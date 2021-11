Thal: Fredi Sonderegger verkauft seine Transportfirma

Thal Nach über 1,5 Millionen Kilometer hinter dem Steuer: St.Galler Fredi Sonderegger verkauft seine Transportfirma an Willy Dornbierer Transport AG Die Briten sind schuld, dass er geheiratet hat. Die Briten sind aber auch schuld, dass er nicht mehr auf die Insel fährt. Fredi Sonderegger hat als international tätiger «Transpörtler» schon einiges erlebt. Bald hat der 64-Jährige genügend Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen, denn per 1. Januar 2022 verkauft er Fuhrpark und Spedition an die langjährige Partnerfirma in Thal. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

Charlene und Hubert Lanter haben das Transportunternehmen von Fredi Sonderegger (rechts) gekauft. Auch auf dem Bild Sohn Simon Dornbierer. Bild: Rudolf Hirtl

Der Hochdruckreiniger zischt und das schaumige Wasser rinnt in Strömen über Blache und Karosserie. Der Mitarbeiter der Willy Dornbierer Transport AG in Buriet will den Sattelzug auf Hochglanz bringen, schliesslich soll sich der Lastwagen nachher beim Fototermin von seiner schönsten Seite zeigen. Hubert Lanter, der die Willy Dornbierer Transport AG seit 1996 zusammen mit seiner Frau Charlene führt, freut sich zwar über das Engagement des Angestellten, herrscht ihn aber auch an, damit aufzuhören, schliesslich sei der LKW sauber und erst am Vortag in der Waschanlage gewesen. Der Mann nimmts lachend zur Kenntnis und räumt den Schlauch weg.

Als Aussenstehender empfindet man den Umgangston etwas ruppig. Was nicht weiter erstaunlich ist, denn in einer Spedition ist der Ton oft typisch männlich und etwas rauer. «Die Sprache ist eher derb und hart, oft auch brutal ehrlich», räumt Hubert Lanter mit einem Schmunzeln ein, «doch der Umgang miteinander ist dennoch liebevoll.»

Die Nachfolge geregelt

Auf dem Platz in Thal stehen nicht nur Dornbierer-LKWs in ihrem typischen Grün, sondern auch ein blauer Sattelzug von Sonderegger Transporte aus St.Gallen. Das ist kein Zufall, denn Fredi Sonderegger tritt nach über 40-jähriger Geschäftstätigkeit etwas kürzer und freut sich auf den Ruhestand. «Wir arbeiten schon seit vielen Jahren eng zusammen und da lag es auf der Hand, dass Charlene und Hubert Lanter meine Firma übernehmen.» Und:

«Ich freue mich sehr, eine derart gute Nachfolgeregelung gefunden zu haben.»

Gelegentlich sind die Dornbierer-Transporte durchaus auch abenteuerlich. Wie etwa hier in Norditalien auf dem Weg zu einem Steinbruch. Bild: PD

Die Übernahme ist auf den 1. Januar 2022 terminiert. Dann wächst der Fuhrpark der Dornbierer Transport AG um fünf auf 20 Lastwagen und drei Lieferwagen an. Die 1963 von Willy und Lotty Dornbierer in Rorschacherberg gegründete Firma übernimmt auch die zu Sonderegger gehörende Spedition Nord-West in Romanshorn, die auf internationale Transporte und Verzollung spezialisiert ist. Die Anzahl der Mitarbeitenden erhöht sich damit auf 28.

Auch Helikopter und Seilbahngondeln werden transportiert

«Wir freuen uns auf die neue Herausforderung. Der Zusammenschluss der beiden Transportunternehmen eröffnet uns neue Möglichkeiten», sagt Hubert Lanter. Zum Tätigkeitsfeld der Firma gehören unter anderem Transporte von speziellen Gütern; etwa Seilbahngondeln, Helikopter oder Windturbinen, offene und geschlossene Transporte im In- und Ausland oder Stückguttransporte. Kranfahrzeuge mit einer Ausladung bis zu 34 Metern werden für das Heben und Versetzen von Ladegut verschiedener Art eingesetzt. Auch mehrere Vakuumsauger für Glas stehen zur Verfügung.

Mit dem Kauf der Gmünder AG 2010 und dem Umzug von Rorschacherberg an die Burietstrasse 5 in Thal stehen der Dornbierer Transport AG auch drei Hallen mit einer Lagerfläche von 2700 Quadratmetern zur Verfügung. Kunden, die selbst zu wenig Platz haben, erhalten dort kurz- und langfristige Lagermöglichkeiten.

15'000 britische Pfund für sieben blinde Passagiere

Fredi Sonderegger – er hat das 1952 gegründete Familienunternehmen in zweiter Generation 1991 von seinem Vater übernommen – hat hinter dem LKW-Steuer über 1,5 Millionen Kilometer zurückgelegt. Beim Blick zurück kommt der 64-Jährige vor allem auf England zu sprechen, wo er in jungen Jahren ein Jahr lang als Disponent gearbeitet hat. Danach sind Sonderegger-Lastwagen regelmässig auf die Insel gefahren.

Heute ist das aber nicht mehr der Fall. «Bei einem meiner Mitarbeiter haben sich in Dünkirchen in Frankreich sieben Migranten unbemerkt im Lastwagen versteckt und sind mit nach England gefahren. Wir hätten deswegen eine Busse von 15'000 Pfund zahlen sollen, deshalb verzichten wir heute auf diese Fahrten.» Er hat aber auch gute Erinnerungen an England. Schliesslich hat er während seiner Touren auf der Insel seine Frau Myrtha kennengelernt, die als Disponentin in einer Spedition arbeitete.

Gutes Betriebsklima entschärft Fahrermangel

In der Transportbranche dominieren Männer. Aktuell sitzt auch bei der Dornbierer Transport AG keine Frau hinter dem Steuer. Hubert Lanter sagt:

«Wir hatten in der Vergangenheit Chauffeusen und hätten nichts dagegen weitere einzustellen.»

Allerdings sei leider nach wie vor kein eigentlicher Run von Frauen auf diesen Beruf festzustellen. Lanter bestätigt, dass es aktuell schwierig sei, Chauffeusen oder Chauffeure (in der Schweiz Strassentransportfachfrau/-mann genannt) zu finden. «Wir sind ein Familienunternehmen mit gutem Betriebsklima, langjährigen Mitarbeitenden und wenig Personalwechsel. Wenn aber doch mal jemand ersetzt werden muss, bekommen wir den Fachkräftemangel zu spüren.»

Willy gründete mit seiner Frau Lotty Dornbierer das Transportunternehmen 1963 in Rorschacherberg. Bild: PD

