Tübach «Hier zu leben, ist ein Luxus»: So haben sich die Schwestern der Familie Mariens im Kloster St.Scholastika in Tübach eingelebt Vor etwas mehr als einem Jahr ist eine Gemeinschaft der Familie Mariens im Kloster St.Scholastika eingezogen. In Tübach leben die zehn Schwestern nun einen Alltag zwischen Gebet und Arbeit. Vor ihrem Umzug waren einige von ihnen in Deutschland, in Südkorea oder in der Slowakei tätig. Perrine Woodtli 24.01.2022, 05.00 Uhr

Das Kloster St.Scholastika in Tübach wurde von 1903 bis 1905 erbaut. Einst lebten rund 40 Kapuzinerinnen dort. Belinda Schmid (17. Januar 2022)

Das rote Tor leuchtet an diesem Vormittag dank der Sonnenstrahlen noch mehr als sonst schon. Hinter dem Eingang liegt das Kloster St.Scholastika. Das Gebäude mit der gelben Fassade, den roten Verzierungen, den zahlreichen Fenstern sowie den Erkern und Türmchen ist ein Hingucker. Schwester Giuliana, ganz im weissen Schwesternkleid gekleidet, öffnet die Tür bei der Pforte. «Es ist eine wunderbare Anlage. Unsere Vorgängerinnen haben dem Kloster sehr gut Sorge getragen», schwärmt sie.

Mit den Vorgängerinnen sind die Kapuzinerinnen gemeint, die über 110 Jahre im Kloster lebten. Im April 2019 zügelten die sechs verbliebenen Schwestern ins Kloster Notkersegg in St.Gallen. Der Grund: Die zumeist hochbetagten Schwestern fühlten sich nicht mehr in der Lage, das Kloster weiterzuführen.

Damit endete eine 403-jährige Geschichte und Klostertradition. Denn bevor das Kloster St.Scholastika 1905 in Tübach eingeweiht wurde, befand sich dieses seit 1617 in Rorschach. Was mit dem denkmalgeschützten Kloster und Tübacher Wahrzeichen geschehen soll, war zunächst unklar. Im September 2020 wurde bekannt, dass künftig Schwestern der kirchlichen Gemeinschaft Familie Mariens im Kloster leben werden.

24 Stationen in elf Ländern Die Familie Mariens ist eine internationale Missionsgemeinschaft, deren Statuten 1995 von Rom anerkannt wurden. Die Vereinigung besteht weltweit derzeit aus rund 180 Schwestern. Die Gemeinschaft ist aktuell in Italien, Deutschland, Österreich, Frankreich, Tschechien, Uruguay, Kasachstan, Russland sowie in den Niederlanden, in der Slowakei und in der Schweiz tätig. Das Mutterhaus befindet sich in der Slowakei. Dort findet auch die Ausbildungs- und Formungszeit der Schwestern statt. Im Gegensatz zu manch anderen Gemeinschaften bleiben die Schwestern der Familie Mariens nicht ihr ganzes Leben am gleichen Ort, sondern sind in den verschiedenen Missionsgebieten tätig. (woo)

Von Südkorea oder Italien nach Tübach

Nachdem das Kapuzinerinnenkloster anderthalb Jahre leer gestanden hatte, kehrte dort im Herbst 2020 mit dem Einzug von sieben Schwestern der Familie Mariens wieder Leben ein. Inzwischen sind zehn Schwestern im Kloster St.Scholastika daheim. Diese kamen von überall aus der Welt ins kleine Tübach. Sie waren zuvor in Italien, Deutschland, Südkorea, in der Slowakei oder an anderen Orten in der Schweiz tätig. Schwester Giuliana sagt:

«Wir mussten uns als Hausfamilie zunächst finden. Dass wir alle derselben Gemeinschaft angehören, hilft aber natürlich.»

Im Oktober 2020 zogen sieben Schwestern der Familie Mariens ins Kloster. Schwester Anezka (stehend, Dritte von rechts) leitet die Gemeinschaft. Bereits seit Jahren im Kloster daheim ist Barbara Sidler (blauer Pullover) als sogenanntes Laienmitglied. PD

Die Schwestern, die untereinander hauptsächlich Deutsch sprechen, hätten die unterschiedlichsten Hintergründe. So befinden sich unter ihnen beispielsweise eine Goldschmiedin oder eine Schreinerin, erzählt Schwester Giuliana.

Die 59-Jährige ist in St.Georgen aufgewachsen und im Alter von 35 Jahren der Familie Mariens beigetreten. Sie lebte vor ihrem Umzug nach Tübach in Rom und war auch schon in den Niederlanden auf Mission. Weil es am neuen Standort in Tübach mehr Schwestern benötigte und ihre Mutter, die in der Region lebt, altersbedingt auf mehr Unterstützung angewiesen ist, kam auch sie ins Kloster St.Scholastika.

«Die Schwestern sind jeweils dort, wo sie am meisten gebraucht werden», sagt Schwester Giuliana, die sich gerade die Schuhe auszieht und leise den Gebetsraum betritt. Sie kniet nieder, faltet die Hände und schliesst die Augen.

Vom Kloster geniesst man eine weite Aussicht auf den Bodensee und die umliegenden Gemeinden. Belinda Schmid (17. Januar 2022)

«Hier zu leben, ist eigentlich ein Luxus»

Schwester Giuliana schreitet durch den lichtdurchfluteten, typisch quadratisch angelegten Kreuzgang. An den Wänden hängen Bilder, in den Ecken thronen Statuen. «Wahre Kunstschätze», sagt sie. Kunstwerke sind auch die bunten und eindrücklichen Wandmalereien in der Klosterkirche.

Im Speisesaal machen ein paar Schwestern soeben Pause. Sie tauschen sich bei einem Glas Wasser aus. Aus der Küche duftet es allmählich nach dem Mittagessen. Der Raum ist gross, hell und in warmes Holz gekleidet. Während man von den Räumen auf der anderen Seite des Gebäudes eine herrliche Aussicht auf den Bodensee geniesst, blickt man von hier aus direkt in den Klostergarten, in dem in wärmeren Monaten Gemüse wächst und Blumen blühen.

Im grossen Klostergarten gibt es für die Schwestern einiges zu tun. PD

Das verwinkelte Kloster umfasst zahlreiche Räume. Wie viele genau, wissen die Schwestern nicht. «Hier zu leben, ist eigentlich ein Luxus», sagt Schwester Giuliana während sie durch den Schnee im weitläufigen Garten rund ums Kloster geht. Die weiten Wiesen, umrahmt von den alten Klostermauern, sind mit Obstbäumen übersäht.

Die Familie Mariens hat längst nicht an allen Standorten ein Kloster. Oft leben die Schwestern in einfachen Häusern in den Gemeinden, wo sie für die Pfarrarbeit oder karitative Einsätze zuständig sind sowie an Schulen unterrichten, Internate leiten oder Familien und ältere Menschen betreuen.

Zur Klosteranlage gehört auch ein grosser Garten, ein kleiner Friedhof und ein grosszügiges Grundstück. Das Anwesen wird von alten Klostermauern umschlossen. Belinda Schmid (17. Januar 2022)

Kuchen von den Gottesdienstbesuchern

Das Kloster am Bodensee sei wunderschön, sagt auch Schwester Anezka. Sie leitet die Schwesterngemeinschaft im Kloster St.Scholastika. «Es gefällt uns hier und wir wurden mit viel Wohlwollen aufgenommen», sagt die 55-Jährige, die im Kanton Aargau aufgewachsen ist und zuvor in Einsiedeln tätig war. «Wir haben uns gut eingelebt und freuen uns über viele schöne Kontakte. Besonders mit den Gottesdienstbesuchern, den Familien und Kindern.»

Die Leute seien dankbar, dass das Kloster wieder bewohnt sei und schätzten es, einen Ort zu wissen, wo gebetet werde. Das bestätigt Schwester Giuliana:

«Wir erhalten regelmässig Rückmeldungen von unseren Besucherinnen und Besuchern und verspüren grosse Dankbarkeit. Sie beschenken uns grossherzig, manchmal auch mit frischgebackenem Kuchen.»

Anlässlich von Fronleichnam hielten die Besucherinnen und Besucher im Innenhof des Klosters Andacht. PD

Zwischen Gebet und Arbeit

Im Kloster St.Scholastika gehen die Schwestern einem geregelten Arbeitstag nach. «Wir leben nach einem festen Tagesplan, der ein Wechsel zwischen Gebet und Arbeit ist», sagt Schwester Anezka. Das Gebet sei für die Schwestern die Quelle und das Ziel jeder «fruchtbringenden Mission». So starten die Schwestern denn auch täglich nach einem individuellen Morgengebet um 6.30 Uhr mit einem gemeinsamen Gebet in den Tag.

Um 7.30 Uhr gibt es ein gemeinsames Frühstück, danach geht jede ihren Diensten nach. Im Kloster und im Garten stehen täglich zahlreiche Arbeiten an, beispielsweise der Pfortendienst, der Telefondienst, der Blumenschmuck, die Missionszeitschrift, der Orgelunterricht sowie die Betreuung der Klosterkirche und der Gäste. «Pater Janko feiert zudem täglich die heilige Messe, die wir mitgestalten dürfen», sagt Schwester Anezka. Im Sommer oder in der Ferienzeit begleiten die Schwestern auch Familien- und Jugendlager.

Die Schwestern gestalten jeweils auch die Gottesdienste in der Klosterkirche mit. PD

Um 11.30 Uhr treffen sich die Schwestern jeweils wieder zum Gebet, bevor es um 12.15 Uhr Mittagessen gibt. Um 15 Uhr halten sie die heilige Stunde. Das bedeutet, dass die Schwestern den Kreuzweg mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz beten. «Um 18.30 feiern wir dann die heilige Messe mit den Besucherinnen und Besuchern.» Ab 20.30 Uhr herrscht im Kloster Stillschweigen.

Noch sind die Schwester nur Gäste im Kloster

Unterstützt werden die Schwestern im Klosteralltag von Barbara Sidler, die als sogenanntes Laienmitglied bereits seit Jahren im Kloster lebt. Sie besucht die Kapuzinerinnen, die nun im Kloster Notkersegg leben und die sie jahrelang begleitet hat, regelmässig. Auch die Schwestern der Familie Mariens durften die Kapuzinerinnen im vergangenen Sommer besuchen, nachdem es ihnen erlaubt worden war. Schwester Anezka sagt:

«Es war eine sehr schöne und beeindruckende Begegnung. Auch zu sehen, mit wie viel Liebe und Dankbarkeit sie ihre neue Situation angenommen haben.»

Die Schwestern der Familie Mariens besuchten im Sommer 2021 die Kapuzinerinnen in St.Gallen. PD

Wie viele andere geistliche Gemeinschaften kämpften auch die Kapuzinerinnen mit der Überalterung. Diese Gefahr droht den Schwestern der Familie Mariens nicht. In Tübach ist die jüngste Schwester 26, die älteste 59 Jahre alt. So schaffe man die Arbeit im grossen Kloster gut, sagt Schwester Anezka. Platz für weitere Schwestern gäbe es aber reichlich.

Ob die Gemeinschaft weiter wächst, hängt jedoch davon ab, ob die Familie Mariens auch tatsächlich im Kloster bleiben kann. Denn die Schwestern leben derzeit sozusagen als Gäste im Kloster. Die definitive Lösung werde derzeit noch erarbeitet, sagt Schwester Anezka. Für sie sei aber klar, dass sie gerne in Tübach bleiben würden. «Das ist auch der grosse Wunsch der Kapuziner-Schwestern.»

