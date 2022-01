Engelburg «Der 6. Januar ist unser Spitzentag»: In der Bäckerei Mock werden in diesen Tagen bis zu tausend Dreikönigskuchen gebacken Ob mit Rosinen, Schokolade oder nur mit Hagelzucker: Der Dreikönigskuchen ist begehrt. In der Bäckerei Mock in Engelburg verarbeiten Joe Mock und sein Team in dieser Woche über 300 Kilogramm süssen Hefeteig. Das traditionelle Festtaggebäck zieht: An keinem anderen Tag zählt die Bäckerei so viele Kundinnen und Kunden wie am 6. Januar. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Emsiges Treiben in der Bäckerei Mock: Inhaber Joe Mock und die beiden Bäckerinnen Kathrin Sutter (links) und Doris Sutter stehen bereits seit 0.30 Uhr in der Backstube. Bild: Andrea Tina Stalder (5. Januar 2022)

Der Regen weht ungemütlich ins Gesicht, ein paar Autos fahren durchs Dorf, hier und da hüpfen bereits ein paar gelb leuchtende Kinder Richtung Schule. Es ist Mittwochmorgen, kurz vor 7 Uhr in Engelburg – und noch stockdunkel. Während die einen erst in den Tag starten, stehen andere schon seit Stunden auf den Beinen.

In der Bäckerei Mock brennt seit 0.30 Uhr das Licht. In der warmen Backstube riecht es süss, im Ofen gehen gerade ein paar Brote auf. Aus dem Radio ertönt Whitney Houston. Auf der Arbeitsfläche mitten im Raum warten ausgerollte Teige darauf, verarbeitet zu werden. Dazwischen liegen schneeweisse Königsfiguren aus Kunststoff. Rundherum stehen grosse Behälter mit noch mehr Teig. Der Dreikönigstag steht an.

Nachdem der Teig ausgerollt ist, werden kleine Kugeln für den Königskuchen geformt. Bild: Andrea Tina Stalder (5. Januar 2022)

Teig mischen, auswallen, kneten, formen: Die beiden Bäcker-Konditorinnen und zugleich auch Schwestern Kathrin und Doris Sutter produzieren seit Stunden einen Dreikönigskuchen nach dem anderen. Und sie haben noch mehrere Stunden vor sich. Routiniert formen sie den süssen Hefeteig Stück für Stück in wenigen Sekunden zu kleinen Kugeln und ordnen diese zu einem typisch blütenförmigen Dreikönigskuchen an. Der König wird immer in die erste Kugel, die geformt wird, gedrückt.

Wie viele Kuchen haben sie heute bereits gemacht? Doris Sutter zuckt grinsend die Schultern und blickt zum Regal, in dem sich die Bleche mit den noch teigigen Dreikönigskuchen stapeln: «Genug.»

300 bis 400 Kilogramm Teig

In diesen Tagen spielt der Dreikönigskuchen die Hauptrolle in der Bäckerei Mock. Am Dienstag habe man die ersten vorbereitet, sagt Inhaber und Bäckermeister Joe Mock. Am Mittwoch habe das Team dann jeweils am meisten zu tun. Dann wird ein Grossteil der Königskuchen vorbereitet, sodass diese am Donnerstagmorgen nur noch in den Backofen müssen.

Joe Mock, Inhaber Bäckerei Mock in Engelburg und Wittenbach. Bild: Andrea Tina Stalder (5. Januar 2022)

Verkauft wird das Gebäck in Engelburg in der Regel jeweils am 5., 6. und 7. Januar. Die meisten Dreikönigskuchen gehen laut Mock am 6. Januar weg. «Es gibt aber auch Kundinnen und Kunden, die schon früher danach fragen», sagt der 54-Jährige, der die Bäckerei mitten in Engelburg seit 2003 führt und im vergangenen Herbst auch die ehemalige «Gätzi»-Filiale in Wittenbach übernommen hat.

Die Beliebtheit des Gebäcks, das traditionell für das Fest der Heiligen Drei Könige gebacken wird, ist ungebrochen. Mock sagt:

«Der 6. Januar ist unser Spitzentag im Jahr. Nicht einmal an Weihnachten läuft das Geschäft so gut.»

In der Bäckerei Mock werden seit dem 5. Januar Dreikönigskuchen verkauft. Bereits am frühen Morgen sind einige weg. Bild: Andrea Tina Stalder (5. Januar 2022)

Zur Laufkundschaft kämen jeweils zahlreiche Bestellungen von Schulen und Firmen hinzu. Zwischen 800 und 1000 Dreikönigskuchen wird Joe Mock in seinen zwei Filialen verkaufen. Ein gut eingespieltes Team sei in dieser Zeit das A und O. 300 bis 400 Kilogramm Teig verarbeiten der Bäcker und die Bäckerinnen in diesen Tagen. Hat man da selber noch Lust aufs Gebäck? «Aber ja!», antwortet Doris Sutter wie aus der Pistole geschossen. Auch er und seine Familie erfreuen sich jedes Jahr am Festtagsgebäck, sagt Mock. «Den Dreikönigskuchen gibt es ja nur einmal im Jahr.»

Während in dieser Woche vor allem Dreikönigskuchen begehrt sind, werden andere Produkte wie Gipfeli oder auch Brote weniger gewünscht. «Wir produzieren in diesen Tagen dann dementsprechend weniger davon.»

Aus diesem Teig werden bald süsse Dreikönigskuchen mit Schokoladenstückchen. Bild: Andrea Tina Stalder (5. Januar 2022)

Manchmal geht der König vergessen

Der Dreikönigskuchen besteht aus Mehl, Salz, Zucker, Hefe, Butter, Mandelmasse und Milch. Vor allem für die kleinen Feinschmeckerinnen und Feinschmecker ist die wichtigste Zutat aber eine ganz andere: Der kleine König, der sich traditionellerweise in jeweils einem der Brötchen versteckt. Wer den König erwischt, erhält schliesslich eine goldige Papierkrone und darf sich zumindest an einem Tag im Jahr majestätisch fühlen.

«Für die Kinder ist das Suchen des Königs extrem wichtig», weiss auch Joe Mock. Umso grösser sei die Enttäuschung, wenn dann einmal versehentlich ein Dreikönigskuchen ohne König über den Tresen geht.

«Das kann es leider ab und zu einmal geben. Ich denke, das ist menschlich mit so vielen Königskuchen.»

Auch die goldige Papierkrone gehört zu jedem Dreikönigskuchen dazu. Bild: Andrea Tina Stalder (5. Januar 2022)

Enttäuschung kann es aber auch geben, wenn der König wie vorgesehen in einem Brötchen steckt. Es gibt Kundinnen und Kunden, die deswegen Dreikönigskuchen bestellen, in denen mehrere Könige versteckt sind –oder gar in jeder einzelnen Kugel.

Hat der Bäckermeister Tipps, wie man erkennen kann, in welchem Brötchen der König steckt? Mock schüttelt den Kopf und nimmt einen fertigen Königskuchen in die Hand. «Wenn die Kugel schön verarbeitet wurde, sieht man keinen Unterschied. So sollte es ja auch sein.» Nur eines könne man ausschliessen, zumindest bei den Mock-Dreikönigskuchen: Im grossen Brötchen in der Mitte steckt der König nie.

Vor allem für Kinder der Höhepunkt: Der König. Bild: Andrea Tina Stalder (5. Januar 2022)

Für jeden Geschmack etwas dabei

Wie in vielen anderen Bäckereien gibt es auch in der Bäckerei Mock verschiedene Variationen. Die Dreikönigskuchen unterscheiden sich einerseits in der Grösse. So gibt es solche mit vier Brötchen aber auch solche mit sechs, acht oder zehn. Hinzu kämen Spezialbestellungen. Die Königskuchen unterscheiden sich aber nicht nur in der Grösse, sondern auch im Geschmack.

Während der Teig überall derselbe ist, sind die Dreikönigskuchen entweder mit Rosinen, Sultaninen oder Schokoladenstücken versehen –oder mit gar nichts. «Der Schokoladen-Königskuchen ist vor allem bei Familien mit Kindern beliebt», sagt Mock. Es gebe zudem immer mehr Leute, die einen Königskuchen ohne alles bevorzugen. Am besten laufe aber nach wie vor der klassische Dreikönigskuchen mit Rosinen. Verziert werden die Kuchen mit Mandelblättchen und Hagelzucker.

Das Endresultat. Bild: Andrea Tina Stalder (5. Januar 2022)

Und welchen Dreikönigskuchen bevorzugt der Experte persönlich? «Mein Lieblingskönigskuchen ist der Klassiker mit Rosinen», sagt Mock. «Ich denke, das hat mit Kindheitserinnerungen zu tun. Zudem liebe ich Rosinen über alles.»

