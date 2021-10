ÜBERGABE Von morgens früh bis abends spät geöffnet: Was der neue Leiter mit der Stadtbibliothek St.Gallen vorhat Er mag Fantasy und Heavy Metal und will, dass sich die Menschen in der Stadtbibliothek St.Gallen wie auf dem Markt begegnen. Johannes Reitze leitet sie seit September und hat viele Ideen. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 04.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Will die Bibliothek zu einem Begegnungsort für alle machen: Der 38-jährige Johannes Reitze leitet die Stadtbibliothek St.Gallen seit September. Bild: Michel Canonica

Bisher musste er auf Fotos vor allem böse drein schauen. «Ich war lange Gitarrist einer Heavy-Metal-Band», erklärt Johannes Reitze. Auf der Aufnahme, die gerade entsteht, will er freundlich und einladend wirken. Der 38-Jährige leitet seit September die Stadtbibliothek St.Gallen und hat eine grosse Vision: die der offenen Bücherei. Da kann ein sympathisches Lächeln nicht schaden.

Reitze trägt sein kinnlanges Haar offen, manchmal bindet er es hipsterhaft zum Dutt. «Die Menschen, die in den 1980er- und 1990er-Jahren als erste die Bibliothekar-Ausbildung absolviert und diese Orte zu dem gemacht haben, was sie heute sind, gehen nun fortlaufend in den Ruhestand. Eine neue Generation kommt nach», sagt Reitze. Er gehört dazu.

Die Bibliothek sei kein Raum mehr, an dem man still sein müsse, kaum etwas fragen dürfe und wage man es doch, von einer strengen, belesenen Person heruntergekanzelt werde: Das ist noch nichts für dich.

«Dieses Gönnerhafte ist Geschichte. Die Bibliothek ist heute Dienstleisterin. Sie gehört allen. Dem krabbelnden Kleinkind ebenso wie dem emeritierten Professor.»

Reitze will die Stadtbibliothek zu einem Ort entwickeln, an dem man ein paar Stunden bleibt. «Vielleicht auch den ganzen Tag. Sie soll eine Begegnungszone sein wie der Markt, die Migros oder die Bar. Nur mit dem Fokus, mit Hilfe von Büchern und Daten etwas herauszufinden.»

Um seine Vision umzusetzen, muss Reitze die Öffnungszeiten erweitern. Auf gutem Weg sei man. «Zu Beginn war unsere Bibliothek nur ein paar Stunden geöffnet, jetzt von 8 bis 19 Uhr.» Dennoch blickt er etwas neidisch nach Chur, wo die Türen der Stadtbibliothek bereits von 6 bis 22 Uhr offen bleiben.

Securitas-Männer in der Bibliothek

Auch Reitze kann sich das vorstellen. Und zwar so: In den Randstunden bewachen Securitas-Angestellte die Bibliothek, Mitglieder haben per Mitgliederkarte Zutritt, in den Hauptzeiten ist die Bibliothek fachkundig bedient. So könne die Bibliothek auch Co-Working-Space werden. «Wenn ein Zug ausfällt, arbeitet man halt eine Stunde lang in der Bibliothek. Studenten handhaben das schon so. Bald sollen andere nachziehen», wünscht sich Reitze. Von einem aufwendigen Prozess spricht er. Einem Prozess, der mehr Mitarbeitende bedinge.

«Andere Mitarbeitende. Heute gibt es in vielen Bibliotheken keinen Fachreferenten für Biochemie mehr, der nur Biochemie-Bücher einkauft. Moderne Bibliotheksmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sind vielseitig. Sie bilden sich stets weiter.»

Der Mann mit den modernen Ideen hat für den Termin mit der Presse nicht in das moderne Provisorium in der Hauptpost eingeladen, sondern an den historischen Standort Katharinen. «Hier haben wir unsere Rechnungsadresse, hier hat alles begonnen», sagt er. Er mag die natürlichen Materialien, wie das Licht in sein Büro fällt. Und spricht dann doch vom futuristischen Dok 1 im dänischen Aarhus, der Bibliothek, die für ihn wegweisendes Vorbild ist.

«Wo bleiben hier die Bücher?», fragte sich nach deren Eröffnung ein Journalist der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (FAZ). Hier drehe sich alles um Kommunikation, Dienstleistung und ein zeitgemässes Veranstaltungsprogramm, stellte er fest. Alle drei Punkte liegen auch Reitze am Herzen.

Mit Sprachbüchern in die HEKS-Gärten

Er erzählt von einem Pflanzenzieh-Workshop, der kürzlich hier stattgefunden hat. Beispiel dafür, dass die Stadtbibliothek vieles anzettele, das nicht direkt mit Lesen zu tun habe.

«Es geht mir um Empowerment. Wir begeistern mit einem solchen Anlass Menschen für ein Thema und zeigen ihnen auf, wie sie sich selber weiterbringen können.»

Mit Büchern, die hier in den Regalen stehen. Auch Shared Reading treibt Reitze vorwärts. Interessierte erhalten einen Prosatext und ein Gedicht zugeschickt, sie lesen es daheim, treffen sich dann in der Gruppe, um darüber zu reden. «Niederschwelliger, als wenn ein ganzes Buch behandelt wird», meint Reitze.

Und er will weiterhin mit seiner Bibliothek raus zu den Leuten. In die Badi, aufs Areal Bach, neu auch in die Gärten des Hilfswerks der Evangelischen Kirche (HEKS) auf dem Lattich-Areal, die für Migrantinnen und Migranten vorgesehen sind. «Wir bringen dort Garten- und Sprachbücher hin», sagt Reitze.

Seit einem Geschenk ein Bücherfan

Seine Karriere hat ihn durch die ganze Schweiz geführt. Von Biel bis nach St.Gallen. Reitze wächst in einem Vorort von Solothurn auf, absolviert seine Lehre als Fachmann Information und Dokumentation in Biel, die Berufsmaturität in Bern. Zehn Jahre lang arbeitet er danach in der Pestalozzibibliothek PBZ in Zürich, lebt fortan und noch immer in der Limmatstadt.

«Ich mag St.Gallen, das Gemütliche, das Traditionsverbundene, die Menschen. Eine lebendige Stadt mit revolutionären Orten wie dem Palace.»

Trotzdem denkt er nicht über einen Umzug nach, auch weil seine Partnerin, eine Kunsthistorikerin, beruflich nach Baden pendelt.

Er beschreibt sich als wählerischen Leser. Er habe schon viele Bücher nach zehn Seiten weggelegt, auch bekannte. «Wenn es mich nicht sofort reinzieht, ist mir meine Zeit zu kostbar, um mich durchzukämpfen.» Er sei in einem lebendigen Haus aufgewachsen, drei Brüder, die Eltern beide Lehrer, Lesestoff gab es da genug. «Ich war schon immer gerne auch mal nur für mich.»

In diesen Momenten vertiefte sich Reitze in die Sachbücher von Mutter und Vater. Antikes Griechenland und so. Angefixt vom Lesen sei er aber erst seit einem Geschenk seiner Gotte: «Krabat» von Otfried Preussler, eine Jugendsage, in der sich ein Lehrling gegen seinen Zaubermeister behaupten muss. Fantasy mag er. «Die Stadt der Träumenden Bücher» von Walter Moers habe er x-mal gelesen. Aber auch in zeitgenössische Literatur vertieft sich Reitze gern. «Mädchen, Frau, etc.» von Bernardine Evaristo hat ihn etwa überzeugt. «Weil es die LGBT-Szene beschreibt, ohne zu moralisieren und belehren.»

Ein Akustikalbum für die Eltern

Musik macht Reitze noch immer. Heavy Metal, aber auch andere. Für seine Eltern hat er zu Weihnachten auf der Stahlsaitengitarre ein Akustikalbum mit Stücken aufgenommen. «Das hören sie sich deutlich lieber an als den Krach, den ich sonst mache», sagt er und lacht. «Man muss nicht immer zwei Dinge zusammenbringen, man kann auch gemeinsam etwas Neues entstehen lassen.» Das trifft auch auf die neue Bibliothek zu, die am Blumenmarkt entstehen soll und in der die Stadt- sowie die Kantonsbibliothek daheim sein werden.

«Momentan leben wir wie eine eingespielte Wohngemeinschaft zusammen, am neuen Ort werden wir eine Familie sein. Ein einziges Team mit vielen guten, neuen Möglichkeiten.»

Vergangene Woche nahm er an einer Sitzung mit den Berliner Architekten teil. Sie wurden eingeflogen für das Meeting. Sie würden verstehen, was hier passieren müsse, sage Reitze. Aufgeregt sei er, optimistisch, wenn er an den Neubau denke. «Ich bin mir bewusst, dass wir eine schwierige Aufgabe haben, aber eine wundervolle.»

Der 38-Jährige hat bisher sein halbes Leben in Bibliotheken verbracht. Seine Vorgängerin Christa Oberholzer blieb bis zur Pensionierung. Gut möglich, dass Reitze dasselbe passiert.