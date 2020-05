Über 2500 Fenster in gut drei Wochen: Femi Hoxha putzt zweimal im Jahr die gesamte Glasfassade des St.Galler Rathauses Das Rathaus steht exponiert. Zweimal jährlich reinigt es Femi Hoxha von oben bis unten. Eine Sisyphusarbeit, die ihm Spass macht. Marlen Hämmerli 27.05.2020, 05.00 Uhr

Die Glasfassade des Rathauses wird derzeit von der Firma Pronto AG geputzt.

Femi Hoxha bei der Arbeit. Er reinigt die Fassade des Rathauses seit 15 Jahren zweimal pro Jahr. Seit das Rathaus 2007 renoviert wurde, sind mehr Kabel für die Busoberleitungen am Rathaus befestigt. Es sei nicht leicht, die Hebebühne zwischen den Kabel hindurch zu manövrieren, sagt Femi Hoxha. Seine Figur spiegelt sich in den Fensterscheiben. Femi Hoxha ist mit einem Geschirr in der Hebebühne gesichert. Dann fährt er etwa zehn Meter in die Höhe. Die Nordseite des Rathausgebäudes, die Hoxha zusammen mit neun Kollegen am 17. Juni in einer Nachtschicht reinigen wird. Der Bahnhofsplatz und das Rathaus im vergangenen Herbst. Das über 50 Meter hohe Gebäude wurde nach einem Autobrand in der Tiefgarage zwischen 2006 und 2007 für 48 Millionen Franken erneuert. Ein relativ kleines Feuer, grosse Wirkung: Ein Autobrand in der Tiefgarage hatte am 1. Juli 2005 das ganze Rathaus in Mitleidenschaft gezogen. Es gab Rauch- und Russschäden bis in die obersten Stockwerke. Die Renovation des Rathauses im September 2005 aus der Vogelperspektive. Zudem fuhr am 29. Juni 2005 ein Mann mit einem Lieferwagen, gefüllt mit Benzinkanistern, in die Eingangshalle des St.Galler Rathauses. Zu einem Brand kam es nicht. So sah das Rathaus und die Bahnhofshalle vor der Renovation 2005 aus. Die typisch rostgelbe Farbe der Rathausfassade im Jahr 2005.

Femi Hoxha steht auf einer Hebebühne direkt vor dem Rathaus, gesichert mit einem Gurt. Seine Gestalt spiegelt sich in der Glasfassade. Rund neun Meter über dem St.Galler Bahnhofplatz reinigt er systematisch die Fenster. Erst die obere Hälfte, dann die untere.

2508 Fenster zählt alleine der zehneckige Turm. 22 Reihen an 114 Fenster, die zweimal jährlich gereinigt werden. Einmal im April oder Mai, einmal im September oder Oktober.

Viele Ecken und Kanten: Das St.Galler Rathaus. Lisa Jenny

Das ist nötig, weil das Rathaus sehr exponiert steht: Auf der einen Seite halten die Busse, auf der anderen die Züge. Dreckpartikel und Staub setzten der Fassade zu. Praktisch bei jeder Reinigung des Rathauses ist Hoxha am Werk – seit 15 Jahren. Also schon bevor das Rathaus vor knapp 14 Jahren renoviert wurde. Für die Reinigungsfirma Pronto arbeitet der 56-Jährige jedoch schon länger.

Fenster zu reinigen, ist nicht die einzige Aufgabe

Vor gut 35 Jahren kam der gebürtige Kosovare in die Schweiz und begann, für die Pronto AG zu arbeiten. Zuvor hatte er in seiner Heimat die Ausbildung zum Tierarzt begonnen. Nach einem Jahr erkrankte er jedoch an einer Allergie. In der Schweiz kam eine Arbeit mit Tieren also nicht in Frage. «Ich habe es gern, wenn es sauber ist», sagt der Vater von vier Kindern. So ergriff er mit 23 Jahren den Beruf des Fassadenreinigers. Heute ist er Vorarbeiter.

Wobei Hoxha nicht nur Fenster reinigt. Zwischen 30 und 40 Prozent seiner Aufträge sind anderer Art. Sei es, eine Wohnung vor der Übergabe zu putzen, eine Baustelle herzurichten oder Teppiche zu reinigen. Die Arbeit ist also keineswegs monoton:

«Ich mag die Abwechslung. Verschiedene Baustellen, verschiedene Kunden.»

Das sei besser als ein Job in einer Fabrik, wo man täglich dasselbe am selben Ort tue. Wobei: Etwas mag Hoxha nicht. Arg verdreckte Toilettenanlagen zu putzen, gehört nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen.

Der Blick durchs Fenster

Und wie ist es, von draussen die Angestellten im Rathaus zu beobachten? «Das interessiert mich nicht», sagt Hoxha mit ernster Miene. «Ich mache einfach meine Arbeit.» Auch reagieren die Leute selten überrascht, wenn sie den Fensterreiniger vor der Scheibe entdecken. Denn normalerweise werden die drinnen über die anstehenden Arbeiten informiert.

Die Fenster des Rathauses in Zahlen Nach Auskunft von Markus Müller, Leiter Hausdienst Rathaus, hat das Rathaus 1465 Fenster, die sich öffnen lassen. Insgesamt sind es rund 1550-1600 Fassadengläser. Die Innenseiten reinigt der Haus- und Reinigungsdienst des Rathauses. Da die Fenster doppelt verglast sind, hat ein Fenster drei Flächen: innen, aussen und dazwischen. Insgesamt ergibt das rund 4400 Glasflächen.

Hoxha manövriert die Hebebühne in die Höhe – zwischen Befestigungskabeln hindurch. Die Kabel oberhalb der Taxistandplätze bilden ein Netz und halten die Busleitungen in der Luft. «Vor dem Umbau des Bahnhofplatzes und vor der Umstellung der Buslinien hatte es weniger Kabel», sagt Hoxha.

«Jetzt ist es schwieriger, die Hebebühne dazwischen zu manövrieren.»

Wenn er die Hebebühne manövriert, muss Hoxha auf die Befestigungskabel achten.

Nik Roth

1985, als Hoxha als Fassadenreiniger begann, gab es noch kaum Hebebühnen. Die Pronto AG kaufte erst drei Jahre später eine. Damals stellten die Fassadenreiniger hohe Gerüste auf oder behalfen sich mit Leitern, um hochgelegene Fenster zu erreichen. Hoxha erinnert sich an eine Baustelle, auf der er in seinem zweiten Jahr beschäftigt war. Das Gerüst ragte hoch, doch der Boden war uneben. Infolgedessen musste bei jeder Verschiebung nachjustiert werden.

«Das brauchte Kraft.»

Heute sind extrem hohe Gerüste nicht mehr erlaubt. Leitern werden nur noch als Notlösung eingesetzt. Und auch die Reinigungsmittel sind umweltfreundlicher und weniger aggressiv. Zudem gibt es mehr Vorschriften zur Arbeitssicherheit. So trägt Femi Hoxha ein Geschirr, an dem eine Leine samt Haken befestigt ist. Das Tragen solcher Sicherheitsgeschirre war lange eine Empfehlung und ist erst seit etwa fünf Jahren Pflicht, bei der Pronto AG seit gut zehn Jahren.

Nach über zehn Jahren ist es wie eine Familie

Eigentlich besitzt Hoxha die Lizenz, um im Ausland Car zu fahren. Er habe sich einige Male überlegt, den Job zu wechseln. Aber: «Wenn man zufrieden ist, bleibt man. Und wenn man über zehn Jahre für eine Firma arbeitet, wird sie zu einer Familie.»

Es wird Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. «Sonst werde ich heute nicht mehr fertig», sagt Hoxha und lacht. Abhängig vom Wetter dauert ein Putzdurchgang drei bis vier Wochen. Gestern war es wieder so weit: Das Rathaus glänzt sauber im Sonnenlicht. Nun steht nur noch die Nordseite an. Doch dafür ist eine Nachtsperrung nötig.

Sicht vom Rathaus auf den Bahnhofsplatz. Rechts ist das Gebiet zu sehen, wo die Fensterreiniger während der Nachtsperrung arbeiten. Hanspeter Schiess

Am 17. Juni ist es so weit. Dann schalten die SBB die Stromleitungen ab. Dann wird die Rückseite des Rathauses gereinigt – unter Berücksichtigung der SBB-Sicherheitsvorschriften.

Das heisst unter anderem: Alle Gerätschaften müssen geerdet sein. Die Mitarbeiter werden auf dem Bahnhofsdach ein Gerüst aufstellen und in einer Nacht die verbleibende Fläche putzen. Dann wird Hoxha nicht alleine vor der spiegelnden Fassade stehen, sondern gemeinsam mit neun weiteren Reinigungskräften. Aus den Büros wird dann niemand zuschauen.