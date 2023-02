St.Gallen: Brand in Mehrfamilienhaus an der Linsenbühlstrasse

Über 100'000 Franken Schaden Nach dem Grossbrand an der Linsebühlstrasse in St.Gallen: So geht es nun für die Betroffenen weiter Donnerstagnacht hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Linsenbühlstrasse gebrannt. 20 Personen mussten evakuiert und sechs ins Spital gebracht werden. Alle sieben Wohnungen sind unbewohnbar. Das sagen Stadt- und Kantonspolizei sowie der Mieterverband zur aktuellen Lage. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 24.02.2023, 15.09 Uhr

Donnerstagnacht hat es an der Linsenbühlstrasse 23 gebrannt. Es entstand über 100'000 Franken Sachschaden. Bild: Sebastian Büchler

Am Tag danach ist von aussen wenig vom Brand zu sehen. Ein Fensterladen ist schwarz gefärbt, auch die Fassade weist schwarze Flecken auf. Im Innern des Gebäudes an der Linsenbühlstrasse 23 sind aber alle sieben Wohnungen unbewohnbar. 20 Personen mussten evakuiert und sechs Personen ins Spital eingeliefert werden, mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Der Sachschaden beträgt über 100’000 Franken.

Kurz nach 23.35 Uhr bemerkten Passanten, dass aus dem Haus Rauch dringt und es im ersten und zweiten Stock brennt. Bei der Stadtpolizei gingen zwei Anrufe ein. Sie und die Feuerwehr rückten aus. Vor Ort stellten sie Rauch aus den Fenstern des ersten Obergeschosses fest. So schreibt es die Kantonspolizei St.Gallen Donnerstagnacht in einer Mitteilung. Wie es den drei Frauen und drei Männern im Spital geht, kann Mediensprecher Hanspeter Krüsi am Freitagmorgen nicht beantworten. Was die Brandursache war, ist noch unklar. Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik sind vor Ort und sichern Spuren.

Brand rasch gelöscht, Bewohnende auf der Strasse

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Mit Atemschutz drangen drei Trupps ins Gebäude ein. Die Strasse musste gesperrt werden. Für zwei Verbindungen der Appenzeller Bahnen wurde ein Bahnersatz nötig. Nach etwas über zwei Stunden war der Einsatz beendet, heisst es auf der Website von Feuerwehr und Zivilschutz Stadt St.Gallen. Um 2.28 Uhr konnte die Strasse wieder frei gegeben werden.

Nach dem Brand konnten die Bewohnerinnen und Bewohner nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie standen buchstäblich mit dem auf der Strasse, was sie bei der Evakuation dabei hatten. Die Feuerwehr hatte das Haus zwar entlüftet. Die Personen konnten es trotzdem nicht mehr betreten. «Das wäre zu gefährlich gewesen. Der Rauch haftet überall», sagt Krüsi.

Für die Mieterinnen und Mieter wurden Unterkünfte organisiert, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei. «Oft organisieren sich die Leute selber, kommen etwa bei Angehörigen unter oder die Gemeinde hilft», sagt Krüsi. Auch wohnten wohl nicht alle 20 anwesenden Personen im Gebäude, manche könnten zu Besuch gewesen sein. So genau weiss Krüsi das nicht. Im Falle eines Brandes interessiert die Polizei in erster Linie, wer sich im Gebäude befindet und nicht, wer tatsächlich darin wohnt.

Drei Frauen und drei Männer wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Bild: BRK News

Alle Evakuierten fanden selbst eine Lösung

In diesem Fall haben sich die Personen selbst organisiert, sagt Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Die Polizei werde am Freitag alle nochmals kontaktieren, um sicher zu gehen, dass sie versorgt seien. Sollte das nicht der Fall sein, werde mit Unterstützung des Sozialamts nach Wohnraum gesucht. «Ich kann mich aber nicht erinnern, dass das in den letzten Jahren mal nötig geworden wäre.» Notfallkleider erhalten die Betroffenen bei Bedarf von der Feuerwehr.

Die Mieterinnen und Mieter müssen zudem für die unbewohnbaren Wohnungen keinen Zins mehr zahlen. Ausserdem müsse die Vermieterschaft «umgehend die Wiederherstellung der Wohnungen sicherstellen», heisst es auf Anfrage beim Mieterverband.

Neben den Wohnungen sind auch die Räume im Erdgeschoss unbenutzbar. Darin betreibt die Freikirche International Christian Fellowship (ICF) einen Kinderhort. Früher befand sich hier ein Stripclub.

Erst im Herbst hatte es an der Linsenbühlstrasse gebrannt, etwa 100 Meter vom aktuellen Brandort entfernt. An einem Donnerstagmorgen im Oktober brach im Dachstock des Hauses mit der Nummer 33 ein Feuer aus. Ein Mann musste ins Spital. Drei Wohnungen waren danach unbewohnbar.

