Sozialamt St.Gallen: Hilferuf wegen Ukraine-Flüchtlinge

Von rund 140 zu betreuenden Geflüchteten auf 250 – mit dieser Situation sehen sich die Mitarbeitenden des Sozialamts Gossau konfrontiert. Aaron Steinmann, seit elf Monaten Leiter des Amts für Soziales, hat nun zusätzliche Personalressourcen beantragt. Der Gossauer Stadtrat muss diese noch genehmigen. In einer ersten Reaktion habe sich der Stadtrat offen gegenüber diesem Bedarf gezeigt, sagt Steinmann.

In Gossau kümmern sich aktuell drei Mitarbeitende mit insgesamt 260 Stellenprozent um die Geflüchteten. In vielen Gemeinden ist das Asylwesen beim Sozialamt verortet. Steinmanns Vorgänger hat das aufgesplittet und einen eigenen Bereich geschaffen, die drei Mitarbeitenden sind ausschliesslich für Flüchtlinge zuständig. Aus seiner Sicht habe sich diese Aufteilung bewährt, sagt Steinmann. Im Asylwesen sind die Mitarbeitenden mit anderen Fragestellungen konfrontiert, haben andere Ansprechpartner. Die drei Mitarbeitenden kümmern sich um Unterkünfte, um Deutschkurse, um Unterstützung bei der Suche nach Arbeit oder Ausbildung, und – das Wichtigste, wie Steinmann sagt – um die Integration.

Bis zum Ausbruch des Kriegs in der Ukraine waren rund 140 Personen zu betreuen, die über Asylverfahren in die Schweiz und nach Gossau kamen. Seit dem 24. Februar kamen rund 110 Geflüchtete aus der Ukraine dazu. Man könnte davon ausgehen, dass noch weitere Menschen aus der Ukraine flüchten und Gossau zugewiesen werden, sagt Steinmann. «Die Situation ist für alle schwierig, für die Betroffenen aber am meisten.» In Gesprächen mit den Mitarbeitenden stellte er fest, dass die Arbeit nicht mehr zu bewältigen sei. «Wenn man es gut machen will, kann man mit 260 Stellenprozent nicht mehr als 145 Personen betreuen», sagt er. Es sei wichtig, eine gelingende Integration zu ermöglichen. Er hofft, dass der Stadtrat das auch so sieht. Die Stelle ist so lange geplant, wie der Bedarf dazu im Asylwesen vorhanden ist. Was voraussichtlich längerfristig der Fall sein wird. (miz)