Überbauung «Wir rechnen mit grossem Interesse»: Die Stadt Gossau sucht einen Investor für ihr Grundstück an der Bischofszellerstrasse 5400 Quadratmeter gross ist die Parzelle an der Ecke Bischofszeller- und Nelkenstrasse in Gossau. Nun will die Stadt dieses überbauen lassen und sucht mittels Wettbewerb einen geeigneten Investor. Interessenten können bis Ende November eine Konzeptidee einreichen. Perrine Woodtli 07.09.2021, 18.00 Uhr

Die Stadt Gossau will das Grundstück zwischen der Bischofszeller- und der Nelkenstrasse überbauen lassen. Bild: Tobias Garcia (7. September 2021)

Von der grünen Wiese ist auf der Sommerau in Gossau nicht mehr viel zu sehen. Seit Monaten schreiten dort die Bauarbeiten voran. Auf dem Gewerbe- und Industriegebiet im Nordwesten der Stadt entsteht derzeit unter anderem der neue Firmensitz der Aepli Metallbau AG. Nicht weit entfernt sollen in absehbarer Zeit ebenfalls die Bagger auffahren: Die Stadt Gossau will ein freies Grundstück überbauen lassen.

Es handelt sich um die 5400 Quadratmeter grosse Wiese an der Ecke Bischofszeller- und Nelkenstrasse, gegenüber der Bushaltestelle Watt und der Tankstelle. In unmittelbarer Nähe befindet sich zudem der Kindergarten Bischofszellerstrasse.

Das Grundstück grenzt an ein Wohngebiet und wird an einen Landwirt zur landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet. Dort entstehen soll eine Wohn- und Gewerbeüberbauung mit Wohnraum im mittleren und oberen Preissegment, wie die Stadt Gossau mitteilt. Weil sie nicht selber investieren will, sucht sie nun einen Investor für das Grundstück und führt einen Wettbewerb durch.

Stadt gibt Land im Baurecht ab

Die Stadt will das Grundstück mit der Nummer 3335 nicht verkaufen, sondern im Baurecht abgeben – für welche Summe teilt die Stadt noch nicht mit. Ein Baurecht ist eine Art Langzeitmiete für Grundstücke. Mittels Baurecht erteilt die Stadt dem Baurechtsnehmer das Recht, während mehrerer Jahrzehnte auf ihrem Grundstück Bauten und Anlagen zu erstellen und zu betreiben. Der Gossauer Stadtrat hat vergangenes Jahr in seiner Grundstückstrategie festgelegt, dass er Liegenschaften vermehrt in dieser Form abgeben und nicht verkaufen will.

Als Bewerber kommen gemäss den Wettbewerbsunterlagen Bietergemeinschaften in Frage, die aus Investoren sowie aus Architekten und Landschaftsarchitekten bestehen. Auf dem rund 5400 Quadratmeter grossen Grundstück in der Wohn- und Gewerbezone sollen diese ein Bauvorhaben verwirklichen, das «überregionale Vorbildfunktion» hat.

Das Grundstück befindet sich im Norden von Gossau. Links im Bild ist die Sommerau zu sehen. Bild: Ralph Ribi (29. Mai 2020)

Grosse Grünflächen und Tiefgarage

Gesucht wird eine attraktive und innovative Lösung, die das Quartier stärkt und bereichert, heisst es weiter. Dabei würden zukunftsfähige Konzepte für eine verdichtete Überbauung mit qualitativ hochwertigen Aussenräumen erwartet. Gefragt sei eine ortsbaulich überzeugende Idee mit zeitgemässer Architektur und hoher Siedlungs- und Freiraumqualität.

Angestrebt wird von der Stadt zudem, dass das Projekt in der Erstellung und im Betrieb eine ausgeglichene CO 2 -Bilanz aufweist. Unter anderem sollen möglichst grosse Grünflächen geschaffen und Bäume gepflanzt werden. Flachdächer müssen zudem zwingend begrünt werden.

Weiter ist unter anderem eine Tiefgarage vorgesehen. Die Erschliessung des Grundstücks soll gemäss Unterlagen ausschliesslich über die Nelkenstrasse erfolgen. Die Ein- und Ausfahrt der nördlichen benachbarten Grundstücke erfolgt heute über die Bischofzellerstrasse, was nicht optimal und gefährlich sei. Im Rahmen der Arealentwicklung der Parzelle 3335 soll für die Erschliessung der Nachbargrundstücke eine zweckmässige und gute städtebauliche Lösung aufgezeigt werden.

Die Parzelle ist knapp 5500 Quadratmeter gross. Unter der Erde ist auch eine Tiefgarage vorgesehen. Bild: Tobias Garcia (7. September 2021)

Stadt will Einfluss auf die Überbauung nehmen

Es ist das erste Mal, dass die Stadt in dieser Form einen Investorenwettbewerb ausschreibt. Mit diesem könne man die Siedlungsentwicklung in Gossau lenken und Einfluss auf die Nutzung und Überbauung des Grundstücks nehmen, schreibt die Stadt.

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau.

Bild: Sabrina Stübi

«Dank der Auswahl ist es möglich, eine städtebaulich gute und attraktive Überbauung entwickeln zu können», sagt Stadtpräsident Wolfgang Giella.

«Wir rechnen mit grossem Interesse.»

Das Grundstück habe Potenzial, einerseits wegen der Lage. Andererseits sei die Parzelle nicht klein, sondern schon von einer mittleren Grösse, sagt Giella. Dies lasse mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu.

Entscheid soll im Herbst 2022 fallen

Die Stadt Gossau hat den Investorenwettbewerb am 30. August ausgeschrieben. Bis zum 24. September haben interessierte Investorinnen und Investoren nun die Möglichkeit, sich für den Wettbewerb anzumelden. Danach haben sie bis zum 26. November Zeit, eine grobe Konzeptidee einzureichen. Ein Beurteilungsgremium wählt anschliessend geeignete Bewerberinnen und Bewerber aus. Diese können ihr Projekt bis Mitte 2022 vertiefen und ein Bebauungskonzept ausarbeiten.

Im Beurteilungsgremium sind Stadtpräsident Wolfgang Giella, Architektin Oya Atalay, Architekt Werner Binotto sowie Yvo Lehner, Leiter des Gossauer Hochbauamtes, und René Haefeli, Leiter der Gossauer Stadtentwicklung. Ebenfalls mit dabei, als beratende Stimmen, aber ohne Stimmrecht, sind Heinz Loretini, Leiter des Gossauer Finanzamtes, sowie die Projektleitung der Stadtentwicklung.

Auf Empfehlung des Beurteilungsgremiums will der Stadtrat im Herbst 2022 entscheiden, an wen er das Grundstück im Baurecht abgegeben wird. Die Veräusserung des Grundstücks muss anschliessend noch vom Stadtparlament genehmigt werden.