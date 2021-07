Überbauung Mit Blick auf den See: Auf dem ehemaligen Rennhaas-Areal in Rorschach entstehen vier Wohnhäuser Im Westen von Rorschach entsteht zwischen der Löwen- und der Löwengartenstrasse die Überbauung Stadtleben Rorschach. Die Wohnungen und Ateliers sind ab 2023 bezugsbereit. Dinah Hauser 17.07.2021, 05.00 Uhr

Neben dem Löwengartenquartier in Rorschach entsteht eine Überbauung. Derzeit wird der Aushub gemacht, nach den Ferien soll in die Höhe gebaut werden. Bild: Andri Vöhringer (13. Juli 2021)

Kaum ist die Überbauung auf dem Löwengarten-Areal fertig – Aldi, Denner und das Restaurant Löwengarten haben eröffnet – fahren die Bagger eine Querstrasse weiter auf. Ein grosses Loch ist im Boden entstanden. Ennet der Alvierstrasse weichen vier Geschäftsgebäude einer Überbauung mit vier Wohnblöcken. Das Projekt trägt den Namen Stadtleben Rorschach.

Die Lark Hill AG aus Wilen bei Wil hatte das Grundstück im Jahr 2020 mit bereits bewilligtem Bauprojekt von der BFW Liegenschaften AG gekauft. Das Unternehmen gehört zur ebenfalls in Wilen ansässigen TIL-Gruppe, wie auch die Trevida Immo Treuhand & Verkaufs AG, die die Vermarktung übernimmt. Verkaufsberaterin Cornelia Thoma gibt Auskunft zum Projekt in Rorschach und die anstehenden Bauschritte.

«Bis Ende Juli soll der Aushub gemacht sein, ab dann wird in die Höhe gebaut.» Wobei zu erwarten ist, dass anfangs noch nicht viel sichtbar sein wird. Denn es ist ein dreigeschossiger Unterbau geplant. Die Tiefgarage nimmt zwei Etagen ein. Für alle vier Häuser sind 85 Parkplätze, davon neun für Besucher, vorgesehen. Die Kellerräume sind auf alle drei Untergeschosse verteilt.

Je zwei Häuser für Eigentums- und Mietwohnungen

Insgesamt entstehen vier Häuser zwischen der Löwen- und der Löwengartenstrasse. Sie alle sollen zwischen April und Juli 2023 fertiggestellt werden. Im Haus 1 und Haus 4, angrenzend an die Alvierstrasse, entstehen 30 geräumige Eigentumswohnungen, teilweise mit zwei Balkonen auf der Nord- und auf der Südseite. Kostenpunkt für die 2,5- bis 4,5-Zimmerwohnungen: 325'000 bis 940'000 Franken.

Übersicht über die Baustelle. Bild: Andri Vöhringer (13. Juli 2021)

In Haus 2 und 3 auf der östlichen Seite der Parzelle entstehen 42 Mietwohnungen mit 1,5- bis 4,5-Zimmern und grosszügigem Balkon. Während für die Eigentumswohnungen schon Broschüren auf der Website aufgeschaltet sind, gibt es für die Mietwohnungen noch keine genaueren Informationen. Thoma von der Trevida AG begründet dies: «Momentan läuft der Verkauf der Eigentumswohnungen an. Wir konzentrieren uns vorerst darauf.» Mietpreise der Wohnungen in Haus 2 und 3 sowie Ausstattung würden noch festgelegt.

«Sobald der Rohbau steht und wir erste Einblicke geben können, starten wir mit der Vermietung.»

Früher damit anzufangen, sei nicht optimal. Denn: «Die wenigsten Leute unterschreiben zwei Jahre im Voraus einen Mietvertrag.»

Ebenfalls sind über alle vier Häuser hinweg fünf Ateliers mit Küche, Dusche und WC für das Gewerbe oder diverse Nutzungen geplant.

Bauliche Anpassungen an den Plänen

Die BFW Liegenschaften AG hatte die Parzelle zwischen der Löwen- und der Löwengartenstrasse, früher bekannt als Rennhaas-Areal, vor Jahren erworben. Das Unternehmen plante eine Wohnüberbauung, die Carlos Martinez Architekten AG gewann 2016 den Wettbewerb. Ehemals in der Industriezone wurde das Areal in eine Wohn- und Gewerbezone umgeteilt und das Bauprojekt bewilligt.

Die vier Häuser sollen 2023 bezugsbereit sein. Visualisierung: Trevida AG

Schliesslich erwarb die Lark Hill AG das Areal mitsamt den Plänen. Wie Thoma sagt, seien nur kleine Anpassungen vorgenommen worden. Namentlich nennt sie etwa die Tiefgarage, die sich nun über zwei statt über drei Stockwerke erstreckt, sowie grössere Balkone auf der Nordseite des Hauses 1. Der Grundriss und die Grössen der Wohnung seien optimiert worden.

Broschüre wirbt mit Rheinfall

Insgesamt sind derzeit vier PDFs auf der Trevida-Website aufgeschaltet. Darin sind etwa die Verkaufspreise sowie die Pläne von Haus 1 und Haus 4. Das vierte PDF widmet sich der gesamten Überbauung. Darin wird unter anderem für den Standort Rorschach geworben. Der Projektname Stadtleben Rorschach ist dabei Programm. Wer in der lebendigen Kleinstadt wohne, für den sei das tägliche Jonglieren von Arbeiten, Alltagsverpflichtungen und Freizeit ein Kinderspiel, heisst es etwa. Schulen, Einkaufen und Bahnhof, alles sei rasch erreichbar. Auch dem Bodensee als Naherholungsgebiet wird Platz eingeräumt.

«Ein Leben am See ist wie Ferien in greifbarer Nähe zu haben.»

Auch die Region kommt in der Broschüre zum Zug. Erwähnt wird nebst den nahen Städten etwa der Flugplatz Altenrhein – und die Insel Mainau, der Rheinfall bei Schaffhausen oder das Sea Life in Konstanz. Alles Orte, die mindestens 30 Kilometer entfernt liegen oder gar am anderen Ende der Ostschweiz. Warum wirbt man zusätzlich mit diesen Orten?

«Wir zeigen den Interessierten nicht nur Spannendes in unmittelbarer Nähe, sondern auch Ausflugsziele, die nicht allzu weit entfernt liegen», sagt Thoma.

«Wir wollen auch Leute von weiter weg ansprechen und für Rorschach und die Ostschweiz begeistern.»

Was für regional verankerte Personen befremdlich wirken mag, «kann für das Portfolio der Liegenschaft durchaus wertvoll sein».