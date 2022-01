Stellplätze für Wohnmobile in der die Stadt St.Gallen

Tourismus «Wir sind der Meinung, dass das Potenzial dieser Gästekategorie unterschätzt wird»: Die Frage zu Wohnmobil-Stellplätzen in der Stadt St.Gallen polarisiert Soll die Stadt St.Gallen in Zentrumsnähe Stellplätze für Wohnmobile einrichten? Diese Frage und das Vorgehen des Stadtrats polarisiert – aus verschiedenen Gründen. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 10.01.2022, 05.00 Uhr

In der Stadt St.Gallen gibt es heute schon Stellplätze für Wohnmobile: beim Paul-Grüninger-Stadion. Diese sind aber aus mehreren Gründen unattraktiv. Bild: Ralph Ribi

Die Diskussion über Wohnmobil-Stellplätze in der Stadt St.Gallen bewegt. Auf Facebook zeigen sich Wohnmobilisten enttäuscht über die Haltung der St.Galler Stadtregierung. Und vor der Debatte im Stadtparlament – das Geschäft ist für Dienstag traktandiert – zeigt sich auch ein Grossteil der Fraktionen nicht glücklich über das Vorgehen des Stadtrats.

Im Krontal beim Paul-Grüninger-Stadion hat es derzeit zwei Stellplätze für Wohnmobile. Diese sind jedoch sanierungsbedürftig und aufgrund ihrer Lage nicht attraktiv. Einerseits wird die Entfernung zum Zentrum bemängelt, andererseits die Platzierung vor der Entsorgungsstation und dass die Plätze während Fussballballspielen nicht benutzbar sind.

Die Mitte/EVP-Fraktion forderte daher per Vorstoss vom St.Galler Stadtrat, zu prüfen, ob in Zentrumsnähe ein oder zwei Provisorien mit je drei bis fünf Wohnmobil-Stellplätzen geschaffen werden könnten. Inzwischen liegt die Antwort vor. Der Stadtrat hat von der Fachhochschule Graubünden in einer umfassenden Studie abklären lassen, welches Potenzial ein Stellplatz in der Stadt hätte.

Das Fazit deutet auf eine geringe Wertschöpfung hin. Die Studienautoren halten aber auch fest, dass ein solcher Platz als Service public eingerichtet werden sollte und dass dadurch eine neue Touristengruppen gewonnen würde. Die Stellplätze sollen dabei für die sogenannten Reisemobilisten eingerichtet werden. Diese Gruppe zieht von Ort zu Ort und hat daher keine grossen Ansprüche an den Stellplatz. Dies im Gegensatz zu Campern, die ihre Ferien meist an einem Ort verbringen.

Als die besten Standorte für Stellplätze wurden der Kiesplatz bei der Reithalle auserkoren, das Olma-Areal sowie das Areal Bach in St.Fiden. Der Stadtrat lehnt den Platz auf der Kreuzbleiche ab, da er bereits durch Anlässe belegt ist und die Voltigiergruppe ihn für den Verlad nutzt. Im Fall des Areal Bach möchte er die Machbarkeitsstudie zur Überdachung des Bahnhof St.Fiden abwarten.

Die Fraktion von Die Mitte und EVP ist nicht glücklich mit der Antwort des Stadtrats. Es sei zwar erfreulich, dass der Stadtrat in den Reisemobilisten ein Potenzial erkenne, schreibt Fraktionspräsident Patrik Angehrn auf Anfrage. Jedoch sei die Forderung, kurzfristig ein oder zwei Standorte mit wenigen Stellplätzen zu schaffen, nicht «wirklich thematisiert worden». «Unsere Absicht bleibt unverändert: an attraktiven, zentrumsnahen Lagen vorerst wenige ‹bessere› Parkplätze für Reisemobile zu schaffen.»

Die Fraktion werde vom Stadtrat einfordern, noch in diesem Jahr zu prüfen, ob an den genannten Standorten kurzfristig Stellplätze eingerichtet werden können. «Und zwar keine Luxusstellplätze, sondern einfache, aber praktische Stellplätze.» Solche liessen sich für nur 20'000 Franken realisieren. Und die neu gewonnenen Touristen würden laut Angehrn Wertschöpfung für die Gewerbler bringen sowie die Innenstadt beleben.

Patrik Angehrn, Fraktionspräsident von Mitte und EVP. Bild: PD

Die zwei Plätze im Krontal sollten nach Angehrn nicht mehr saniert werden. Stattdessen sollte das Geld in neue Plätze in Zentrumsnähe investiert werden. Aus Sicht von Mitte und EVP ist der Kiesplatz bei der Reithalle ein idealer, attraktiver Standort. Da in unmittelbarer Nähe Strom- und Wasseranschluss zur Verfügung stehen, wären die Kosten überschaubar.

Hinter das Vorgehen des Stadtrats stellen sich FDP und die Jungfreisinnigen. Fraktionspräsident Felix Keller schreibt auf Anfrage: «Es ist zielführend, dass der Stadtrat die Möglichkeit mit den Olma-Messen auslotet.» Das Potenzial für Reisemobilisten sei zwar vorhanden, aber nicht überschwänglich. Die Plätze im Krontal sollten nach der FDP/JF-Fraktion so lange weiterbetrieben werden, wie die Infrastruktur intakt ist.

Felix Keller, Fraktionspräsident von FDP und Jungfreisinnigen. Bild: PD

Aus Sicht der SVP ist es wichtig, dass die Plätze selbsttragend sind. Die Kosten also durch den Betrieb gedeckt und die Investitionen amortisiert werden können. Das schreibt Donat Kuratli, Präsident der SVP Stadt St.Gallen. «Die Stadt muss schauen, dass sie attraktive Plätze, aber nicht Luxusvarianten hat.» Kuratli wirft auch die Frage auf, ob eine Zusammenarbeit mit Privaten oder potenziellen Anbietern möglich wäre.

Donat Kuratli, Präsident der SVP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Zudem erwartet die Fraktion vom Stadtrat, dass Stellplätze sinnvoll platziert würden. «Ist ein Stellplatz so angelegt, dass er unattraktiv ist, was die Erreichbarkeit der Stadt anbelangt, wird er auch nicht benutzt.» Nicht verwunderlich also: Nach Meinung der SVP könnten die Stellplätze im Krontal aufgelöst werden.

Die GLP/JGLP-Fraktion findet die Aussagen in der Studie und die daraus abgeleiteten Schlüsse des Stadtrats nachvollziehbar. «Dennoch sind wir der Meinung, dass das künftige Potenzial dieser Gästekategorie unterschätzt wird.» Das schreibt Fraktionspräsidentin Jacqueline Gasser-Beck. Unter den Reisemobilisten ist die Zahl der zahlungskräftigen Gäste hoch, da ein Wohnmobil teuer ist. Aus der Studie geht ausserdem hervor, dass viele junge Leute das Caravaning für sich entdeckt haben.

Jacqueline Gasser-Beck, Präsidentin der Fraktionen von GLP und JGLP. Bild: PD

In der Fraktion wurde laut Gasser-Beck ausserdem kritisiert, dass anstelle von pragmatischen Abklärungen – wie im Postulat gewünscht – eine umfassende, kostspielige Studie in Auftrag gegeben worden ist. «Was die möglichen Standorte betrifft, wurden hingegen kaum Abklärungen getätigt.» So stünden auf dem Areal Bach etwa die nötigen Anschlüsse bereits zur Verfügung, weil sie für den Circus Knie erstellt wurden.

Für Andreas Hobi, Fraktionspräsident von Grünen und Jungen Grünen, ist klar: St.Gallen sollte ein Minimum an Stellplätzen als touristische Grundversorgung anbieten. «Wir erachten dies für eine Stadt mit 80'000 Einwohnerinnen und Einwohnern und kulturhistorischer Zentrumsfunktion als selbstverständlich.»

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. Bild: PD/Christian Widmer

Zwar anerkennt die Fraktion laut Hobi die Sparbemühungen, ist aber ob der Zurückhaltung «schon etwas erstaunt». «Wir würden dem Stadtrat empfehlen, in dieser Sache einen Gang zuzulegen.» Als weiteren möglichen Standort sehen die Grünen und Jungen Grünen das Güterbahnhof-Areal.

Auch die SP/Juso/PFG-Fraktion fände es «wünschenswert», wenn es in der Stadt einige Stellplätze hätte. Sie unterstützt aber das Vorgehen des Stadtrats, wie SP-Stadtparlamentarierin Evelyne Angehrn schreibt. Vorgesehen ist, die Frage mit der neuen Strategie von St.Gallen-Bodensee-Tourismus zu prüfen. Unmittelbaren Handlungsbedarf sieht die Fraktion nicht, auch nicht bei den Stellplätzen im Krontal.

Evelyne Angehrn, SP-Stadtparlamentarierin St.Gallen. Bild: PD

Urs Weishaupt, Vorstandsmitglied von Wohnmobilland Schweiz, sieht im Areal Bach und im Güterbahnhof-Areal zwei ideale Standorte. Auf diesen könnten für die nächsten zehn Jahre fünf oder sechs einfache Stellplätze eingerichtet werden, mit oder ohne Stromanschluss. Wobei eben auf dem Areal Bach die nötigen Anschlüsse schon vorhanden sind. «Sicher braucht St.Gallen im Moment keine (Luxus)variante zum Preis von 270'000 Franken.»

Urs Weishaupt, Vorstandsmitglied Wohnmobilland Schweiz. Bild: Marlen Hämmerli

Der Verband würde mit Zwischennutzungen starten und nicht gleich einen Platz mit 15 oder 25 Stellplätzen einrichten, wie es in der Studie geprüft wurde. In vielen europäischen Städten gäbe es temporäre Stellplätze auf Arealen, die zwischengenutzt werden, schreibt Weishaupt. «Sie sind kostengünstig und bestehen, solange das Bedürfnis da ist.» Wobei der Verband natürlich hofft, dass das Bedürfnis nicht schwindet, sondern die Stadt von Wohnmobilen «überrollt» wird.

