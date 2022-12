St.Gallen: Parkgarage Burggraben hat neu einen eigenen Duft

Trend In der Burggraben-Parkgarage riecht es neu nach Grüntee – damit sich Autofahrer sicherer fühlen Die St.Galler Parkgarage Cityparking Burggraben ist die erste Parkgarage in Europa, die alle Geschosse beduftet. Dafür hat ein Experte extra den «City-Parking-Duft» entwickelt. Rita Bolt Jetzt kommentieren 19.12.2022, 17.00 Uhr

Matthias Leuzinger, Geschäftsführer der City Parking AG, mit Duftspezialist Marcel Hetzel in der Burggraben-Tiefgarage, die neu nach Grüntee riecht. Bild: Michel Canonica

Es duftet nicht weihnachtlich nach Zimt, Nüssen, Tannengrün, Nelken oder Weihnachtsguetzli. Der Duft, der in der St.Galler Tiefgarage Burggraben in der Luft liegt, erinnert eher an eine frische Sommerbrise. «Es ist ein an Grüntee angelehnter Duft», präzisiert Matthias Leuzinger, Geschäftsführer der City Parking St.Gallen AG, zu der der «Burggraben» gehört.

Seit einigen Tagen wird die vor drei Jahren für elf Millionen Franken sanierte Parkgarage neu permanent beduftet. Als erste Parkgarage in Europa. «Sie wird beduftet und nicht parfümiert. Das ist ein wesentlicher Unterschied», sagt Duftexperte Marcel Hetzel von der Goodair AG in Abtwil, der den Duft kreiert hat. Derzeit wird noch getestet, ob der Duft genug intensiv ist, ob eine Stufe weniger genügt oder ob erhöht werden muss, damit der Aufenthalt in der Parkgarage ein Dufterlebnis ist.

«Erlebnis-Parking», nennt es Leuzinger, der die Intensität noch leicht erhöhen möchte. Es sollen keine Abgase mehr zu riechen sein, sondern wohltuende Gerüche die Sinne erfreuen. Parkieren im Burggraben soll ab jetzt etwas Besonderes sein. Um Spekulationen vorzugreifen, fügt Leuzinger an:

«Das Parkieren wird nicht teurer. Die Tarife bleiben moderat wie bis anhin.»

Mit dem konstanten «City-Parking-Duft» soll die Aufenthaltsqualität in der Parkgarage gesteigert werden.

Acht Düfte standen zur Auswahl

Die Duftnote «Grüntee» wurde eigens für den «Burggraben» kreiert; sie ist jetzt der «City-Parking-Duft». Die Duftfindung hat Zeit in Anspruch genommen. «Es war ein Prozess mit den Mitarbeitenden, die ihre Meinung zu den unterschiedlichen Kreationen äussern durften», sagt Hetzel.

Zur Auswahl hätten ursprünglich acht Düfte gestanden. Nach dem ersten Testen seien vier Düfte übrig geblieben und schliesslich hat die Grünteenote das Rennen gemacht. «Wir haben uns bewusst für einen hellen Duft entschieden», sagt der Geschäftsführer der City-Parking St.Gallen AG. Hell bedeutet in diesem Fall frisch, der Duft sei emotional eng mit Sicherheit verbunden. Das sei in einer Parkgarage ein zentrales Thema. «Und ein angenehmes Klima erhöht das Sicherheitsgefühl.» Zudem überwachen viele Kameras mit einem Blickwinkel von 120 Grad sämtliche Bereiche des Parkhauses.

Auch der Notfall im Spital ist beduftet

Haus- oder firmeneigene Düfte sind in den letzten Jahren in Mode gekommen. «Immer mehr Unternehmen legen sich als Identifikationsmerkmal einen eigenen Duft zu», sagt Hetzel, der sich schon seit 20 Jahren mit wohlriechenden Essenzen auseinandersetzt. Seine Hilfe ist auch bei internationalen Unternehmen gefragt, denn er hat eine gute Nase für Raumdüfte und «Ambienting», ein Wort, das er selber kreiert hat. «Sie ist inzwischen eine gut trainierte Nase», sagt er lachend.

So unterschiedlich die Branchen seien, so unterschiedlich seien die Düfte. Duftmarketing sei ein ernstzunehmender Trend und ausserdem ein Kommunikationsmittel geworden, beispielsweise in der Autobranche oder bei Banken. Aber auch in Spitälern: Hetzel beduftet auch den «Notfall» im Kantonsspital St.Gallen. Er sagt:

«In erster Linie geht es darum, schlechte Gerüche zu neutralisieren.»

Deshalb werde im Notfall-Bereich der Geruch von frischen Grapefruits eingespeist; das vermittle Frische und Freundlichkeit.

Im Falle der Parkgarage ist es Grüntee, ebenfalls frisch und dazu leicht würzig. Der Grüntee-Duft sei leicht und schaffe eine beruhigende Atmosphäre. Gerade in einer Parkgarage, wo schlechte Gefühle aufkommen könnten, sei eine Beduftung eine Bereicherung. Die Beduftung von Parkhäusern ist auch für Hetzel Neuland.

Je mehr Autos, desto stärker der Duft

Alle fünf Geschosse des Burggrabens sind beduftet – auch das unterste der Mieter. Gespiesen wird das ganze Duftsystem von einer speziell entwickelten Kompressoreinheit, der die Essenz über ein Leitungssystem in die verschiedenen Ebenen transportiert. Jedes Geschoss kann von einem zentralen Kontrollrechner separat gesteuert beziehungsweise beduftet werden. Der regulierbare Auslass des Duftes erfolgt über 55 Düsen, die vertikal angebracht sind.

Am stärksten ist der Duft zu riechen, wenn das Parkhaus gut gefüllt ist. Die fahrenden Autos brächten den Duft stärker zum Zirkulieren. «Alle durch uns eingesetzten Duftstoffe werden synthetisch hergestellt und dabei wird auf sämtliches sogenanntes allergenes Potenzial, welches in natürlichen Duftstoffen vorhanden sein kann, verzichtet», sagt Hetzel. Da es synthetische Stoffe seien, könnten die Mikropartikel auch keine Lackschäden an Autos verursachen. «Sie haben Schwebecharakter.» Der Stromverbrauch sei marginal. Hingegen seien die investierten Kosten nicht zu unterschätzen.

Darüber, wie viel die «neue Dienstleistung» kostet, will Matthias Leuzinger nicht sprechen. Er sagt dazu:

«Niemand parkiert wegen des angenehmen Dufts länger.»

Aber: «Gute Gerüche könnten bei der Wahl des Parkhauses ausschlaggebend sein», ergänzt Hetzel, «denn mit Düften werden emotionale Werte und somit Erinnerungen geschaffen.» Die Beduftung der weiteren Parkhäuser der City Parking AG St.Gallen ist in Zukunft vorgesehen. «Wir wollen jetzt zuerst aber einmal Erfahrungen sammeln.»

Neues System im Stadtparkhaus St.Gallen Im kommenden Februar werden im Parkhaus Stadtpark der City Parking St.Gallen AG die restlichen Komponenten des neuen Parksystems eingebaut. Geschäftsführer Matthias Leuzinger erklärt: «Dem Ticket an der Einfahrtstation wird automatisch die entsprechende Kontrollschildnummer hinterlegt. Nach Bezahlung der Parkgebühren an einem der Terminals erkennt das Nummernschilderkennungssystem das Fahrzeug automatisch an der Ausfahrt – daraufhin öffnet die Schranke, ohne dass das Ticket eingeführt werden muss.» Die Mieterschaft sowie auch Nutzerinnen und Nutzer einer Parkingpay-Karte könnten bereits heute davon profitieren. Alle weiteren Parkhäuser der City Parking St.Gallen AG werden im Verlaufe des ersten Halbjahres 2023 mit diesem System ausgerüstet. (rb)

