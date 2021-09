TREND «Stretching ist für mich Entspannung»: In diesem St.Galler Fitnesscenter dehnt man seinen Körper für eine ganze Stunde Im St.Galler Fitnesscenter Wildchild wird nicht nur ein paar Minuten, sondern eine ganze Stunde lang gestretcht. Zu Besuch in der ästhetischen Trainingswelt im Osten der Stadt. Diana Hagmann-Bula 25.09.2021, 05.00 Uhr

Zeigt, dass Stretching mehr ist als nur Aufwärmen: Schanika Mohn im St.Galler Fitnesscenter Wildchild. Bild: Andrea Tina Stalder

Es sieht fürchterlich unbequem aus und doch fühlt man sich gerade wunderbar. Die Beine sind über den Kopf nach hinten geklappt, der Bauch hat zwischen Brust und Oberschenkeln kaum Platz. «Weiteratmen», sagt Schanika Mohn. Einfacher gesagt als getan. Und dann funktioniert es doch. Die Beine sinken noch weiter Richtung Matte.

Was in New York gerade grosser Trend sein soll, ist nun auch in St.Gallen möglich: Dehnen, nicht nur am Anfang und Ende eines Trainings, nicht nur um aufzuwärmen oder Muskelkater zu verhindern. Sondern eine ganze Stunde lang. In der US-amerikanischen Stadt tragen die besagten Studios Namen wie Stretch Relief und Outer Reach, sind hübsch eingerichtet und werben mit Sätzen und Mottos wie «Stretching ist der Weg, um grösser, höher und länger zu leben».

Severin Kuppelwieser, Sportwissenschaftler und Mitinhaber von «Wildchild». Bild: Andrea Tina Stalder

Levin Geser, Mitinhaber von «Wildchild». Bild: Andrea Tina Stalder

Levin Geser und Severin Kuppelwieser, den beiden Inhabern von «Wildchild», geht es nicht um diesen Trend, wie sie betonen: «Wir wollen einen Ausgleich zu den dynamischeren Teilen in unserem Kursprogramm schaffen. Wir wollen auch jene abholen, die es ruhiger mögen.» Auf der einen Seite also der Kurs Wild & Strong, ein Krafttraining, das mit Eigengewicht, Lang- und Kugelhanteln den Fokus auf Muskelaufbau setzt. Auf der anderen Seite Schanika Mohn und ihre fliessenden Bewegungen.

Nackendehnen und das Steissbein spürt es

Schon fast ihr ganzes Leben lang dehnt sie sich. Mit sechs Jahren steigt sie in die Rhythmische Sportgymnastik ein, nimmt an Wettkämpfen teil und gewinnt Medaillen. Heute arbeitet die 27-Jährige als Sportlehrerin an Sekundarschulen, ist Mitglied des Wattwiler Rigolo Swiss Nouveau Cirque und lehrt Verbiegungswillige seit zwei Wochen im neuen Boutique-Fitness Wildchild im Osten der Stadt, wie sie beweglicher werden.

Mühelos sieht alles aus bei der Trognerin, fast schon elfenhaft. Die Stretchingstunde beginnt ähnlich wie Yoga. Augen schliessen, imaginäre Wurzeln aus den Füssen und in den Boden wachsen lassen, tief ein- und ausatmen. Aus dem Lautsprecher tönt ruhige Gitarrenmusik, durch die grossen Fenster fällt helles Sonnenlicht in den schönen, schlichten Raum.

Dann Kopf-, Schulter-, Armkreisen und so weiter. «Solange die Muskulatur noch nicht warm ist, kann man sich mit Stretching verletzen», sagt Schanika Mohn. Sagen auch Ärzte. Dehnen solle nicht schmerzen, raten sie. Sonst könne es zu Mikrorissen in der Muskulatur kommen und vernarben diese, verliert der Muskel an Elastizität.

Es soll angenehm ziehen und nicht wehtun, rät Schanika Mohn. Zehn Minuten nach Beginn der Stunde erfahren die Teilnehmenden, dass «maximales» Nackendehnen bis ins Steissbein zu spüren ist. Noch einmal zehn Minuten später, dass es verschiedene Stretchingarten gibt. Beim statischen Dehnen verharrt man in einer Position, beim aktiven gibt man Gegendruck, beim dynamischen wippt man hin und her. «Alles fallen lassen, schwer werden», sagt Mohn, just in jenem Moment, in dem man befürchtet demnächst das Hüftgelenk auszukugeln. Die Trainerin geht von Person zu Person. Sie drückt Beine und Arme sanft gegen den Boden: «Siehst du, da lagen noch zwei Zentimeter drin.»

Stretching entspannt und strafft das Gewebe

Mohn weiss aus ihrer Wettkampfvergangenheit, wie übermässiges Dehnen sich anfühlt. «Es tut dem Körper nicht gut. Hier aber geht es um Gesundheit.» Sanftes Stretching fördere die Durchblutung und stärke somit das Gewebe. Die neu gewonnene Beweglichkeit schütze etwa bei Fehltritten oder Stürzen vor Verletzungen. Mohn: «Habe ich Stress, hockt er sich in den Gelenken und Muskeln fest und blockiert mich. Mit Dehnen löst sich alles wieder. Stretching ist für mich Entspannung.»

Der Livingroom: Nach dem Training können sich Mitglieder, viele sind befreundet, in dieser Lounge entspannen. Bild: Andrea Tina Stalder

In der Lounge nebenan besprechen Levin Geser und Severin Kuppelwieser, was gerade ansteht in ihrem Leben als Unternehmer. Sonst erholen sich hier «Members» nach den Trainings. «Wir haben eine enge Beziehung zu vielen Kunden. Und viele Kunden untereinander sind befreundet.» Diese «Community» sei es, die zusätzlich motiviere, zu trainieren.

In Zukunft auch Handstandtraining?

35 bis 40 Mitglieder zählt «Wildchild» momentan, deutlich mehr sollen es werden. Die Inhaber haben vor, den Bereich Personaltraining auszubauen sowie tänzerische Disziplinen oder Handstandtraining in den Stundenplan aufzunehmen. «Alles im Flow», sagen die beiden und lachen.

Garderobe und Dusche erinnern an ein türkisches Bad. Bild: Andrea Tina Stalder

Als «ganzheitlich» beschreiben sie das Konzept. Ihr Circle-Training umfasse verschiedene Stationen. Die Teilnehmenden springen auf einen Stepper, stemmen die Langhantel, fahren Velo. «So trainieren sie den ganzen Körper.» Auch die Seele soll nicht zu kurz kommen. Deshalb gibt es Stretching und Yoga. Und für das Auge – die Ästethik des Studios. Keine klobigen Geräte, nur minimalste Hilfsmittel, keine bunten Schränke, kaum Spiegel.

Garderoben und Duschen sind in Dunkelgrün und tiefem Blau gehalten, hochwertige Klinkerplatten statt funktionaler, leicht zu reinigender Boden. Designermobiliar, vier restaurierte Sitze aus dem Espenmoos am Empfang. Dazu frische Salate, Suppen und Säfte aus der «Schiffchuchi» im Stadtzentrum sowie Energydrinks aus nostalgischen Dosen. Noch Proteinsäfte oder schon italienische Limonade?, fragt man sich bei ihrem Anblick. Kein Wunder kostet hier eine Jahresmitgliedschaft 2000 Franken. Levin Geser rechtfertigt den Preis:

«Bei uns trainiert niemand allein, bei uns werden alle geführt und begleitet.»

Und Severin Kuppelwieser fügt hinzu: «Die Wertschätzung für die Gesundheit steigt. Viele sind gewillt, in sie zu investieren.»

Sogar der Energydrink sieht hier gut aus. Bild: Andrea Tina Stalder

Mit Crowdfunding haben Geser, ein gelernter Grafiker, und Sportwissenschafter Kuppelwieser 50’000 Franken Startkapital zusammengetragen. Den Rest steuerten private Investoren bei, «hauptsächlich aus unseren Familien», wie Geser sagt. Bei Metallbau- und Schreinerarbeiten packten die beiden Freunde selber mit an. Kennen gelernt haben sich die beiden bei F45, einem Fitnesscenter nach australischem Franchisingsystem, für das sie gleichzeitig arbeiteten. Damals wuchs der Wunsch, sich in der Branche selbstständig zu machen.

Wie wilde Kinder, die ausprobieren

Wer eintritt in dieses ästhetische Trainingsreich, entdeckt gleich eine Schaukel. Sie verdeutlicht die Botschaft, die hinter dem Namen Wildchild steckt. Kuppelwieser:

«Wilde Kinder haben keine Angst vor neuen, intuitiven Bewegungen. So soll es auch den Trainierenden hier gehen.»

Sie sollen sich von erlernten Strukturen befreien und öffnen für kreative Bewegungsvielfalt.

Bei Schanika Mohn gelingt das ganz leicht. Sie zeigt gerade die Vorstufe zum Spagat vor. «Keine Angst, den richtigen probieren wir nicht aus», sagt sie und lacht. Ist schon so ganz schön schweisstreibend. «Spürst du, wie die Hüfte heiss wird?», fragt sie. Und kurz später ist das Ende schon da. Man hat keine Gewichte gestemmt, sondern nur den Körper in die Länge gezogen. Leicht fühlt er sich trotzdem an. Und dann geht es raus in den Tag. Nicht grösser, aber geschmeidiger.