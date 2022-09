Alterswohnungen Riethüsli: Gegner reicht Aufsichtsbeschwerde ein

ÜBERBAUUNG «Von Politikern hinters Licht geführt»: Dieser Mann kämpft seit rund zehn Jahren gegen Alterswohnungen in der Stadt St.Gallen Geht es nach den Planern der Alterswohnungen im Riethüsli, soll es mit dem Projekt vorwärts gehen. Doch Hansjürg Albrecht, abgeblitzter Rekurrent, hat eine Aufsichtsbeschwerde beim Kanton eingereicht. Nun muss die Stadt Stellung dazu beziehen, ob sie beim Verfahren Fehler begangen hat. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 05.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit neun Jahren kämpft er gegen die geplanten Alterswohnungen an der Demutstrasse. Nun freut sich Hansjörg Albrecht, dass der Kanton eine Stellungnahme von der Stadt einfordert. Bild: Michel Canonica

Hansjörg Albrecht hat auf der grünen Wiese gegenüber des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums Skifahren gelernt. Und die Natur entdeckt. «Unten im Tal der Demut in den Tümpeln des Sumpfes haben wir als Kinder Molche und Blutegel beobachtet», sagt der 73-Jährige. In der Idylle neben seinem Elternhaus sollen Alterswohnungen entstehen. Ein «grauenhafter Baukörper» sei geplant, so der Rentner. «Ein Klotz am Hang, rund 80 Meter lang.» Auch der Sachverständigenrat für Städtebau und Architektur habe mehrere Bauten statt ein einziges Gebäude empfohlen. Die initiierende Bauherrin, die Christlichsoziale Wohnbaugenossenschaft St.Gallen (CWG), ging nicht darauf ein. «Als Begründung führte sie Bedürfnisse der Spitex an», sagt Albrecht.

Seit neun Jahren setzt er sich gegen das Projekt Betreutes Wohnen und Spitex an der Demutstrasse ein, das die CWG auf der 3327 Quadratmeter grossen Fläche im Riethüsli plante. Das Areal gehörte einst zur Grünzone, das Stadtparlament stimmte 2013 der Umzonung zu. Seither zählt die Fläche zur Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (ZöBA). Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier hätten die Umzonung nur unter dem Vorbehalt genehmigt, dass dort ein Spitex-Stützpunkt und Betreutes Wohnen entstehe, so Albrecht. «Doch schon seit Jahren ist dort kein Spitex-Stützpunkt mehr geplant, kein Wirrgarten und keine Tages- und Nachtstätte für Menschen mit Demenz.» Albrecht geht noch weiter: «Die Spitex hat gar nie erst vorgehabt, in den Neubau einzuziehen. Das zeigen die Information der CWG von 2013 sowie das Betriebskonzept von April 2015.»

Vom Kanton fühlt er sich endlich ernst genommen

An «diesem Betrug» stört sich der Pensionär ebenso wie «an dem riesigen Block, diesem Monstrum». 44 statt, wie ursprünglich kommuniziert, 27 Alterswohnungen soll es beherbergen, vier statt drei Geschosse sind nun geplant. Albrecht hat jahrelang eine Sekundarschule geleitet.

«Ich bin Schülerinnen und Schülern stets ein Vorbild gewesen, wie man anständig durch das Leben geht. Und dann wird man von Politikern so hinter das Licht geführt.»

Alterswohnungen halte er eigentlich für sinnvoll. «Ein gutes Projekt ist aber ein ehrliches Projekt, von Anfang an.» Und: «Das Stadtparlament hätte das Gelände an der Demutstrasse nie freigegeben nur für altersgerechte Wohnungen und ohne Spitex im Haus.»

2014 legte Albrecht Einsprache gegen das Baugesuch ein. Und das städtische Amt für Baubewilligungen lehnte das Baugesuch ab. Die CWG zog den Entscheid weiter an das kantonale Baudepartement. Es befand das Projekt für zonenkonform und hiess es gut. Albrecht wiederum gelangte, unterstützt von einem Rechtsanwalt, an das Verwaltungsgericht. Auch es entschied: zonenkonform. 2020 gab er auf und verzichtet seither auf juristische Vertretung. Er werde keine Einsprache mehr einreichen, betont er im Gespräch. «Die Stadt weiss jetzt, dass für die Spitex keine Flächen im Projekt vorgesehen sind.» Seinen Ärger schreibt er sich nach wie vor von der Seele. Mit mehrseitigen Dossiers deckt er die Stadt ein, diesen Juli auch den Kanton. «Der Kanton hat meinen Brief als aufsichtsrechtliche Anzeige gegen die Zonierung und somit als Beschwerdeeingabe aufgefasst.» Das habe ihn gefreut. Albrecht:

«Endlich jemand, der sich der Sache ernsthaft annimmt und den Betrug untersucht.»

Markus Buschor, Stadtrat und Vorsteher der Direktion Planung und Bau, bestätigt, dass die Stadt dem Kanton bis am 9. September eine Stellungnahme in dieser Sache abgeben muss. Fakt sei, dass sowohl die städtische Baubewilligungskommission als auch das Verwaltungsgericht das bisherige Projekt als zonenkonform eingestuft hätten. Buschor führt aus: «Die Bauherrschaft hält eine rechtsgültige Baubewilligung in den Händen. Die Realisierung soll laut neuer Bauherrschaft zeitnah erfolgen. Auf Ankündigung der neuen Bauherrschaft erwarten wir noch ein Korrekturgesuch.»

Neu unterkellert, dafür ohne Anbau

Nachfrage bei der Bauherrschaft, die unterdessen gewechselt hat. Die St.Galler Alters- und Wohngenossenschaft Logiscasa setzt nun das Projekt um, in strategischer Partnerschaft mit der Wohnbaugenossenschaft St.Gallen. Letztere übernahm das Projekt Alterswohnungen 2021 von der CWG. Logiscasa hat zum Beispiel im «Broggepark» im Westen der Stadt neuen Wohnraum für Rentnerinnen und Rentner geschaffen. Jacques Michel Conrad, Mitinhaber der Weber Verwaltung, die mit der Geschäftsführung von Logiscasa beauftragt ist, sagt:

«Uns ist nicht bekannt, dass jemand das Projekt bekämpft. Ein Treffen mit Herrn Albrecht ist versöhnlich verlaufen.»

So sollen die Alterswohnungen im Riethüsli aussehen. Bild: pd

Projektleiter Christian Peter erklärt: «Es sind nur noch die Auflagen aus dem Korrekturgesuch zu bereinigen.» Für jede Wohnung seien vier Quadratmeter Keller zu erstellen, habe die Stadt verlangt. «Deshalb muss das Gebäude jetzt zusätzlich unterkellert werden, was bisher nicht vorgesehen war. Aber das beeinträchtigt die Anstösser optisch nicht», sagt Peter. Die Pläne für die Kanalisation müsse er noch nachreichen, weil die Vorgänger das unterlassen hätten. Andere Änderungen am Gebäude? Ja, man habe auf einen unnötigen Anbau für ein Treppenhaus verzichtet. Und der Eingang befinde sich nun nahe der Bushaltestelle, nicht mehr bei der Tiefgarage. «Ein schönerer Empfang für Bewohnende und Besucherinnen», sagt Peter. Anstelle von Raum für die Spitex sind Medizin- und Therapieflächen vorgesehen.

Im Februar sollen die Bauarbeiten starten

Nun wartet er darauf, dass die Stadt das Korrekturgesuch prüft und auflegt. Daraufhin könnten abermals Einsprachen eingehen, allerdings nur gegen die Änderungen. Peter sagt: «Wir wollen im Februar 2023 mit dem Aushub beginnen.» Versteht er die Einwände des Anstössers Hansjürg Albrecht? Peter meint: «Die Umzonung von Grünzone in Zone für öffentliche Bauten und Anlagen ist tatsächlich nicht alltäglich. Da kann man argwöhnisch werden.» Da der zu bebauende Hang sehr steil sei, werde der Neubau Albrecht immerhin nicht die Aussicht verschandeln. Er betont aber: Das Verwaltungsgericht habe bezeugt, dass das Bauvorhaben ohne Spitex erlaubt sei in dieser Zone.

Auch wenn alles danach aussieht, dass Hansjürg Albrechts jahrelanger Widerstand erfolglos bleiben wird: Er habe sein Ziel erreicht, sagt er. «Ich will, dass niemand sagen kann: Ich habe nichts von diesen Betrügereien gewusst.» Er sei sehr enttäuscht vom Verhalten der Stadt. «Davon, dass sie nicht bereit war, den Fall zu untersuchen oder mindestens eine Planungszone zu erlassen.» Dennoch verspricht er: Sollte der Kanton die Umzonung «trotz aller Ungereimtheiten» akzeptieren, er werde den Pensionärinnen und Pensionären ein guter Nachbar sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen