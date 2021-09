FC Rorschach-Goldach Cup-Kracher gegen Basel: Bereits 3000 Tickets verkauft – Vorbereitungen laufen weiter auf Hochtouren Der FC Basel kommt am Sonntag zum Sechzehntelfinal im Schweizer Cup auf die Sportanlage Kellen in Tübach und trifft dort auf 2.-Liga-interregional-Aufsteiger FC Rorschach-Goldach 17. Die Vorbereitungen für das Spiel der Spiele laufen auf Hochtouren. Ein aktuelles Covidzertifikat ist Voraussetzung für den Besuch der Partie. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Zusatztribünen auf der Kellen wurden bereits aufgestellt. Hinter dem Tor werden die Basel-Anhänger separiert. Anpfiff der Cup-Partie ist um 14.30 Uhr. Bild: Rudolf Hirtl

Erwischen die Fussballer vom Rheinknie nicht einen rabenschwarzen Tag, so dürfte das Cup-Abenteuer des FC Rorschach-Goldach 17 am Sonntag normalerweise zu Ende gehen. Aber: Im Cup ist ja bekanntlich alles möglich. So sind beispielsweise sieben Jahre vergangen, seit YB in der zweiten Runde des Schweizer Cups sensationell am FC Buochs aus der 2. Liga interregional scheiterte. Ein Tor in der 5. Minute hatte Buochs damals gereicht, um die Geschichte des Schweizer Cups um eine Sensation zu bereichern. Wieso sollte dies nicht auch dem Fanionteam des FC Rorschach-Goldach 17 gelingen?