Zwei Abtwiler nehmen am Ironman-Triathlon auf Hawaii teil.

Triathlon Abtwil hat zwei Ironman-Teilnehmer: Stefan Truog und Samuel Dürmüller reisen nach Hawaii Die Abtwiler Stefan Truog und Samuel Dürmüller starten in einer Woche an der Triathlon-WM über die Langdistanz. So unterschiedlich war ihr Weg dorthin.

Posieren, wo sonst geschwitzt wird: Samuel Dürmüller (links) und Stefan Truog im Trainingskeller. Bild: Ralph Ribi

Auf viele Triathletinnen und Triathleten übt die US-amerikanische Insel Hawaii eine besondere Faszination aus. Das hat vor allem mit dem Ironman zu tun. Dieser legendäre Triathlon über die Langdistanz – 3,86 km Schwimmen, 180,2 km Rad und 42,195 km Laufen – ist der älteste seiner Art. Wer auf Hawaii gewinnt, darf sich Weltmeisterin oder Weltmeister nennen. Oder eben: Ironman, was übersetzt eiserner Mann heisst. Doch die meisten scheitern schon an der Qualifikation für die Ironman-WM, denn sowohl Profis als auch Amateure müssen sich an den Ironman-Wettkämpfen auf der ganzen Welt qualifizieren.

Umso bemerkenswerter ist es, dass in Hawaii gleich zwei Triathleten aus Abtwil am Start stehen werden: Stefan Truog und Samuel Dürmüller. Sie wohnen nur 200 Meter Luftlinie voneinander entfernt. Die Leidenschaft für die Sportart Triathlon ist wohl der grösste gemeinsame Nenner der beiden Triathleten, die selten gemeinsam trainieren. Der Weg zur Qualifikation für den Ironman auf Hawaii hätte kaum unterschiedlicher verlaufen können.

Ein böser Sturz und die schnelle Rückkehr

Der 43-jährige Truog, Mitinhaber und operativer Leiter eines Architekturbüros, betreibt Triathlon wie Dürmüller nicht als Profi. Für den Familienvater haben die Ehefrau und der Sohn sowie der Beruf Vorrang. Deshalb plant er seine Einheiten um sein Familien- und Berufsleben herum. Häufig trainiert Truog deshalb um vier oder fünf Uhr morgens. Triathlon ist eine äusserst zeitintensive Sportart. Wer auf hohem Niveau mithalten möchte, kommt in der Woche auf etwa 15 Einheiten und insgesamt 15 bis 20 Stunden Aufwand. Wenn Truog um 8 Uhr mit seiner Familie am Frühstückstisch sitzt, hat er meist schon eine mehrstündige Einheit auf dem Laufband oder dem Rad hinter sich.

Dass sich Truog im August überhaupt für den Ironman auf Hawaii qualifiziert hat, war vor einem Jahr fast undenkbar. Er war mit dem Rad heftig gestürzt und brach sich mehrere Rippen und den Beckenring. Ebenso war die Lunge punktiert. Doch noch im Spitalbett setzte sich der Abtwiler das Ziel, ein Jahr später am Start eines Ironman-Anlasses zu stehen. Nicht nur das schaffte er trotz dreier Monate Sportpause. In Finnland gelang ihm Mitte August die nie erwartete Qualifikation für die WM auf Hawaii. Truog sagt: «Mein Ziel war es einfach, ins Ziel zu kommen.» Doch trotz suboptimaler Vorbereitung lief es dem 43-Jährigen im Schwimmen und speziell auf dem Rad sehr gut.

«Als dann meine Frau nach dem Wechsel zum Laufen sagte, dass ich auf einem Qualifikationsplatz liege, bin ich um mein Sportlerleben gerannt.»

Als Fünfter in seiner Alterskategorie (40 bis 44 Jahre) – das war die Vorgabe – erreichte er das Ziel. Es ist ein Traum, der für ihn damit in Erfüllung geht.

Wenn sechs Sekunden entscheiden

Der 31-jährige Dürmüller beschreibt seine Passion wie folgt: «Es ist unglaublich, was man mit disziplinierter Arbeit aus dem Körper herausholen kann. Triathlon ist für mich charakterbildend.» Dass man etwas erreichen kann, wenn man beharrlich und hartnäckig dranbleibt, lasse sich auf andere Bereiche im Leben übertragen, so Dürmüller. «Das kann auch andere motivieren.» Deshalb dürfte er, im Beruf Oberstufenlehrer in Herisau, für seine Schülerinnen und Schüler ein Vorbild sein. «Ich achte darauf, dass der Beruf und die Familie stets vor dem Sport kommen.»

Der 31-Jährige qualifizierte sich in Tallinn vor einem Jahr in einem «knüppelharten Rennen» für Hawaii. Nach neuneinhalb Stunden waren es am Ende sechs Sekunden, die zu seinen Gunsten entschieden. Von der Qualifikation erfuhr Dürmüller erst ein paar Tage später. Umso schöner war die Überraschung.

«Eigentlich war die Ironman-WM noch gar nicht mein Ziel. Aber diese einmalige Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen.»

Er startet in der Kategorie der 30- bis 34-Jährigen.

Und so gehören die beiden Abtwiler zum erlauchten Kreis der Ironman-Teilnehmer. Dieses Wochenende reisen sie nach Hawaii. Am Samstag, 8. Oktober, gilt es ernst. Truog: «Das erlebe ich wohl nur einmal im Leben. Schön, dass ich das mit der Familie, die mich begleitet, teilen kann.» Auch Dürmüller erhält Unterstützung von seiner Frau. «Dieses Rennen wird etwas Einmaliges.» Was sind die Ziele? Beide nennen keine Zeit. Aber: Sie wollen bei Tageslicht ins Ziel kommen. Das wären unter elf Stunden.

