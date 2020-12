Gaumenschmaus Trüffeltraum, Ziegenperle und starker Eidgenosse: Käsesommelière eröffnet St.Galler Marktstand mit 50 Ostschweizer Spezialitäten Nicole Weigelt hat Mut: Trotz Corona hat sie einen Käsestand am St.Galler Marktplatz aufgemacht. Ihre Spezialität ist ein regionales Kulturgut: 50 Käsesorten von Ostschweizer Käsern, die sie alle persönlich kennt. Die Expertin behandelt auch die Käselaibe wie Persönlichkeiten. Melissa Müller 15.12.2020, 12.00 Uhr

Hier zergeht einem ein Stück Ostschweiz auf der Zunge: Nicole Weigelt mit ihrem Mann, dem Käser Jürg Schmidhauser aus Muolen, vor ihrem St.Galler Marktstand «Käse am Markt».

Bild: Arthur Gamsa (10. Dezember 2020)

Käseverkäuferin Nicole Weigelt nimmt den «Zahmen Gocht» aus der Vitrine und streicht über den Käselaib. Er ist mit einem zarten weissen Flaum bedeckt. «Dieser Käse hat einen Pelz», sagt die 49-Jährige. «Wollen Sie ihn auch einmal streicheln?»

Nicole Weigelt hat am St.Galler Marktplatz ihren eigenen Stand eröffnet - im grünen Häuschen neben dem Stand von Blumen Kröni. «Ich wollte mich schon länger selbständig machen und meine Ideen verwirklichen», sagt die Käsesommerlière, die zuvor im Feinkostladen «Kündig» an der Webergasse gearbeitet hat. Im Sommer ergab sich die Chance für sie, diesen Winter einen Marktstand zu übernehmen:

«In der Krise besinnen sich die Menschen auf regionale Lebensmittel.»

Zudem sei es für viele Kundinnen und Kunden angenehmer, wenn sie draussen am Markt einkaufen können. «Viele fühlen sich dadurch sicherer vor dem Virus.»

Nische gefunden

In ihrer Vitrine duften über 50 Sorten. Sie tragen Namen wie Blüemli, Ziegenperle und starker Eidgenosse. «Fast alle aus stammen aus der Ostschweiz, aus Flawil, Gais, und Muolen», sagt Weigelt, die hier ihre Nische gefunden hat.

Gegen 100 Käser gebe es in den Kantonen Thurgau, St.Gallen, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden. «Wir haben so viele tolle Käsesorten. Da müssen wir uns vor den Italienern und Franzosen nicht verstecken», sagt sie. «Wozu den Englischen Stilton kaufen, wenn der Blauschimmelkäse Blue Star aus der Karthause Ittingen genauso überzeugt?»

Zum Käse empfiehlt die Fachfrau Birnbrot und Weintrauben. Bild: PD

Die Rohmilch macht den Unterschied

Die meisten der rund 15 Familienbetriebe kennt Weigelt persönlich. Zum Beispiel den jungen Käser Johannes Eberle aus Muolen, der ihr den Trüffeltraum liefert und mit seinem Appenzeller Käse in den USA eine Goldmedaille gewonnen hat. Oder Walter Hungerbühler von der Walter-Käsi im Toggenburg, ein Mann mit einem langen Bart, der «wunderbare» Schaf- und Geisskäse herstelle, sowie den cremigen Rindaler Brie. «Der schmeckt so gut, weil er aus Rohmilch ist», sagt Nicole Weigelt.

Die Rohmilch mache den Unterschied. Pasteurisierte Weichkäse seien hygienisch steril. Das Pasteurisieren töte die Bakterien jedoch ab und damit auch wertvolle Nährstoffe. Ein Rohmilchkäse sei hingegen ein Stück Natur, das lebt und sich verändert. «Kein Käse gleicht dem anderen.»

Mit einem Käser liiert

Das grosse Käser-Netzwerk verdankt Nicole Weigelt ihrem Partner, dem Muoler Käser Jürg Schmidhauser, der nebenbei auch noch 200 Schweine mästet. Er hat ihr geholfen, den Stand einzurichten. «Ohne ihn hätte ich es nie geschafft.» Beim Eröffnungstag ist Schmidhauser mit seinem 16-jährigen Sohn, der ebenfalls Käser werden will, vor Ort. Stolz sagt er:

«Nicole hat einen unglaublich starken Willen.»

Den braucht sie auch, um in der Winterkälte am Markt auszuharren. «Das ist schon hart, aber ich gewöhne mich hoffentlich noch daran», sagt die frischgebackene Marktfrau. «Am Abend freue ich mich jeweils auf die heisse Dusche.»

Nicole Weigelt im Käsekeller von Partner Jürg Schmidhauser. Bild: PD

Delikatessen aus Degersheim und Ganterschwil

Wer bei Nicole Weigelt degustiert, staunt über die Vielfalt der Aromen und die günstigen Preise, die nicht höher sind als beim Grossverteiler. Da ist der milde Vollmondkäse, der bei zunehmendem Mond hergestellt wird. Wer es kräftiger mag, greift zum «Starken Eidgenossen» der Käserei Tschumper in Degersheim. Er ist mürbe wie ein Gruyère und mit Salzkristallen durchsetzt.

Würzig schmeckt auch der «Bio-Hochmoor» der Käserei Liechti in Ricken, der so heisst, weil die Kühe auf Moorwiesen weiden. Die Spezialitäten stammen von teilweise von kleinen Käsereien, wie der Bio-Käserei Berghof in Ganterschwil, die im Gegensatz zu industriellen Herstellern in kleiner Zahl produziert.

Von Norddeutschland ins Käseland

Nicole Weigelt, die bei Paderborn in Deutschland aufgewachsen ist, und der Muoler Käser lernten sich vor elf Jahren in der Leuchtturmbar des Hotels «Bad Horn» kennen. Erst verliebte sie sich in den Mann, dann fand sie auch am Käse Gefallen. «Als Norddeutsche hatte ich am Anfang wenig Bezug dazu», sagt die gelernte Gastronomin.

Sie esse den Käse am liebsten pur, oder begleitet von ein paar Weintrauben und einem Stück Birnenbrot der Bäckerei Gschwend. Ihr Lieblingskäse? «Der Muolener Hauskäse von meinem Mann», sagt sie. «Er hat einen wahnsinnig schönen Schmelz. Er ist kräftig, aber nicht bissig.»