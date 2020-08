Tragischer Zufall in Gossau: Parlamentarier reicht Vorstoss zur «Todesfalle» Migros-Bushaltestelle ein – wenige Tage später stirbt dort ein Mann Erst vor wenigen Tagen hat der Gossauer SVP-Stadtparlamentarier Frank Albrecht eine Interpellation mit dem Titel «Muss es erst Tote geben?» eingereicht. Er weist auf die gefährliche und unübersichtliche Verkehrssituation beim Fussgängerstreifen bei der Haltestelle Migros-Markt hin. Am Donnerstag passierte nun genau an dieser Stelle ein tödlicher Unfall: Ein 81-Jähriger wurde auf dem Streifen angefahren. Perrine Woodtli 21.08.2020, 15.20 Uhr

Der 81-Jährige, der den Fussgängerstreifen von rechts nach links überquerte, verstarb noch am Unfallort, nachdem er angefahren und weggeschleudert wurde. Die Bushaltestelle Migros-Markt befindet sich rechts vor dem Fussgängerstreifen. Bild: Kapo SG

Im Gossauer Zentrum hat sich am Donnerstagabend ein tragischer Unfall ereignet. Ein 81-jähriger Gossauer verlor dabei sein Leben. Der Mann überquerte kurz vor 19 Uhr den Fussgängerstreifen vor der Bushaltestelle Migros-Markt. Gleichzeitig fuhr ein 22-jähriger Autofahrer von St.Gallen her in Richtung Gossau. Er erfasste den von rechts kommenden 81-Jährigen frontal, dieser wurde mehrere Meter weggeschleudert und schwer verletzt. Der Mann verstarb noch auf der Unfallstelle.

Einen Tag nach dem Unfall kann die Kantonspolizei St.Gallen noch nicht viel mehr zum Unfallhergang sagen. Die Abklärungen laufen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft, heisst es auf Anfrage. Der 22-Jährige und Auskunftspersonen seien befragt worden.

Die St.Gallerstrasse musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Umleitung wurde durch die Feuerwehr organisiert. Bild: Kapo SG

Ein böses Omen?

Der tragische Unfall ist auch ein tragischer Zufall: Denn nur wenige Tage vor dem Unglück hat SVP-Stadtparlamentarier Frank Albrecht eine Interpellation eingereicht, in der er auf die, seiner Meinung nach, gefährliche und unübersichtliche Verkehrssituation beim Fussgängerstreifen bei der Migros-Haltestelle hinweist. Jene Stelle sei eine Todesfalle, schreibt Albrecht und er fragt sich, wann diese entschärft wird. Der Titel der Interpellation lautet: «Muss es erst Tote geben?»

Frank Albrecht, SVP-Stadtparlamentarier Gossau. PD

Angesprochen auf den tödlichen Unfall sagt Albrecht, er sei sprachlos gewesen, als er davon gehört habe. «Ich habe mich gefragt, ob das ein böses Omen ist.» Er habe sich auch Vorwürfe gemacht:

«Hätte ich den Vorstoss früher einreichen sollen?»

In seiner Interpellation spricht Albrecht vor allem über die unübersichtliche Situation, wenn ein Bus vor dem Fussgängerstreifen anhält. Wie die Polizei am Freitag mitgeteilt hat, stand am Donnerstag zum Unfallzeitpunkt kein Bus an der Haltestelle. Doch auch wenn kein Bus involviert gewesen sei, die Stelle sei trotzdem gefährlich.

Bus verdecke die Sicht auf Fussgänger und Velofahrt vollständig

Frank Albrecht nimmt in seinem Vorstoss Bezug auf eine Szene, die er erst kürzlich beobachtet habe. Ein kleiner Junge habe den Fussgängerstreifen bei der Migros-Haltestelle überqueren wollen. Verdeckt durch den haltenden Bus habe eine Autofahrerin «erst im letzten Moment» das Kind sehen und scharf bremsen können, schreibt Albrecht.

Das Problem ist laut dem SVP-Politiker klar: Als Auto- oder Velofahrer von Osten herkommend habe man praktisch null Sicht und null Reaktionszeit, um auf die vor dem Bus auftauchenden Fussgänger zu reagieren. Der Bus verdecke die Sicht vollständig:

«Hunderte Fahrzeuge und viele Fussgänger werden so jeden Tag in eine gefährliche Situation gebracht.»

Eine Nachfrage bei der Kantonspolizei zeigt: In den letzten drei Jahren gab es nebst dem Unfall vom Donnerstag zwei weitere Unfälle. Bei einem wurde ein Fussgänger leicht verletzt. Tödliche Verkehrsunfälle in Zusammenhang mit der Fussgängerquerung gab es in den letzten 20 Jahren bis zum Donnerstagabend keine.

Verkehrsexperten warnen vor solchen Haltestellen

Verkehrsexperten würden schon lange vor Bushaltestellen vor Fussgängerstreifen warnen, heisst es weiter im Vorstoss. Als Beispiel nennt Albrecht eine Empfehlung der Verkehrsabteilung des Kantons Aargau von 2001. Dort heisst es: «Situationen mit Bushaltestellen vor Fussgängerstreifen haben sich als gefährlich erwiesen; solche Anlagen dürfen nur ausnahmsweise vorgesehen werden und die minimale Sichtweite vor Fussgängerstreifen ist strikte einzuhalten.»

Bei der erlaubten Geschwindigkeit auf der St.Gallerstrasse in Gossau von 50 Kilometern pro Stunde müsste die Sichtweite mindestens 60 Meter betragen, schreibt Albrecht. Anzustreben wären sogar 80 Meter.

«Aber wie jeder selber feststellen kann, ist die Sichtweite bei unserer Migros-Haltestelle fast null.»

Es gehe um die Sicherheit der Schwächsten

Er frage seit mehreren Jahren immer wieder nach, wann diese «Todesfalle» endlich entschärft werde, schreibt Albrecht weiter. 2015 habe ihm der Kanton mitgeteilt, das Problem sei erkannt und man arbeite an einer Lösung. Vor über einem Jahr habe er von der zuständigen Stadträtin die Antwort erhalten, das Projekt sei nun beim kantonalen Tiefbauamt in der Endphase.

Doch schon wieder sei mehr als ein Jahr verstrichen. Ihm sei bewusst, dass die Verwaltungsmühlen langsam arbeiten. «Aber so langsam?» Es gehe, so Albrecht, um die Sicherheit der Schwächsten und das müsste prioritär behandelt werden:

«Muss es erst Tote geben, bis mehr Schwung in solche Projekte kommt?»

Albrecht will wissen, wann die Haltestelle angepasst wird

Albrecht hofft nun, dass das Unglück vom Donnerstag etwas auslöse, wie er am Freitag sagt. «Es darf einfach nicht sein, dass das noch länger vor sich hindümpelt.»

Der SVP-Politiker stellt in seiner Interpellation mehrere Fragen an den Gossauer Stadtrat. Er will wissen, wann man mit der Sanierung der Haltestelle rechnen dürfe und ob der Stadtrat bereit sei, mehr Druck auszuüben. Weiter will Frank Albrecht erfahren, warum diese Haltestelle überhaupt so geplant und gebaut wurde und wie die damalige Rechtslage im Kanton St.Gallen aussah.