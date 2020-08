Trotz Crowdfunding-Erfolgen und zahlreichen Gästen aus der Romandie – St.Galler Beizen haben sich vom Lockdown noch nicht erholt Weil die St.Galler Gastroszene unter dem Corona-Lockdown litt, starteten im April mehrere Betriebe ein Crowdfunding. Nach der Wiedereröffnung sind die Beizen zwar gut besucht, doch die steigenden Fallzahlen und der bevorstehende Herbst lassen die Wirte in eine ungewisse Zukunft blicken. Luca Ghiselli 27.08.2020, 05.00 Uhr

Die Gartenbeizen in der Altstadt, wie hier im «Naz», sind gut besucht. Bild: Ralph Ribi (25. August 2020)

Mitten in der Coronakrise schwappte eine Solidaritätswelle über die St.Galler Gastroszene. Weil die Restaurants über Wochen geschlossen bleiben mussten, starteten im April mehrere Betriebe ein Crowdfunding: Auf der Plattform lokalhelden.ch sammelten sie Spenden und verkauften Gutscheine, um wenigstens ein bisschen Umsatz zu generieren.

Der Erfolg war überwältigend: Das Restaurant Drahtseilbähnli zum Beispiel sammelte innert weniger Wochen über 42'000 Franken. Auch das Kafi Franz im Linsebühl und die Genussmanufaktur Neubad an der Bankgasse sammelten je über 20'000 Franken von hunderten Unterstützern.

Vier Monate später pulsiert die St.Galler Gastroszene wieder. Die Gartenbeizen sind prall gefüllt, die Lust, auszugehen, ist besonders im Sommer gross. Gleichzeitig steigen die Fallzahlen seit Wochen wieder. Wie geht es den Beizen, die in der Not des Lockdowns Spenden sammelten? Können sie sich über Wasser halten? Und wie sehen ihre Zukunftsperspektiven aus?

Natalie und Sandro Vladani von der Genussmanufaktur Neubad.

Bild: Ralph Ribi (1. Februar 2018)

«Es ist ein Auf und Ab», sagt Sandro Vladani. Der Geschäftsführer und Inhaber des «Neubädli» blickt auf turbulente Monate zurück. Das Crowdfunding und der Verkauf von Gutscheinen seien wichtig gewesen. «Diese Mittel haben zumindest einen Teil der laufenden Kosten decken können. Und die Solidarität war für uns ein grosser Motivationsschub in einer schwierigen Zeit.» Nachdem die Beiz im Mai unter strengen Auflagen wieder öffnen konnte, zog das Geschäft im Touristenviertel gut an.

«Die Gäste aus dem Ausland fehlten zwar, dafür konnten wir viele Romands bei uns begrüssen.»

Das seien tolle Gäste, schwärmt Vladani. Trotzdem bleibt die Situation angespannt, gerade mit Blick auf die steigenden Fallzahlen und den bevorstehenden Herbst. «Ein grosser Arbeitgeber in der Stadt hat alle Mitarbeiterfeste bis Ende Jahr untersagt. Wenn andere grosse Betriebe nachziehen, beeinträchtigt das unser Weihnachtsgeschäft stark.»

Zudem habe man wegen der BAG-Vorschriften immer noch weniger Plätze zur Verfügung als üblich. «Wir versuchen, diesen Umstand mit doppelten Tischbesetzungen zu kompensieren», sagt Sandro Vladani. «Wir bleiben zuversichtlich.»

Claudia und Marcel Braun, Inhaber und Geschäftsführer des Restaurants Drahtseilbähnli. Bild: PD

Auch die Gäste des Restaurants Drahtseilbähnli vis-à-vis der Talstation Mühlegg sind froh, können sie wieder einkehren. «Sie haben uns vermisst und zelebrieren es, wieder auswärts essen gehen zu können», sagt Geschäftsführerin Claudia Braun. Das erfolgreiche Crowdfunding im Frühling sei eine grosse Motivation gewesen. «Trotzdem waren wir vor der Wiedereröffnung etwas nervös.» Sie hätten nicht gewusst, ob die Gäste überhaupt kommen würden. «Und wie sie gekommen sind», freut sich Braun.

Sie sei sehr dankbar, die treue Unterstützung von Stammgästen und anderen Akteuren zu spüren. Auch das «Drahtseilbähnli» vergibt seine Tische wegen der Abstandsregel mehrfach pro Abend. «Die meisten Gäste zeigen dafür Verständnis.» Die Situation sei aber nach wie vor nicht einfach, gibt Braun zu bedenken. Sie sagt:

«Es ist noch immer ein unsicheres Gefühl in der Luft.»

Was ist, wenn die Zahlen weiter ansteigen? Was passiert in den kommenden Monaten? Diese und andere Fragen treiben nicht nur die Inhaber des «Drahtseilbähnli» um. Braun gibt sich zuversichtlich: «Wir wollen positiv bleiben, die Vorschriften einhalten und das tun, was wir lieben: den Gästen schöne Stunden bereiten.»

Kafi-Franz-Gründerin Denise Weber. Bild: PD

Das «Kafi Franz» brachte die Crowd­funding-Welle bereits Anfang April zum Rollen. «Die Mittel konnten wir sehr gut brauchen, um die Liquidität im Lockdown sicherzustellen», sagt Mitgründerin und Inhaberin Denise Weber. Generell sei man in der Krise kreativ gewesen, habe einen Online-Shop für Kuchen aufgezogen. «Als es wieder losging, sind wir mit reduzierten Öffnungszeiten gestartet», sagt Weber. Nur Freitag, Samstag und Sonntag sei das Lokal offen gewesen. Sie sagt:

«Die Leute haben uns sprichwörtlich die Bude eingerannt.»

So sei man schnell vom reduzierten Betrieb zu den regulären Öffnungszeiten zurückgekehrt. Und auch jetzt, rund drei Monate später, ist das Lokal laut Weber gut besucht.

Das «Kafi Franz» sei noch immer ein beliebter und wertvoller Ort für die Stadt. «Das freut uns sehr.» Aufgrund des reduzierten Platzangebots sei es aber nach wie vor schwierig, auf den Umsatz zu kommen, den man brauche, um gut zu wirtschaften. «Wir haben immer noch weniger Tische zur Verfügung als üblich.»

Den Coronakredit hat Weber im Lockdown aufgenommen. «Ziel ist, dass wir möglichst wenig davon brauchen.» Der Kredit diene als Sicherheitspolster – und nicht mehr. Der Online-Shop für Kuchen wurde in der Zwischenzeit wieder eingestellt. «Die Gäste essen ihren Kuchen wieder lieber im Lokal.» Es sei aber eine kreative Aktion gewesen, die zur damaligen Situation gepasst habe.

«Brauwerk»-Geschäftsführer Joël Hardegger. Bild: PD

Weniger Geld als bei «Neubädli», «Drahtseilbähnli» und «Franz» sind beim Crowdfunding des Restaurants Brauwerk zusammengekommen – rund 7500 Franken. Betriebsleiter Joël Hard­egger ist zufrieden. «Das Crowdfunding war auch ein Zeichen: Wir sind da.» Er sei sehr froh gewesen, konnte das Lokal beim Bahnhofpärkli im Mai wieder öffnen. «Der Start war speziell.» Die neuen Regeln, der Umgang mit den Gästen – alles sei ungewohnt und neu gewesen.

Man habe auch das Angebot reduziert, um trotz anfänglich geringer Nachfrage die Qualität hochzuhalten. Warme Küche gab es nicht mehr durchgehend, sondern nur noch mittags und abends. Am Sonntag bleibt das Restaurant ganz geschlossen. Das Mittagsgeschäft sei auch noch nicht auf dem Niveau wie vor dem Lockdown, da viele Arbeitstätige noch im Homeoffice seien.

Das Restaurant Brauwerk sei zudem eher eine Beiz für die kühlere Jahreszeit, entsprechend sei der Sommer trotz gutem Juni eine Herausforderung gewesen. «Wir machen aber das Beste daraus», sagt Hardegger. Mit Blick auf den Herbst und die steigende Zahl bestätigter Coronainfektionen sagt er:

«Solange die Fallzahlen steigen, sind die Gäste vorsichtiger – und kehren weniger oft ein.»

So seien im Juni Reservationen und Führungen durch die Kleinbrauerei im Lokal gebucht worden, die im Juli dann wieder storniert wurden. «Wir sind gespannt und schauen positiv nach vorne.»

Nachgefragt: «Der Winter könnte frostig werden»

René Rechsteiner, Präsident Gastro Stadt St.Gallen. Bild: PD

(sab) «Bierfalken»-Wirt René Rechsteiner präsidiert den städtischen Gastroverband. Er bedankt sich bei den Gästen, die wieder in den Restaurants und Bars Platz nehmen. Dies lasse ihn vorsichtig optimistisch in die Zukunft blicken. Die Wirte benötigten aber mehr Hilfe.

In den Gassen von St.Gallen tummeln sich die Leute, in den Gartenbeizen herrscht Betrieb. Ist das Schlimmste überwunden?

René Rechsteiner: Nein. Wir sind zwar auf gutem Weg, aber die Lage ist weiterhin sehr instabil. Unter den Gastronomen ist die Stimmung nicht schlecht. Doch das täuscht, denn nichts ist aktuell planbar und wir Wirte sind weiterhin vom Bund abhängig, was weitere Lockerungen angeht.

Vor drei Monaten befürchteten Sie eine Konkurswelle. Konkret: Wie viele der 575 Restaurants und Bars der Stadt haben nicht überlebt?

Zahlen dazu habe ich keine. Einige hat es aber hart getroffen. Sie mussten aufgeben. Und es könnte weitere treffen. Denn sind die Kredite aufgebraucht und verbessert sich die Lage für Cateringbetriebe, Clubs und Grossveranstalter nicht wesentlich, könnte uns ein frostiger Winter bevorstehen.

Wie gross sind die Existenzängste?

Die Ängste bleiben im Hinterkopf. Wir haben sehr viel verloren. Das können wir kurz- bis mittelfristig nicht aufholen. Was weggebrochen ist, ist definitiv weg.

Die Mieten sind ein Dauerthema.

Hier wird noch viel zu wenig gemacht. Einige Vermieter erliessen den Mietzins bis zum Jahresende. Bei den Mieten sind wir nun aber wieder bei 100 Prozent angelangt, obwohl wir nur zu 50 bis 80 Prozent ausgelastet sind. Mehr denn je müssen die Gastronomen deshalb mit Vermietern das Gespräch suchen. Denn die überteuerten Mieten machen sich schmerzhaft bemerkbar und sind nicht mehr zeitgemäss. Ohne Anpassungen haben wir bei der nächsten Welle des Virus noch grössere Probleme.

Reichen solche Gespräche aus?

Es braucht mehr. Eine grosse Rolle spielen die Stadt, der Kanton und der Bund. Von ihnen sollte mehr Unterstützung kommen. Auch bei der generellen Förderung von KMU-Betrieben sollten jetzt Aufträge von Stadt und Kanton fliessen. Jetzt muss man wirklich mit Hilfspaketen in den Tourismus investieren, sonst verkümmern einige unserer tollen Branchen in der Region und in der Stadt.

Wann wird sich die St.Galler Gastroszene erholt haben?

Im Kaffeesatzlesen bin ich nicht so gut. Aber mit etwas Glück, der richtigen Lageeinschätzung und Unterstützung von Stadt, Kanton und Bund kommen wir mit zwei blauen Augen davon.