Am Bodensee stehen neue Mietstationen für Stand-Up-Paddles

Trendsport «Für einmal übernehmen wir Ostschweizer eine Vorreiterrolle»: An mehreren Orten am Bodensee stehen neu vollautomatische Mietstationen für Stand-up-Paddles Stand-up-Paddling liegt im Trend. In Rorschach, Romanshorn und bald auch in Arbon kann die Ausrüstung dafür nun per App gemietet und selbstständig abgeholt werden. Es sind die ersten solchen Mietstationen in der Ostschweiz. Initiator Dario Aemisegger erklärt, wieso es dieses Angebot braucht. Michel Burtscher 15.06.2022, 18.16 Uhr

Immer mehr Menschen paddeln auf dem Brett über den Bodensee. Bild: Donato Caspari

Direkt neben dem Strandbad in Rorschach befindet sich seit kurzem eine containergrosse Box aus Holz, Plastik und Metall. Wer durch das Fenster an der Seite schaut und den Text daneben liest, der merkt schnell, worum es sich dabei handelt. Es ist eine vollautomatische Stand-up-Paddle-Mietstation. Davor steht am Mittwochmorgen Dario Aemisegger und ist begeistert:

«Ich habe eine riesige Freude, dass das geklappt hat.»

Das Angebot ist eine Zusammenarbeit zwischen der Paddelschule «SUP Life Aloha Paddle Spirit» von Aemisegger und dem Westschweizer Unternehmen Equip. Dieses sei ein Start-up der bekannten Snowboard-Marke Nidecker, sagt er. Vergangenes Jahr wurde ein Prototyp der SUP-Mietstation in Genf betrieben – mit Erfolg. Mittlerweile gibt es auch Stationen in Spanien, Frankreich und den USA.

Aemisegger spricht von einem revolutionären Angebot

Die ersten Stationen in der Deutschschweiz stehen nun am Bodensee, neben Rorschach gibt es ab Freitag eine weitere in Romanshorn. Im Juli wird die dritte in Arbon in Betrieb genommen. «Dieses Angebot wird revolutionieren, wie man SUP-Ausrüstung mietet», sagt Aemisegger. Vermietet wird diese zwar auch andernorts, meistens in Strandbädern.

«Der Vorteil bei diesem System ist, dass man die Ausrüstung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang selbstständig abholen kann.»

Dies sei bei von Personen betriebenen Stationen schwierig umsetzbar.

Dario Aemisegger vor der SUP-Mietstation in Rorschach. Bild: Michel Burtscher

Das Funktionskonzept des neuen Angebots ist einfach und schnell erklärt: Wer paddeln will, kann sich über die App ein Board mit allem nötigen Zubehör – Paddle und Schwimmweste in zwei Grössen – für eine gewisse Zeit reservieren und es dann vor Ort selbstständig aus der Station nehmen. Zuvor muss man bestätigen, dass man beispielsweise einen SUP-Kurs absolviert hat. Und man wird darauf hingewiesen, dass man Rücksicht auf die Natur nehmen soll.

Ein Naturerlebnis, das Körper und Seele guttut

Nach dem Ausflug auf dem See bringt man die Ausrüstung wieder zurück zur Station. An jedem Standort gibt es sechs Boards mit Zubehör. Bei Wind und Unwetter werden die Stationen automatisch blockiert. Kostenpunkt: 14.90 Franken pro Stunde, abgerechnet wird auch über die App. «Das ist ein attraktiver Preis», betont Aemisegger. Wer ein eigenes Board kaufen will, der zahlt zwischen 300 und über 1000 Franken. Und dieses Wochenende gebe es für alle zwei Gratis-Stunden.

Das Bedürfnis, SUP-Boards zu mieten, sei ganz klar da. «Die Strandbäder kommen fast nicht nach.» Stand-up-Paddling liegt im Trend. Auch auf dem Bodensee sieht man immer mehr Menschen, die, auf den Brettern stehend, über das Wasser paddeln. Einer davon ist Aemisegger selbst. «Es ist ein Naturerlebnis, ein Seelenerlebnis und tut auch dem Körper gut», fasst er die Faszination dafür zusammen. Und ergänzt:

«Ich muss nicht nach Sardinien. Ich habe meine Ferien stundenweise auf dem Bodensee.»

Das neue Angebot richte sich an Personen, die keine eigene Ausrüstung haben, aber trotzdem nicht auf das «tolle Paddle-Erlebnis» verzichten wollen. Aemisegger wird die Stationen betreuen und schaut unter anderem, dass in den Boards immer genügend Luft ist.

Drei Stationen an bester Lage

«Die Lage könnte nicht besser sein», sagt Aemisegger zum Rorschacher Standort. Gleich neben der Verleihstation führt – leicht versteckt zwischen Büschen – eine Treppe direkt in den See. Zudem ist man hier direkt beim Rorschacher Hauptbahnhof. Auch die Stationen in Romanshorn und Arbon seien zentral und gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Er betont:

«Man kann ohne Auto kommen, man braucht nur Badehose und Smartphone.»

Er ist stolz darauf, dass die ersten SUP-Mietstationen in der Deutschschweiz am Bodensee stehen. «Die Firma Equip hat extra eine deutsche Version der App entwickelt – nicht wegen Zürich, Luzern oder Basel, sondern wegen Rorschach, Romanshorn und Arbon», sagt Aemisegger. «Für einmal übernehmen wir Ostschweizer eine Vorreiterrolle.» Die SUP-Mietstationen bleiben bis Mitte September an den drei Standorten.

