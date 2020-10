Umfrage Tübach will Gewerbefläche für drei Millionen Franken kaufen - Passanten halten den Erwerb für «notwendig» bis «belebend fürs Dorf» Die Gemeinde Tübach will eine über 500 Quadratmeter grosse Gewerbefläche kaufen. Sie hat die Räumlichkeit in einem Neubau der Überbauung Zentrumswiese reserviert. Am 19. Oktober entscheiden die Stimmbürger über einen Kauf. Bei Passanten findet die Idee durchaus Zustimmung. Siri Würzer und Basil Schnellmann 13.10.2020, 05.00 Uhr

Im Erdgeschoss des länglichen Baus im Vordergrund befindet sich die Gewerbefläche. Bild: Tino Dietsche (3. Oktober 2020)



In einem Monat beziehen die ersten Mieter ihre Wohnungen in der Überbauung Zentrumswiese. Neben den 31 Eigentumswohnungen und den 45 Mietwohnungen entsteht eine 535 Quadratmeter grosse Gewerbefläche. An der ausserordentlichen Bürgerversammlung am 19. Oktober stimmt die Tübacher Bevölkerung über den Kredit von rund drei Millionen ab, um diese Fläche zu kaufen.

Aus Sicht des Gemeinderates wäre dort ein Lebensmittelgeschäft sinnvoll. Grund: Der bereits vorhandene Dorfladen müsse in absehbarer Zeit erneuert werden und die Poststelle habe dort mehr schlecht als recht Platz. In Tübach findet die Idee der Gemeinde durchaus Zustimmung, man steht aber auch hinter den Betreibern des bestehenden Dorfladens.



Birgit Linder (55), Atemtherapeutin, Tübach

Birgit Linder (55), Atemtherapeutin, Tübach: Ich finde es super, dass die Gemeinde diese Gewerbefläche kauft. Drei Millionen sind zwar eine Menge Geld, im Verhältnis stimmt das aber. Es wäre zudem optimal, wenn der alte Dorfladen, der schon etwas in die Jahre gekommen ist, in die grosse Gewerbefläche zügeln könnte. Das hat mehrere Vorteile: Der Laden bekommt ein neues Gesicht, er bleibt erhalten und das Angebot kann vergrössert werden.

Nicolas Kluckert (22), Student, Tübach

Nicolas Kluckert (22), Student, Tübach: Unter der Woche studiere ich in Bern, deshalb wohne ich nur am Wochenende hier in Tübach bei den Eltern. Ich finde die Idee einer Einkaufsmöglichkeit im Dorf gut, es könnte aber zu Konkurrenz mit dem alten Dorfladen führen. Der hat ja auch seinen Charme. Für grössere Einkäufe kann man ja auch in die umliegenden Gemeinden einkaufen gehen, wie zum Beispiel Horn oder Goldach. Die sind ja nicht so weit entfernt.

Martin Schönenberger (69), Kaufmann, Goldach

Martin Schönenberger (69), Kaufmann, Goldach: Ich finde den Kauf und die Pläne, welche die Gemeinde hat, eine absolut gute Idee. Es ist gut für das Dorf und wird das Zentrum beleben. Sonst müssen die Tübacherinnen und Tübacher zum Einkaufen immer nach Goldach oder Horn ausweichen. Selbst wenn das Vorhaben mit dem Dorfladen nicht gelänge, bin ich zuversichtlich, dass sich ein anderes Angebot fände. Ein Café wäre übrigens auch schön.

Roswitha Berchtold (57), Fachangestellte Kanton St.Gallen, Tübach

Roswitha Berchtold (57), Fachangestellte Kanton St.Gallen, Tübach: Der Kauf der Gewerbefläche durch die Gemeinde sehe ich nicht als schlechter oder guter Entscheid, sondern als einen notwendigen. Man kommt nicht um die jetzigen Aufwände herum und diese Chance wird es so schnell auch nicht wieder geben. Ich finde es schade um den jetzigen Dorfladen, sehe aber auch die Vorteile, die gerade für den älteren Bevölkerungsteil durch einen grösseren Dorfladen entstehen. Doch es gibt in der Umgebung viele grosse Einkaufszentren, die für mich persönlich genügen, wenn ich einen Grosseinkauf erledigen muss.

Simone Halter (45), KV-Angestellte, Tübach

Simone Halter (45), KV-Angestellte, Tübach: Der bestehende Dorfladen ist schon eher etwas klein. Darum wäre es natürlich schön, wenn bei der Überbauung der Zentrumswiese etwas derartiges entstehen würde. Und auch für die Post muss mit der Zeit eine neue Lösung gefunden werden. Ich kenne die Details des Vorhaben nicht ganz genau, bin dem generell aber positiv gestimmt.