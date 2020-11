Video Tränen zum Abschied und grosse Freude: Beinahe hätte der Weihnachtsbaum gar nicht zum St.Galler Klosterplatz fliegen können Der St.Galler Weihnachtsbaum ist einmal mehr über die Dächer der Stadt geflogen. Erst ganz kurzfristig konnte der Helikopter fliegen. Eine Geschichte über einen besonderen Lufttransport. Tabea Leitner Aktualisiert 10.11.2020, 18.40 Uhr

Beinahe hätte das Wetter dem bevorstehenden Flug des St.Galler Christbaums einen Strich durch die Rechnung gemacht: Ausgerechnet auf dem Hügel, wo der Tannenbaum steht, hat sich faustdicker Nebel breitgemacht. Eine Hand voll Männer von Heliswiss haben sich auf dem Vorplatz eines Bauernhofes unterhalb vom Höchsterwald in St.Gallen versammelt und besprechen den Lufttransport der Tanne aus dem Quartier auf den Klosterplatz. Ein Landwirt gesellt sich zu den Lufttransportspezialisten: «Glaubt ihr, der kommt heute noch?» Der Landwirt ist skeptisch. Einer der Helitransporteure antwortet voller Zuversicht: «Man sieht bereits die Silhouetten der Baumwipfel. Das heisst, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis die Sonne durchkommt.»

Rund ein Dutzend Schaulustige spazieren neugierig in Richtung ehemaliges Restaurant Guggeien-Höchst, wo der Helikopter auf einer Kuhweide zwischenlanden soll. Einige Fussgänger fragen sich verwundert:

«Wo ist denn dieser Tannenbaum?»

Ein Jugendlicher schaut nervös auf seinem Smartphone auf den Luftverkehrsradar und findet schliesslich den Helikopter:

«Er kommt!»



Das Brummen der Rotoren am Himmel kündigt den Transporthelikopter an. Langsam schwebt der Doppelrotor-Lastenhelikopter des Typs Kamov KA 32 über die Wipfel des Waldes und ladet schliesslich inmitten der Kuhweide. Auf der Strasse unweit vom Landeplatz steht ein Lastwagen mit Flugbenzin bereit um den Heli nachzutanken. Das Team von Heliswiss bereitet die Tragevorrichtung für den St.Galler Weihnachtsbaum vor. Seile werden ausgelegt und der Helikopter hebt schliesslich ab um den Baum abzuholen.



Der Spezialhelikopter setzt zur Landung auf. Bild: Tabea Leitner

Währenddessen haben sich im Quartier ganze Schulklassen und Nachbarn im Garten der auserkorenen Tanne versammelt. Im Garten steht auch das Ehepaar, das den Baum vor 30 Jahren gepflanzt hat, Peter von Tessin und Elsbeth Gallusser. Kinder reden nervös durcheinander und können den Helikopter kaum erwarten. Der Quartierspolizist Paul Widrig schaut, dass sich niemand zu nah an das Geschehen wagt und dass die Maskenpflicht bei den Zuschauerinnen und Zuschauern eingehalten wird.

Der Tannenbaum wird «angespitzt». Bild: Tabea Leitner

Grünes Licht für den Abtransport

Der Baum wird mit der Motorsäge von zwei Männern des Tiefbauamts angespitzt und auf den endgültigen Schnitt vorbereitet. Einer von ihnen signalisiert mit dem Daumen nach oben dem Heliswiss-Mitarbeiter, dass der Baum bereit für den Transport ist. Dieser informiert den Helikopterpiloten und gibt ihm grünes Licht. Die Kamov knattert über die Dächer des Quartiers. Smartphones werden gezückt und gegen den Helikopter gerichtet. Von den Rotoren aufgewirbelte Blätter fliegen durch die Luft. Die Zuschauer gehen in die Knie, um dem Wind standhalten zu können. Kinder beginnen zu weinen.

Das Heliswiss-Team... ... bespricht das weitere Vorgehen. Die Männer machen sich... ... auf den Weg zur Tanne. Der Tanklastwagen neben der Kuhweide. Der Helikopter ... ... kann endlich ... ... landen. Kaum steht die Kamov... ... beginnen die Vorbereitungen ... ... für das Tanken ... ... vor dem Weiterflug. Die Piloten fliegen ... ... zum Christbaum in Guggeien. Währenddessen ... ... wird der Baum ... ... angespitzt. Nun kann es losgehen: ... die Tanne ist abflugbereit. Ein Heliswiss-Mitarbeiter gibt dem Piloten grünes Licht. Die Motorsäge, welche die Tanne vom Strunk gelöst hat. Die Kamov über den Dächern der Siedlung. Jetzt wird es ernst: ... ... der St.Galler Christbaum ... ... fliegt davon. Elsbeth Galluser beobachtet das Spektakel. Auf dem Klosterplatz ... ... wurde der Baum bereits fixiert. Die Helden der Christbaum-Aktion.

Ein emotionaler Abschied mit Tränen

Der Helikopter kommt direkt über der Tanne in der Luft zum Stillstand, so dass der Baum mit der Schlinge befestigt werden kann. Innert weniger Augenblicke wird die Tanne von ihren Wurzeln und dem Stamm getrennt und ihr Flug beginnt. Scheinbar schwerelos fliegt er über die Dächer der Nachbarschaft in Richtung Klosterplatz davon.

Die Leute klatschen und jubeln. Einige Schaulustige steuern schnurstracks auf den verbleibenden Baumstrunk zu und versuchen, sich einen Tannenzweig als Andenken zu sichern oder die Ringe zu zählen. Mit Tränen in den Augen geht der 73-jährige Peter von Tessin an den Ort, wo sein Tännchen einst stand.

Der Baum fliegt davon Richung Klosterplatz. Bild: Tabea Leitner

Die Landung des St.Galler Weihnachtsbaums im Video:

Langsam fliegt die Tanne über die Stadt St.Gallen und landet schliesslich an ihrem Bestimmungsort auf dem Klosterplatz. Dort fixieren Mitarbeiter vom Tiefbauamt die Tanne. Mit Stahlseilen wird der Baum gesichert und schliesslich vom Helikopter abgehängt. Kaum wird das Flatterband entfernt tollen die ersten Kinder um den Baum herum und Schaulustige nehmen den Baum in Augenschein. Unter den Zuschauern ist auch der ehemalige St.Galler Kantonsrat Albert Nufer und bestaunt den noch ungeschmückten Christbaum: «Das ist jedes Jahr ein schönes Zeichen, wenn der Baum vom Himmel herab schwebt und auf dem Platz landet.»

Auch das Ehepaar Gallusser-von Tessin findet sich auf dem Klosterplatz ein. Sichtlich berührt freuen sie sich über den neuen Platz ihrer einst kleinen Tanne und verdrücken Freudentränen.