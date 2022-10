St.Gallen: Umstrittener Kesb-Präsident ist im Autohandel tätig

Trotz Spitzenlohn Jetzt handelt er auch noch mit Autos: Der St.Galler Kesb-Präsident ist umtriebig Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region St.Gallen sucht eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Der amtierende Chef hat gekündigt. Wegen ihm und einer seiner Nebenbeschäftigungen wird gerade das Personalreglement der Stadt revidiert. Jetzt kommt aus: Der Mann handelt auch mit Autos. Daniel Wirth 1 Kommentar 28.10.2022, 05.00 Uhr

Noch ist die Kesb am Bahnhofplatz daheim. 2400 Dossiers wurden 2021 dort bearbeitet – lange ohne den Präsidenten. Lisa Jenny

Fast 2400 Dossiers hat die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Region St.Gallen im Jahr 2021 bearbeitet. Ihr sind neben der Stadt St.Gallen auch die Gemeinden Eggersriet, Häggenschwil, Muolen und Wittenbach angeschlossen. Im Stelleninserat, mit dem die Stadt St.Gallen online gerade eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten für die Behörde sucht, ist von rund 50 Mitarbeitenden die Rede, die für die Kesb arbeiten. Diese Dienststelle ist ein KMU – eines mit besonderer Klientel: Menschen mit Schwierigkeiten, Menschen, die Unterstützung brauchen im Alltag.

Diese Behörde trägt Verantwortung. Ihre Aufgaben sind vielfältig und anspruchsvoll. Darum braucht es an der Spitze solcher Behörden belastbare und integre Persönlichkeiten. Patrik Terzer trat seine 100-Prozent-Stelle als Kesb-Präsident in St.Gallen im März 2020 an. Der Rechtsagent war zuvor acht Jahre Präsident der Kesb im Werdenberg, die er «erfolgreich aufbaute», wie er ausführt. Kaum in St.Gallen tätig, gründete er in Egnach am Bodensee die Disore GmbH, eine Firma für Dienstleistungen im Sozialem und Recht. Solche Firmen gibt es viele in der Sozialindustrie; sie übernehmen Arbeiten für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden oder Soziale Dienste, die überlastet sind.

Vier Monate zu 100 Prozent krankgeschrieben

Seine Vorgesetzte, Stadträtin Sonja Lüthi, hatte Terzer nicht vorgängig über die Firmengründung informiert, erst im Nachhinein. Er stiess die Beteiligung an der Disore GmbH umgehend ab. Er verkaufte seine Anteile seiner Mutter. Kaum wurde Terzers Nebenbeschäftigung publik, wurde er krank und fiel vier Monate aus, von Ende Juli bis Ende November 2021. Das war nicht gut für die Kesb Region St.Gallen, denn diese hatte eh schon viel zu tun mit 2400 Dossiers.

Patrik Terzer, noch bis Ende Jahr Präsident der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region St.Gallen. PD/Stadt St.Gallen

Während seiner Abwesenheit tat sich politisch einiges. Das Stadtparlament gab dem Stadtrat mit der «Lex Terzer» den Auftrag, das Personalreglement zu revidieren: Nebenbeschäftigungen sollen künftig klar geregelt werden, einen zweiten «Fall Terzer» sollte es nicht mehr geben. Der Stadtrat wehrte sich nicht einmal gegen den Auftrag. Er sah ein: Das Reglement braucht eine Erneuerung. Eigentlich waren alle einsichtig. Offenbar nur einer nicht: Terzer.

Anfang Dezember vergangenen Jahres kehrte er aus dem Krankenstand zurück zur Kesb – nicht auf einmal, sachte, Schritt für Schritt erhöhte er das Pensum. Über Neujahr 2021/2022 macht er dann gleich einmal Ferien in Afrika. «Ich reiste mit einem meiner Mitsubishi L300 von Windhoek nach Johannesburg», schreibt Terzer auf Anfrage. Mit diesen Fahrzeugen machte er auch Geschäfte. Der Kesb-Präsident bezeichnet das als sein Hobby, das er schon seit vielen Jahren leidenschaftlich ausübe. «Seit ich bei der Kesb Region St.Gallen arbeite, habe ich in diesem Rahmen eine Handvoll Fahrzeuge verkauft. Fahrzeuge, deren Zustand sich als zu schlecht erwies oder die ich nicht weiter behalten wollte, gab ich in den Export, und bei zwei Gelegenheiten verkaufte ich je einen Mitsubishi L300 aus meiner Sammlung.» Zusammen mit seinem Bruder habe er die Fahrzeuge in der Freizeit hergerichtet. Wie das gehe, habe er von einem Freund gelernt. Für Arbeiten an der Carrosserie zog der Mitsubishi-L300-Fan einen Fachmann aus Egnach zu.

Junger Autodiagnostiker reparierte seine Mitsubishi-Busse

Ein damals 23-jähriger Autodiagnostiker gründete im Herbst 2021 in Egnach eine Autowerkstatt. Das Geschäft lief anfänglich nicht gut; es harzte. Er schrieb die Werkstatt im Frühsommer dieses Jahres zum Verkauf aus. Es gab nur zwei Interessenten, wie der Mann erzählt. Einer davon sei Patrik Terzer gewesen. Man kam zusammen. Zu einer Übernahme der Garage kam es nicht. Der junge Autodiagnostiker und der Kesb-Präsident kamen dennoch ins Geschäft. Laut Angaben des jungen Garagisten waren es ungefähr ein Dutzend Mitsubishi-Busse, die er hätte reparieren sollen.

Die Fahrzeuge sind in Egnach an verschiedenen Orten abgestellt. «Für die Fahrzeuge miete ich in meiner Nachbarschaft einen Abstellplatz», so Terzer. Er gab dem jungen Unternehmer in der Folge erste Aufträge.

Das Verhältnis zwischen dem St.Galler Kesb-Präsidenten und dem jungen Autodiagnostiker ist inzwischen getrübt. Laut dem Garagisten hat Terzer bei ihm noch eine Rechnung offen. Er wolle nicht zahlen. Der junge Mann überlegt sich, den Kesb-Präsidenten zu betreiben. Patrik Terzer schreibt dazu, er habe eine Rechnung der Garage teilweise bestritten. Er warte noch immer auf eine Antwort.

Auch Motorräder vermietet für den Kesb-Präsidenten

Terzer hatte dem jungen Mann noch weitere Aufträge erteilt: die Vermietung von Fahrzeugen. Im Juli dieses Jahres vermietete er in Terzers Auftrag dessen Motorrad des Typs «BMW 650 CS Scarver» für acht Tage zum Preis von 280 Franken zuzüglich 300 Franken Kaution. In einer Whatsapp-Nachricht bat Terzer den Autodiagnostiker einen Tag vor der Vermietung, den Töff zu putzen und beim Tank eine fehlende Schraube reinzudrehen. «Bei ihm war alles sehr chaotisch», sagt der junge Autodiagnostiker. Er sei bei Patrik Terzer nie richtig «drausgekommen».

Im November vergangenen Jahres war Terzer noch krankgeschrieben. Im Internet bot er damals für 9000 Franken einen Mitsubishi L300 feil für 9000 Franken. «Mit meinem L300 bin ich seit Jahren in Afrika unterwegs. Zuverlässig und problemlos bringt er mich durchs Gelände. Weg von asphaltierten Strassen ist ihm am wohlsten.» Das schrieb Kesb-Präsident Patrik Terzer in der Internetannonce auf Ricardo.

Ein Mitsubishi L300. Screenshot

Der Werbeslogan passt irgendwie zum Verfasser selber. Abseits von Wegen, die sich für einen integren Präsidenten einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde gehören, scheint es ihm recht wohl zu sein.

Da ein Geschäft mit Dienstleistungen im angestammten Sozialen, dort ein Geschäft mit dem Handel und der Vermietung von Fahrzeugen – und das alles bei einem geschätzten Jahresgehalt von 170'000 Franken.

Im Fall der Disore GmbH hat der Kesb-Präsident reagiert und seine Firmenanteile abgestossen, wohl auf Druck der Stadt. Mit dem Handel und der Vermietung von Fahrzeugen machte er aber weiter, im Krankenstand und danach – «als Hobby», eine Nebenbeschäftigung sei das nicht.

Aus dem Sharing-Gedanken heraus teile er seine Fahrzeuge, weitere Gegenstände und Räume mit anderen Leuten, sagt Patrik Terzer. Er wolle wenig genutzte Gegenstände und Flächen anderen Personen verfügbar machen. Auf zwei Plattformen biete er ein Motorrad, Personenwagen, Sachentransportanhänger, ein Tourenfahrrad, ein Dachzelt, einen Hochdruckreiniger und eine Hobbygarage zur vorübergehenden entgeltlichen Nutzung an. Das Entgelt sei zweitrangig, früher habe man das «gegen einen Unkostenbeitrag» genannt, sagt der Kesb-Präsident.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde haben einen schwierigen Job. Sie treffen Entscheide, die nicht immer gut ankommen. Die Kesb-Reputation ist angeschlagen, nicht nur in St.Gallen, andernorts auch.

Im Stelleninserat für Terzers Nachfolge heisst es bei den vorausgesetzten Eigenschaften der Bewerberinnen und Bewerber: «Diese Stelle ist für Sie, wenn Sie ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein haben und Sie die

Menschen schätzen und achten und sich für ihr Wohl und ihren Schutz einsetzen wollen.»

Stadtrat lobt die Arbeit des Kesb-Präsidenten

Der Reputation der Kesb Region St.Gallen sind Patrik Terzers Nebenbeschäftigungen jedenfalls nicht förderlich. Stadträtin Sonja Lüthi, die Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit, wusste nichts von der Affinität des Kesb-Präsidenten zum Autohandel, wie sie sagt.

Der St.Galler Stadtrat sucht gegenwärtig nicht nur eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Patrik Terzer, gemäss Sonja Lüthi hat auch die Vizepräsidentin die Kesb Ende August verlassen. Die personellen Wechsel waren auch ein Thema im Geschäftsbericht 2021 des Stadtrats: «Neben der Bewältigung des Tagesgeschäftes und der Kernaufgaben war das Berichtsjahr geprägt vom andauernden Organisationsentwicklungsprozess, der Besetzung der im Zuge der Stellenplanerhöhung per 2021 neu geschaffenen Stellen sowie von Personalausfällen und nach wie vor hoher Fluktuation.»

Zu Terzers Abgang schrieb der Stadtrat Ende August: Seit seinem Stellenantritt habe Patrik Terzer in einem anspruchsvollen Umfeld viel bewegen und entwickeln können. Er habe die Organisation der Dienststelle restrukturiert, neue Führungsstrukturen etabliert und eine Geschäftsleitung eingesetzt. Zudem sei aufgrund seiner Expertise der Personalkörper der Kesb ausgebaut worden, um dem Fallzahlenwachstum adäquat zu begegnen, die Fluktuation zu reduzieren und Pendenzen abzubauen.

