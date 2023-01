Tier-Wildwuchs am See wird eingedämt- Parkzonen sollens richten

Trittbrettfahrer Tier-Trottinetts bekommen am See engeres Korsett: Versuchsbetrieb wird bis nach den Sommerferien verlängert Nach den Sportferien ist in Goldach und Rorschach das Abstellen der Tier-E-Trottinetts nur noch in definierten Parkzonen möglich. Damit soll verhindert werden, dass die Trottinetts Gehwege und Ausfahrten behindern. Der Versuchsbetrieb mit Tier wird in Rorschach, Goldach, Rorschacherberg, Tübach und Steinach verlängert. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 29.01.2023, 17.00 Uhr

Die Gemeindepräsidenten der Region Rorschach nutzen Tier-Trottinetts gelegentlich gemeinsam, um etwa an Sitzungsorte zu kommen. Bild: Rudolf Hirtl

Der Versuchsbetrieb zeigt bis anhin eine gute Auslastung der E-Trottinetts in den Seegemeinden. Allerdings standen die Trottinetts je nach Gemeinde nur drei Monate zur Verfügung. Die Verlängerung des Versuchsbetriebs soll Aufschluss über die Nutzung in den Sommermonaten geben. Nach den Sportferien ist das Abstellen der E-Trottinetts in Rorschach und Goldach nur noch in definierten Parkzonen möglich. Damit soll verhindert werden, dass E-Trottinetts Gehwege behindern oder Ausfahrten versperren.

«Das Angebot wird in der Region gut genutzt, das spricht für eine Weiterführung. Auch ermöglicht uns die Weiterführung des Versuchsbetriebs, weitere Erkenntnisse zu gewinnen und notwendige Verbesserungen bereits in diesem Versuchsrahmen umzusetzen. Der Versuchsbetrieb soll bis in den Sommer hinein verlängert werden, danach erfolgt eine definitive Beurteilung eine eventuelle fixe Einführung», begründet Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli den Entscheid des Rates.

Achtloses Wegwerfen der Fahrzeuge ist Ärgernis

Goldach werde die Abstellmöglichkeiten möglichst engmaschig gestalten, ansonsten werde die Benützung zu unattraktiv. Gemperli sagt: «Auf der anderen Seiten können wir es nicht zulassen, dass Gehwege versperrt werden. Insbesondere für Menschen mit Beeinträchtigung provoziert ein solches Abstellen gefährliche Situationen. Wir haben diesbezüglich einige Rückmeldungen erhalten. Auch das achtlose Wegwerfen der Fahrzeuge ist ein Ärgernis und stört die Menschen zu Recht. Mit einem geschlossenen System können solche Situationen reduziert werden.»

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Bild: Tobias Garcia

Die Nachfrage in der Region rechtfertige seines Erachtens ein solches Angebot. Auch würden die mobilen Trottinetts mittlerweile einfach zu einer modernen Gemeindeinfrastruktur dazugehören. Es sei ein Trend, der auch in der Seeregion gelte. Allerdings müssten die Regeln eingehalten werden. Er betont:

«Die Interessen der Fusswegnutzer haben Vorrang.»

Wie oft benutzt er die Trottinetts selbst? «Ich habe immer noch keine Kreditkarte, also bisher eigentlich nie, ausser ich werde eingeladen. Da man neu mit Twint bezahlen kann, besteht aber durchaus Hoffnung für mich», sagt er mit einem Schmunzeln.

Verleihsystem lebt von kurzen Distanzen

Rorschachs Stadtschreiber Richard Falk betont, dass die Stadt eine der erfolgreichsten Tier-Einführungen überhaupt aufweise. Die Nutzungszahlen seien sehr gut. Trotzdem habe der Stadtrat gemischte Gefühle. Die ungeordnet abgestellten Fahrzeuge auf Trottoirs oder sonst an unpassenden Orten störten ihn. Er habe deshalb wie Goldach einen Systemwechsel beschlossen. Nach den Sommerferien könne er auf die Zahlen eines gesamten Betriebsjahres zurückgreifen und überdies die Erfahrungen mit dem geschlossenen System einbeziehen. Wichtig sei dem Stadtrat, dass die Region sich abspreche. Das System funktioniert nur für die gesamte Region.

Bezüglich definierter Parkzonen sei zu beachten, dass das Verleihsystem von den kurzen Distanzen lebe, sowohl zum Ziel- als auch zum Abfahrtsort. Folglich werde es vor allem in der Innenstadt ein Netz von Parkzonen geben, weil hier die Distanzen ohnehin kurz seien und genügend geeignete Abstellflächen zur Verfügung stünden. In den Quartieren sei das schwieriger, diese könnten jedoch gesamthaft als Parkzone definiert werden.

«Wir haben zwar kaum Reklamationen erhalten», sagt Falk, «doch viele machen wohl die Faust im Sack. Störend sind falsch abgestellte Trottinetts vor allem in der Innenstadt, wo auch viele Fussgänger unterwegs sind. In den Quartieren ist die Situation wohl weniger ‹dramatisch›. Dort nimmt auch die ‹Tier›-Dichte ab.» Er selbst, so der Stadtschreiber, sei ein Fussgänger und habe bisher noch nie ein «Tier» ausgeliehen.

Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths ist kein «Tier»-Freund. Bild: Rudolf Hirtl

Die Begeisterung von Stadtpräsident Röbi Raths für die Tier-Mobility hält sich in Grenzen. «Es ärgert mich, wenn die Trottinetts überall rumstehen und Ausfahrten versperren. Das Angebot entspricht aber offensichtlich einem Bedürfnis in der Bevölkerung.» Er hoffe, dass sich die definierten Parkzonen bewähren.

Bei Bedarf Sperrzonen einrichten

In Rorschacherberg und Tübach verzichtet man auf derartige Parkzonen für die türkisen Flitzer. «Wir haben ein grösseres Gebiet abzudecken. Fixe Abstellplätze hätten längere Gehdistanzen zur Folge, wir wollen aber die Nutzungsfreundlichkeit erhalten. Ausserdem können wir bei Bedarf zusätzliche Sperrzonen einrichten», sagt Rorschacherbergs Gemeindepräsident Patrick Trochsler.

In Tübach ist Tier-Mobility laut Gemeindepräsident Michael Götte sehr gut aufgenommen worden. Im Gegensatz zu seiner Gemeinde sei das E-Trottinett in den östlichen Nachbargemeinden erst im Herbst lanciert worden. Er habe seine Amtskollegen daher ermuntert, die Versuchsphase über den nächsten Sommer zu verlängern, damit entsprechende Rückschlüsse gemacht werden könnten.

Michael Götte, Gemeindepräsident von Tübach. Bild: Ralph Ribi

«Wir verzichten weiterhin auf definierte Parkzonen und haben von Anfang an auf einen Mix gesetzt. Wenn die Trottinetts auf ausgewiesenen Sammelplätzen abgestellt werden, profitieren die Nutzerinnen und Nutzer von Gratiskilometern», so Götte. Um wirklich einen Nutzen zu haben, müsse es in Tübach möglich sein, Tier-Trottinetts in entfernteren Einfamilienhausquartieren zu parken.

«Die ersten Erfahrungen sind positiv und das Angebot vor allem bei der jüngeren Generation sehr beliebt», heisst es im Steinacher Gemeindeblatt. Es seien nur sehr wenige negative Rückmeldungen über fehlende oder falsch parkierte Fahrzeuge eingegangen. Wie die Nachbargemeinden hat der Gemeinderat entschieden, den Pilotbetrieb bis kommenden September zu verlängern, um danach einen möglichen Fixbetrieb überregional abzustimmen.

