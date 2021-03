Überbauung An der Andwilerstrasse sind 34 neue Wohnungen für Gossau geplant – nun müssen noch Stadt und Kanton ihren Segen geben Vier Mehrfamilienhäuser mit 2,5-, 3,5- und 4,5-Zimmer-Mietwohnungen sollen entstehen. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass der Sondernutzungsplan bald im Gossauer Stadtrat behandelt wird. Danach muss er noch vom Kanton abgesegnet werden. Baubeginn könnte, wenn alles planmässig verläuft, im Herbst oder Winter 2021 sein. Rita Bolt 01.03.2021, 11.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Visualisierung zeigt, wie es an der Andwilerstrasse künftig aussehen soll. Visualisierung: PD

Das Teilstück der Andwilerstrasse zwischen der Eschenstrasse und der Autobahnunterführung wird neu gestaltet. Eine Visualisierung zeigt, wie eine Strassenseite der Verbindungsstrasse zwischen Gossau und Andwil in einigen Jahren aussehen wird: Verschiedene Gebäude und eine Kirche werden abgebrochen, dort entstehen stattdessen vier Mehrfamilienhäuser mit unterirdischen Einstellgaragen.

«Wir planen seit über sieben Jahren», sagt Bruno Schwizer, Verwaltungsratspräsident der Schwizer Immobilien AG, die Grundeigentümerin und Bauherrin ist. Ebenfalls Bauherrin ist die Pensionskasse Stadt St.Gallen, der bereits ein zu überbauendes Grundstück gehört. Das Bauvorhaben wird in jenem Sondernutzungsplan geregelt, der für das Gebiet zwischen Tannen- und Andwilerstrasse erarbeitet wurde. Bestandteil ist auch das geplante neue Depot der Regiobus AG.

Erarbeitung des Sondernutzungsplans dauerte lange

«Für die Andwilerstrasse besteht ein gültiger Überbauungsplan aus dem Jahre 1982», erklärt Bruno Schwizer, ein gebürtiger Gossauer. Die Bedürfnisse hätten sich in den vergangenen Jahren jedoch stark geändert. Er sagt:

«Zudem streben wir im Interesse der Stadt Gossau das verdichtete Bauen an.»

Deshalb soll der Überbauungsplan von einem Sondernutzungsplan abgelöst werden.

Insgesamt hätten damals acht Parteien angefangen zu planen. «Die Planungskosten übersteigen bestimmt 100'000 Franken», sagt Schwizer. Da sich in der Zwischenzeit diverse Besitzverhältnisse der Grundstücke geändert hätten, der Gewässerschutz und -raum ein grosses Thema war, Teilstrassenpläne erarbeitet werden mussten und Detailabklärungen viel Zeit erforderten, habe die Erarbeitung des Sondernutzungsplanes so lange gedauert.

Plan soll im April vom Stadtrat genehmigt werden

Schwizer ist zuversichtlich, dass der Gossauer Stadtrat den Plan spätestens an der ersten April-Sitzung genehmigt. Seiner Meinung nach sollte jetzt alles bereinigt sein. Anschliessend muss auch noch der Kanton seinen Segen geben, bevor der Plan dann öffentlich aufgelegt werden kann.

Nur wenige Meter von der A1 entfernt: Die neue Wohnüberbauung soll zwischen dem Kiesplatz auf dem Gewerbeareal (links) und der Andwilerstrasse (rechts) realisiert werden. Michel Canonica (27. September 2019)

34 Mietwohnungen sind geplant

Baubeginn könnte, wenn alles planmässig verläuft, im Herbst oder Winter 2021 sein. Dies würde einen Erstbezug in den Jahren 2023/2024 ermöglichen, sagen Bruno Schwizer und Ueli Baumann, Leiter Liegenschaften der Pensionskasse Stadt St.Gallen, übereinstimmend. Baumann erklärt das Engagement der Pensionskasse in Gossau so:

«Wir haben in Gossau noch weitere Liegenschaften und haben hier gute Erfahrungen gemacht.»

Die Pensionskasse sehe sich jeweils in der Agglomeration nach geeigneten Liegenschaften um. Insgesamt werden 34 2,5-, 3,5- und 4,5-Zimmer-Mietwohnungen entstehen. Besonders angenommen habe man sich bei der Wohnungsplanung der Lärmthematik, sagt Ugur Uzdemir, Inhaber der Motivo St.Gallen, die als Totalunternehmer beauftragt ist. Denn unweit liegt die Autobahn A1 und die Überbauung befindet sich an einer Hauptstrasse.

Eine doppelstöckige Tiefgarage wird gebaut

«Es wird eine familienfreundliche Überbauung sein», sagt Baumann. Eine Kalkulation betreffend Mietpreise liege zwar vor, aber sie sei noch nicht ausgereift. Er betont:

«Wir sind keine Markttreiber, machen aber auch keine Sozialpolitik.»

Man werde sich an den Marktpreisen orientieren.

In einer ersten Etappe werden ein Wohnhaus und eine alte Halle abgebrochen; es entstehen auf diesem Grundstück zwei Mehrfamilienhäuser mit 17 Mietwohnungen und im Untergrund eine doppelstöckige Parkgarage. Die Einfahrt zur unteren Halle befindet sich auf dem Grundstück der Schwizer Immobilien AG. Sie ist auch Bauherrin dafür. «Ein Teil der 70 Meter langen und 30 Meter breiten Garage ist Lagerraum», erklärt Schwizer. Die Parkplätze seien für die Mitarbeitenden und die Geschäftsfahrzeuge gedacht.

Neuapostolische Kirche wird abgerissen

Sobald die beiden Mehrfamilienhäuser im Rohbau stehen, wird mit der zweiten Etappe begonnen. Als Erstes wird die Neuapostolische Kirche, die der Pensionskasse Stadt St.Gallen gehört, abgerissen. Die Kirche sei nicht baufällig, werde aber von der Neuapostolischen Kirche Schweiz nicht mehr gebraucht und sei deshalb verkauft worden, sagt Uzdemir.

Gebaut werden dann nochmals zwei Mehrfamilienhäuser mit 17 Wohnungen und eine weitere Tiefgarage. Nicht angetastet wird das angrenzende Grundstück mit dem Wohnhaus, das dem ehemaligen Gossauer Stadtrat Stefan Lenherr gehört und das zwischen den vier Mehrfamilienhäusern stehen bleiben wird. Die Kosten für das ganze Vorhaben inklusive Depot der Regiobus betrage zwischen 25 und 30 Millionen Franken, sagt Uzdemir.

Dritte Etappe wird erst später geplant

In einer dritten Etappe ist vorgesehen, das südliche Teilstück des Gebiets des Sondernutzungsplans, dort wo sich jetzt die Kipa K. Schwizer AG und die Schwizer Spenglerei und Dach AG befinden, neu zu gestalten. Da im Moment aber noch kein zusätzlicher Raumbedarf bestehe, werde mit diesem Teilstück zugewartet, sagt Schwizer.

Die gesamte Wohnüberbauung wird von der Andwilerstrasse her erschlossen, der Neubau des Depots der Regiobus AG von der Tannenstrasse her. Früher waren die Zufahrtsrechte zwischen der Regiobus AG und der Schwizer Immobilien AG mit Fuss- und Fahrwegrechten geregelt, die im Grundbuch eingetragen sind. Heute müssen diese nach dem neuen Strassengesetz mit einem Teilstrassenplan gelöst werden, der wiederum öffentlich aufgelegt und genehmigt werden muss. Die Strassen müssen dabei klassiert werden, damit auch die Unterhaltspflicht geregelt ist.