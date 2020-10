Überbauung Zentrumswiese: Tübach will Gewerbefläche für drei Millionen Franken kaufen Die Gemeinde kann in der Überbauung Zentrumswiese für drei Millionen Franken Räumlichkeiten erwerben. Angedacht ist ein Nahversorger oder allenfalls schulergänzende Kinderbetreuung und Co-Workingspaces. Jolanda Riedener 07.10.2020, 05.00 Uhr

Im Erdgeschoss des länglichen Baus im Vordergrund kann die Gemeinde eine Gewerbefläche kaufen. Bild: Tino Dietsche (3. Oktober 2020)

Für die 1400-Seelen-Gemeinde ist die Überbauung im Dorfzentrum ein Meilenstein: «Ein Projekt in dieser Dimension wird es für die nächste Generation in Tübach nicht mehr geben», sagte Gemeindepräsident Michael Götte am Spatenstich der Überbauung Zentrumswiese im April vergangenen Jahres. Nun sind die 76 Wohneinheiten beinahe fertig, Mitte November ziehen die ersten Bewohner ein.