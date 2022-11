Nähmaschinen König AG in St.Gallen schliesst nach 68 Jahren

Traditionsgeschäft «Alles muss raus»: Nach 68 Jahren an der St.Galler Bahnhofstrasse schliesst die Nähmaschinen König AG ihre Türen In der Nähmaschinen König AG in St.Gallen läuft der Räumungsverkauf. Seit 68 Jahren ist das Familienunternehmen eine Fundgrube für Nähbegeisterte. Doch per Ende Jahr setzt sich Geschäftsführerin Edith Kutter-König zur Ruhe und schliesst Laden und Werkstatt. Damit verliert die Stadt die einzige ansässige Bernina-Händlerin. Christina Weder Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Edith Kutter-König führt seit 28 Jahren den Familienbetrieb an der Bahnhofstrasse: Künftig will sie sich um eigene Nähprojekte kümmern. Bild: Ralph Ribi

An der Bahnhofstrasse 13 in St.Gallen ist der Räumungsverkauf in vollem Gang. «Alles muss raus», heisst es in Grossbuchstaben auf dem Schaufenster. Betritt man den Laden der Nähmaschinen König AG, sind überall Rabatte angeschrieben. Seit 68 Jahren ist das Geschäft an der Bahnhofstrasse eine Anlaufstelle für alle, die gerne nähen, sticken oder quilten. Doch Ende Jahr ist Schluss. In manchen Regalen klaffen bereits Lücken. Vom Nähgarn sind nicht mehr alle Farben zu haben, von den Stoffen auch nicht.

Geschäftsführerin Edith Kutter-König schliesst das Geschäft aus Altersgründen. «Ich bin nicht mehr die Jüngste», sagt die 73-Jährige, die noch immer an sechs Tagen pro Woche im Einsatz ist. Wenn sie an die Schliessung denke, sei sie erleichtert. «Ich freue mich darauf, einfach Zeit zu Hause zu verbringen – zu spazieren, lesen, nähen und zu stricken.»

Auch die Werkstatt macht dicht

Noch bis Ende Jahr hat sie alle Hände voll zu tun in der Nähmaschinen König AG, der laut Website grössten Anbieterin von Nähmaschinen und Mercerie in der Ostschweiz. Im Sortiment findet sich etliches Nähzubehör: von Bändern, Fäden, Knöpfen, Nadeln, Reissverschlüssen, Scheren und Schnallen bis hin zu Stoffen in diversen Farben und Mustern. Vor allem aber werden hier Nähmaschinen, Stickcomputer und Overlockmaschinen verkauft, repariert und revidiert. Die Nähmaschinen König AG ist die einzige zertifizierte Bernina-Händlerin in der Stadt.

In der Nähmaschinen König AG läuft noch bis Ende Dezember der Räumungsverkauf. Bild: Ralph Ribi

Direkt über dem Verkaufsraum befindet sich die Werkstatt. Viele Schulen aus Stadt und Region lassen hier ihre Nähmaschinen warten – doch nicht mehr lange. Ab Anfang Dezember werden keine neuen Aufträge mehr angenommen. In der Werkstatt sind noch bis Ende Jahr zwei Mitarbeiter mit einem Pensum von insgesamt 150 Stellenprozenten angestellt, im Laden drei Verkäuferinnen.

Entwicklungssprung bei den Nähmaschinen

Die Geschäftsführerin sagt, sie habe immer gerne gearbeitet, aber sie sei müde geworden. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger stehen nicht bereit. Noch schaut Edith Kutter-König im Laden nach dem Rechten, bedient das Telefon, beantwortet Anfragen von Kundinnen und Kunden und nimmt die Räumung in Angriff. Sie hat die Geschäftsräume per Ende Dezember gekündigt.

Ihre Eltern hatten das Geschäft an der Bahnhofstrasse 1964 eröffnet. Die Mutter stand im Laden, der Vater in der Werkstatt. Edith Kutter-König stieg vor 28 Jahren in den Betrieb ein und übernahm die Geschäftsleitung. Seither habe sich vieles verändert – allen voran die Nähmaschinen, sagt sie. «Früher konnte man zwischen geraden Stichen und Zickzack-Stichen wählen. Heute kann man ganze Bilder sticken.»

Sie zeigt das teuerste Modell, das im Laden steht. «Edelstück» nennt sie es. Rund 10’000 Franken kostet die Overlockmaschine. «Sie kann alles, nur kochen kann sie nicht», sagt sie und lacht. Der Humor sei ihr immer wichtig gewesen, auch wenn die Zeiten manchmal schwierig waren.

Mit Corona kam der Aufschwung

Die Nachfrage nach Nähmaschinen und Nähzubehör schwankte über die Jahre. Zuletzt brachte Corona einen Aufschwung. «Während der Pandemie haben viele Leute angefangen zu nähen oder zu sticken», sagt Edith Kutter. Das habe sich positiv aufs Geschäft ausgewirkt. Die Wertschätzung für die Handarbeit sei gestiegen, Selbermachen liegt im Trend. Ihr habe noch die Grossmutter die Liebe zur Handarbeit auf den Weg mitgegeben, sagt sie.

Edith Kutter-König hat eine Schwäche für schöne Stoffe und Knöpfe. Für sie war es jeweils ein Höhepunkt, wenn die Knopf- oder Stoffhändler im Geschäft vorbeischauten und ihre Neuigkeiten präsentierten. Dann hatten die Geschäftsleiterin und ihre Mitarbeiterinnen die Qual der Wahl. «Jede von uns hat andere Vorlieben», sagt Edith Kutter. Da sei die Versuchung gross gewesen, zu viele Knöpfe und Stoffe zu kaufen.

Der Stolz von Geschäftsführerin Edith Kutter-König: die «Knopfwand» im Ladenlokal. Bild: Ralph Ribi

Heute ist sie stolz auf die grosse Auswahl an Knöpfen in allen Farben, Formen und Grössen, die sie im Laden verkauft. «Doch bis Ende Jahr muss alles weg.»

Bis dahin steht sie noch im Geschäft und weiss, welche Frage ihre Kundinnen und Kunden am meisten umtreibt: «Wo bringe ich künftig meine Nähmaschine in die Reparatur?» Edith Kutter-König holt einen Zettel mit drei Adressen hervor. Die nächstgelegenen Bernina-Händler befinden sich in Herisau, Weinfelden und Altstätten.

Ob es künftig einen neuen Bernina-Händler in St.Gallen geben wird, ist zurzeit noch nicht klar. Bernina-Mediensprecher Matthias Fluri teilt auf Anfrage mit: Bernina Schweiz arbeite an einer Nachfolgelösung. Das Unternehmen habe die Absicht, in St.Gallen wieder ein Ladengeschäft zu eröffnen.

