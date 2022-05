Steinach: Die Abwasserrinne am Biotopweg wird erneuert

Überflutung Zu viel Wasser: Die Abwasserrinne entlang des Biotopwegs in Steinach muss erneuert werden Die Gemeinde Steinach reagiert auf Beschwerden von Passantinnen und Passanten über die Verschmutzung des Biotopwegs wegen Überflutungen. Das Bundesamt für Strassen hat einen Bauauftrag in der Höhe von 25`000 Franken zur Verbesserung der Wasserrinne in Auftrag gegeben. Samantha Wanjiru 14.05.2022, 05.00 Uhr

Die Wasserrinne entlang des Biotopwegs in Steinach muss aufgrund von Überflutungen erneuert werden. Bild: Astra

Der Biotopweg in Steinach ist ein beliebter Wanderweg. Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer nutzen die Route, um an den Bodensee zu gelangen. Für Reiterinnen und Reiter eignet sich die Strecke gut für Ausritte. Bei starkem Regen gibt es aber ein Problem: In der Entwässerungsleitung der Brücke Steinach, die den Biotopweg kreuzt, staut sich Wasser an und dieses überfliesst regelmässig den Wanderweg.