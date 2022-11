Überfall auf Drei Weieren: Noch keine Spur von Tätern

Überfall Nach Raubüberfall auf Drei Weieren: Quartierverein St.Georgen beobachtet die Lage genau Noch keine Spur von den Männern, die am Freitagabend zwei Passanten mit dem Messer bedroht und Geld erbeutet haben. Der Quartierverein hofft, dass die Tat ein Einzelfall bleibt. Diana Hagmann-Bula 1 Kommentar 21.11.2022, 15.15 Uhr

Tatort Drei Weieren. Bild: Sabrina Stübi

«Verrückte Welt.» Dazu ein unglücklich dreinschauendes Emoji. So kommentiert der Quartierverein St.Georgen auf dem Social-Media-Portal Instagram den Überfall auf eine 20-Jährige und einen 23-Jährigen auf Drei Weieren. Die beiden waren am Freitagabend auf der Bitzistrasse an einer Gruppe von fünf bis sechs Personen vorbeigegangen, als zwei Männer aus dieser heraustraten und Geld forderten. Sie bedrohten die Frau und den Mann dabei mit Messern. Die Täter flüchteten gemäss Kantonspolizei St.Gallen mit mehreren hundert Franken und Wertgegenständen.