St.Gallen: Lisa Winiger hat eine Werkstatt für Blasinstrumente

«Ich lasse den Geist alter Instrumente aufleben»: Lisa Winiger hat in St. Georgen eine Werkstatt für Blasinstrumente eröffnet Lisa Winiger repariert Blasinstrumente — seit über zwanzig Jahren. Einen anderen Beruf kann sich die 39-Jährige nicht vorstellen. Anfang März hat sie sich ihren Traum der Selbstständigkeit erfüllt und eine eigene Werkstatt in St. Georgen eröffnet. Ambra Elia 13.03.2023, 12.00 Uhr

Die Blasinstrumenten-Reparateurin Lisa Winiger hat in St. Georgen eine Werkstatt für Blasinstrumente eröffnet. Bild: Marius Eckert

«Ich habe sie zerlegt, poliert und gereinigt», sagt Lisa Winiger zu einem Kunden, der gerade seine Posaune aus dem Service abholt. «So sauber war sie seit langem nicht mehr», entgegnet dieser. Der Mann bezahlt, verabschiedet sich und verlässt Winigers Werkstatt in St. Georgen. Seit Anfang März bietet die 39-Jährige dort Reparaturen, Servicearbeiten und Revisionen an Blasinstrumenten an.

Winiger sitzt an ihrem Werktisch, vor ihr liegt eine Klarinette. Sie muss totalrevidiert werden. Neben dem Holzblasinstrument hat Winiger Werkzeug ausgelegt, das sie zum Teil selbst gemacht hat. Die gebürtige Baslerin lässt ihren Blick durch den Raum schweifen: «Ich habe schon als Kind von meiner eigenen Werkstatt geträumt.» Nach rund zwanzig Jahren Erfahrung als Blasinstrumenten-Reparateurin bei Musik Hug sowie der Musik Spiri AG hat sie sich ihren Traum erfüllt. «Dieses Atelier ist jetzt schon wie ein zweites Zuhause für mich.»

Die Liebe zum Detail ist wichtig

Einen Schraubenschlüssel, der nur für Saxofone geeignet ist, oder eine Stange, die man ausschliesslich für Querflötenköpfe brauchen kann: Winiger hat für jedes Blasinstrument das richtige Werkzeug und die passenden Ersatzteile. Sie sagt: «Die Liebe zum Detail ist wichtig in diesem Beruf.» Am kommenden Samstag lädt Winiger zu einem Tag der offenen Tür und gewährt Einblick in ihre Werkstatt an der St.-Georgen-Strasse 94.

Der Betrieb sei gut angelaufen, sagt die Blasinstrumenten-Reparateurin. An einer Wand neben der Drehbank stehen acht Instrumente einer Bläserklasse bereit für den Service. Im Verlauf der vergangenen Jahre habe sich Winiger einen Namen in der Branche gemacht und könne deshalb nun treue Stammkunden begrüssen. «Eine Kundin bezeichnete mich mal als Hausärztin ihrer Querflöte.»

Winigers Schubladen sind gefüllt mit Ersatzteilen für Blasinstrumente jeglicher Art. Bild: Marius Eckert

Jedes Instrument hat eine Geschichte

An ihrer Arbeit fasziniert Winiger das Zeitlose. «Die Welt verändert sich ständig, doch eine Trompete bleibt für immer eine Trompete», sagt sie. Das Reparieren und Restaurieren von Blasinstrumenten habe ihr schon immer mehr zugesagt als der Neubau. «Den Geist eines alten Instruments aufleben zu lassen, finde ich viel beeindruckender, als Rohmaterial in einer Fabrik zusammenzusetzen.» Woher Winigers Vorliebe für das Handwerk kommt, kann sie nicht genau erklären: «Mein Grossvater war Schreiner, vielleicht habe ich das von ihm.»

Es sind aber nicht nur die Instrumente, sondern auch die Kundinnen und Kunden, die den Beruf für Winiger zur Passion gemacht haben. «Es geht mir nicht nur ums Reparieren der Instrumente, sondern auch um die Menschen dahinter.» Während ihrer langjährigen Beschäftigung als Blasinstrumenten-Reparateurin hat sie einige Musikerinnen und Musiker kennen gelernt und deren Geschichten gehört. «Durch den Austausch mit meiner Kundschaft kann ich in ihre Welten eintauchen.»

Seit drei Jahren ist Winiger zudem als Prüfungsexpertin im Ausbildungszentrum für Blasinstrumentenbau in Arenenberg im Kanton Thurgau tätig. Sie ist schweizweit die einzige Frau, die dieser Aufgabe nachgeht. Sie sagt: «Es bereitet mir viel Freude, zur Förderung dieses Traditionsberufes beizutragen.» Dieses Jahr seien es in der Schweiz fünf Lernende, die diese Ausbildung absolvieren.

Mit der Totalrevision einer Klarinette ist Winiger rund zwei Tage beschäftigt. Bild: Marius Eckert

Ein Leben für Blasinstrumente

Instrumente und Musik waren schon immer Teil von Winigers Leben. Als Jugendliche spielte sie Saxofon und war Mitglied in einem Jazz-Quartett. Auch bei der Berufswahl spielte die Musik eine zentrale Rolle. Zuerst absolvierte Winiger eine Lehre als Detailhandelsfachfrau für Musikinstrumente. Während dieser Zeit wurde ihr bewusst, dass sie lieber in der Werkstatt arbeiten würde als im Verkauf. Deshalb absolvierte sie anschliessend eine dreijährige Ausbildung zur Holzblasinstrumentenbauerin bei Musik Hug in Basel.

Nach der Lehre führte Winigers Weg 2006 nach St.Gallen. Die Musik-Hug-Filiale in der Stadt brauchte Unterstützung. Dort arbeitete sie, bis das Geschäft zehn Jahre später schliessen musste. Zurück nach Basel wollte Winiger nicht. Sie blieb in St.Gallen, weil sie hier eine Familie gegründet hatte. Winiger sagt: «Ich habe mich in diese Stadt und ihre Überschaubarkeit verliebt.»

Im Februar hatte Winiger ihren letzten Arbeitstag bei der Musik Spiri AG in Gossau. Dort hatte sie — nachdem die Musik-Hug-Filiale in St.Gallen geschlossen worden war — während acht Jahren als Blasinstrumenten-Reparateurin gearbeitet. Für sie sei Ende letzten Jahres der richtige Zeitpunkt gekommen, um sich beruflich selbstständig zu machen. Sie sagt: «Ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen.»

Mehr zu Lisa Winiger und ihrer Werkstatt unter www.lisawiniger.ch

