidatur: Eine Foodbloggerin will Gemeindepräsidentin von Eggersriet werden Die Historikerin und Foodbloggerin Lynn Blattmann will Roger Hochreutener das Eggersrieter Gemeindepräsidium streitig machen. Melissa Müller 27.08.2020, 05.00 Uhr

Die grünliberale Historikerin Lynn Blattmann kandidiert überraschend für das Eggersrieter Gemeindepräsidium. Bild: Ralph Ribi

Der Eggersrieter Gemeindepräsident Roger Hochreutener erhält Konkurrenz. Eine wilde Last-Minute-Kandidatin will Chefin der Gemeinde werden: Lynn Blattmann, Historikerin, Unternehmensberaterin, Buchautorin, Foodbloggerin und Mitglied der Grünliberalen. «Es würde mir grossen Spass machen, Politik auf Gemeindeebene zu betreiben», sagt die 59-Jährige.

Da die Frist für Bewerbungen bereits verstrichen ist, hat Blattmann nur Chancen, wenn die Stimmberechtigten ihren Namen auf den Wahlzettel schreiben. Sie wirkt entspannt und selbstbewusst, wie eine, die bei sich selber angekommen ist.

Alles begann mit einem Leserbrief

Angefangen hat alles mit einem Leserbrief im Dorfblatt. Darin wehrte sich Lynn Blattmann dagegen, dass die Gemeinde das Campieren auf dem Parkplatz in Unterbilchen verbieten will. «Im Herzen bin ich eine Liberale», sagt Blattmann. «Man muss nichts regeln, wenn es nicht unbedingt sein muss.» Der Leserbrief warf Wellen. Mehrere Leute im Dorf forderten sie dazu auf, für das Gemeindepräsidium zu kandidieren. Dass sie dies nun tatsächlich wagt, überrascht sie selbst. Vorgestern Nacht gestaltete sie ihre Homepage für die Kampfwahl um.

Die Zürcherin, die ihren Wohnsitz vor drei Jahren nach Grub SG verlegt hat, sagt über sich:

«Ich bin offen, humorvoll, manchmal etwas vorlaut, ich kann die Ellenbogen ausfahren, aber auch gut einstecken.»

Zürich sei ihr zu bünzlig, zu reglementiertgeworden. In Grub fühlt sie sich wohl in luftiger Höhe. Es sei eine wilde Ecke, eine raue Gegend, in der oft ein Wind bläst. «Ich bin ein Streusiedler.» Hier gebe es noch Platz für Eigenbrötler und Freigeister - zu denen sie sich selbst zählt.

Sie wohnt in einem Tiny House aus Beton, das über dem Bodensee thront. «An Weitblick fehlt es mir hier nicht», sagt sie und schmunzelt über die Floskel. Das Land hat sie vom Grossvater geerbt, der hier in den 60ern ein Ferienhaus baute. Ihre Ferien und Wochenenden habe sie stets auf dem Fünfländerblick verbracht. «Der Bauernhof nebenan war der Spielplatz meiner Kindheit.»

Ein Buch mit dem Titel «Wurstwerkstatt» liegt neben dem Cheminée. «Ich liebe es, mit Fleisch zu hantieren. Nach dem Prinzip Nose-to-Tail», sagt die Foodbloggerin. Sie ist nicht mit dem goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen.

Aufgewachsen in der Nähe von Kloten als Tochter eines Flughafenmitarbeiters und einer Hausfrau, studierte sie Geschichte in Zürich und Konstanz. Das Studium finanzierte sie sich mit einem Job bei der Polizei. Mit 20 las sie Simone de Beauvoir und Alice Schwarzer und engagierte sich für Gleichstellung. «Ich war schon immer ein politischer Mensch. Und ich war nie eine Linke», sagt sie, die Ursula Koch bewundert, «weil sie Blocher die Stirn bot». Das «Gehabe» der SP um die Arbeiter habe sie nie angesprochen, «dabei waren doch viele SPler Akademiker.»

Sie hat Führungserfahrung. Mit 26 wurde sie zur Präsidentin der Grünen der Stadt Zürich gewählt, eine Woche vor Tschernobyl. Das habe sie geprägt. Sie führte eine Beratungsfirma für Sozialpolitik, beriet jahrelang die grüne Zürcher Stadträtin Monika Stocker. Später baute sie die Dock Gruppe AG in St.Gallen mit auf, eine Firma, die Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose schafft, und schrieb zwei Bücher über Arbeitsintegration.

Vor zwei Jahren hat sie sich selbständig gemacht, zur Zeit berät sie Projektleiter, die ein Kloster in Solothurn umnutzen wollen. Und vor Kurzem hat sie ihren ersten Roman «Pudding Palace» im Eigenverlag herausgegeben. «Er handelt von Frauen und Geld», sagt die Schriftstellerin, die in einer eingetragenen Partnerschaft mit einer Urnäscherin lebt.

«Immer mehr gesichtslose Häuser in Eggersriet»

Von mehreren Seiten sei ihr zugetragen worden, dass man mit der jetzigen Gemeindeführung von Eggersriet nicht zufrieden sei.

«Wenn die Leute von der Verwaltung enttäuscht sind, ziehen sie sich in ihre Einfamilienhäuser zurück.»

Das fände sie schade. Was will sie in Eggersriet bewegen? Grub, das früher zwei Tante-Emma-Läden, zwei Restaurants, eine Metzgerei und eine Bäckerei hatte, sei zum Schlafdorf geworden. Das gleiche Schicksal drohe auch Eggersriet. «In den letzten Jahren wurden entlang der Hauptstrasse etliche gesichtslose Häuser gebaut.» Dass nun auch noch das Restaurant Krone abgerissen werden und einem Wohnhaus Platz machen soll, sei keine gute Entwicklung. Dabei sei die Gemeinde mit ihrer Hügellandschaft doch eine Perle, die nicht zum unpersönlichen Strassendorf verkommen dürfe.

Da würde Lynn Blattmann gern mitgestalten, zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Einen Bauernladen im Zentrum fände sie etwa toll, der 24 Stunden offen wäre und wo man mit Twint bezahlen könnte. Klar, ihre Chancen Gemeindepräsidentin zu werden, seien klein. «Ich sterbe auch nicht, wenn ich es nicht werde», sagt Lynn Blattmann. «Doch ich hätte grosse Lust drauf.»