Über 80 Personen in Quarantäne: Corona-Alarm an St.Galler Primarschule In der St.Galler Schule Heimat-Buchwald sind drei Lehrpersonen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Kantonsarztamt hat für vier Klassen eine Quarantäne angeordnet. Diese dauert für die betroffenen Kinder bis Montagabend, 14. September. Insgesamt müssen 13 Lehrpersonen der Schuleinheit in Quarantäne. Marlen Hämmerli 09.09.2020, 12.30 Uhr

Das Schulhaus Buchwald im Quartier St.Fiden. Bild: Urs Bucher

Die Coronafälle in Schulzimmern häufen sich. Nach zwei bestätigten Fällen an der Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen und mehreren in einer Goldacher Primarschule müssen in der Stadt St.Gallen vier Primarschulklassen und 13 Lehrpersonen in Quarantäne. Betroffen ist die Schule Heimat-Buchwald. Dies teilt die Stadt St.Gallen am Mittwochmittag mit.