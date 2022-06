St.Gallen-Bodensee-Tourismus gibt sich eine neue Strategie

Tourismus «Wir müssen effizienter und schlagkräftiger werden»: St.Gallen-Bodensee-Tourismus mit neuer Strategie Der Verein St.Gallen-Bodensee-Tourismus hat eine neue Strategie. Der Vorstand stellte sie am Donnerstagabend der Mitgliederversammlung vor. Diese wählte Andreas Deuber zum neuen Präsidenten des Vereins. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Die Kathedrale im Stiftsbezirk lockt Touristen an. Urs Bucher

Der Verein St.Gallen-Bodensee-Tourismus zählt 357 Mitglieder: Städte und Gemeinden, die Olma Messen, Hotels, Restaurants, Kultureinrichtungen, touristische Betriebe und Unternehmen aus dem Detailhandel und Privatpersonen. Der Verein hatte 2021 ein Budget von rund vier Millionen Franken. Den grössten Beitrag leistete die Stadt St.Gallen mit 880'000 Franken, was etwas mehr als einem Viertel entspricht.

Im November letzten Jahres bewilligte das Stadtparlament diesen Betrag auch für 2022 – allerdings mit der Erwartung, dass der Verein eine neue Strategie erarbeitet. Diese steht nun. Die Leistungsvereinbarung für die Jahre 2023 bis 2026 kommt im Herbst, vor der Budgetdebatte, ins Stadtparlament.

Die Mitglieder des Vereins hielten am Donnerstagabend ihre Jahresversammlung auf dem Gelände des CSIO im Gründenmoos ab. Dabei wurde ihnen die neue Strategie von der Vereinsspitze vorgestellt. Dieses setzt gemäss Vereinspräsident Markus Isenrich auf drei Geschäftsfelder: Messe-, Kongress- und Veranstaltungstourismus, Kultur- und Wissenstourismus sowie auf Gesundheits-, Bewegungs- und Genusstourismus. St.Gallen soll als weltoffene Messe-, Wissens- und Kulturstadt positioniert werden.

Markus Isenrich trat am Donnerstagabend als Präsident von St.Gallen-Bodensee-Tourismus zurück. Benjamin Manser

Mit den Olma-Messen, der Stiftsbibliothek als Teil des Unesco-Weltkulturerbes und der Universität, aber auch mit ihren Museen, dem Theater und anderen Kultureinrichtungen habe die Stadt einiges zu bieten für nachhaltigen Tourismus, sagt Markus Isenrich.

Geschäftstourismus ist das wichtigste Standbein

Der Messe-, Kongress- und Geschäftstourismus ist für die Stadt und die Region das wichtigste Standbein. Wobei: In den Coronajahren 2020 und 2021 hat sich die Region gemäss Direktor Thomas Kirchhofer auch als Tourismusregion einen Namen gemacht und etabliert, speziell bei Gästen aus der Romandie und aus Frankreich.

Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Michel Canonica

Dennoch: In normalen Jahren machen die Geschäftstouristen den Hauptanteil der Gäste aus, was sich vor allen Dingen in den Logiernächtezahlen in der Stadt niederschlägt. 2021 wurden in der Region St.Gallen-Bodensee 374'544 Logiernächte registriert; 187'058, also ziemlich genau die Hälfte davon, in der Stadt St.Gallen. Markus Isenrich sagt:

«Die Musik spielt in der Stadt, hier geht touristisch die Post ab in der Region.»

Der mit Abstand grösste Teil der Gäste stammte 2021 aus der Schweiz; er entsprach rund 70 Prozent. Den einheimischen Gästen folgten Touristen aus Deutschland, Österreich und Italien mit grossen Anteilen. Das zeigt: Die Stadt St.Gallen ist der Leuchtturm der Tourismusregion St.Gallen-Bodensee. «Uns muss es mit der neuen Strategie gelingen, noch besser in den Fokus zu rücken, was wir für die Region leisten», sagt Markus Isenrich, der nach acht Jahren als Vereinspräsident verabschiedet wurde und durch Andreas Deuber, der bisher schon im Vorstand wirkte, ersetzt wird.

Vier Rollen werden geschärft

Um die drei definierten Geschäftsfelder erfolgreich zu bewirtschaften, hat St.Gallen-Bodensee-Tourismus in diesem Jahr ihr Aufgabenportfolio überprüft und vier Rollen geschärft, wie Andreas Deuber ausführt.

Touristische Führung St.Gallen-Bodensee-Tourismus will die relevanten Anspruchsgruppen ähnlich einem Dirigenten koordinieren und so der Region zu einem starken Gesamtauftritt verhelfen.

Gastgeber In der Rolle als Gastgeber verleihe St.Gallen-Bodensee-Tourismus der Destination ein sympathisches Gesicht, zum Beispiel in der Tourist-Info in der Altstadt und mit Stadtführungen.

Marketing In ihrer Marketingrolle begleitet die Organisation die Vereinsmitglieder bei der Produkteentwicklung und Vermarktung ihrer Angebote.

Destination-Services St.Gallen-Bodensee-Tourismus unterstützt mit ihren Destination-Services, wie beispielsweise dem St.Gallen Convention Büro, die Mitglieder und Partner mit massgeschneiderten Diensten.

Kurz: St.Gallen-Bodensee-Tourismus will in Zukunft nachhaltigen Tourismus fördern, betreiben und organisieren. So bringt es Deuber auf den Punkt. In Zeiten von Informationsflut, Fake News und der Anonymität des digitalen Alltags suchten Menschen wieder nach echten, authentischen Erlebnissen. Deuber sagt mit Überzeugung:

«Die Destination St.Gallen-Bodensee hält genau das für die Gäste bereit.»

Dafür gebe es viele wahre Fakten: Angefangen von einer einzigartigen Wissenskultur mit den ältesten Schriften des Abendlands über wegweisendes Wissen führender Bildungsstätten bis hin zur Weite des Bodensees, der eine in der Schweiz unerreichte internationale Ausstrahlung besitze.

Nicht zuletzt sei die Olma der Inbegriff von Austausch und Geselligkeit. Der Bau der neuen Olma-Halle 1 auf dem Neuland über der Stadtautobahn bezeichnen die neue und alte Spitze von St.Gallen-Bodensee-Tourismus als «wichtig». Dort könnten Veranstaltungen ausgetragen werden, die die gleiche Strahlkraft hätten wie das CSIO an Pfingsten oder das Open Air im Sommer.

Die Einwohnerinnen und Einwohner einbinden

Von solchen Grossanlässen profitieren gemäss Deuber nicht nur Touristen, sondern insbesondere die Bevölkerung. Aus diesem Grund sehe St.Gallen-Bodensee-Tourismus die Bewohnerinnen und Bewohner als Teil des touristischen Systems. Einerseits prägten sie als Gastgeberinnen und Gastgeber die Willkommenskultur, andererseits könnten auch sie touristische Angebot nutzen und von der Ausstrahlung als attraktive Destination profitieren.

Darum wolle der Verein zur Verbesserung des touristischen Verständnisses die Kommunikation mit der Bevölkerung, aber auch mit der Politik verbessern. Man habe in der Vergangenheit nicht alles falsch, sondern vieles richtig gemacht, sagt Deuber. «Aber wir müssen relevanter, effizienter und schlagkräftiger werden», sagt der neue Präsident von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Wichtig seien ihm eine hohe Zusammenarbeitskultur, Qualitätsbewusstsein und ein sorgsamer Umgang mit ideellen und materiellen Werten.

Andreas Deuber in der St.Galler Altstadt. Hier lebt er, hier hat er sein Büro bei St.Gallen-Bodensee-Tourismus.

Zur Person Tourismusprofessor ist neuer Präsident Andreas Deuber ist 62 Jahre alt und wohnt seit 40 Jahren in der Stadt St.Gallen. Deuber studierte an der Universität St.Gallen und ist promovierter Jurist. Er ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Andreas Deuber ist seit dem 1. Februar 2010 an der Fachhochschule Graubünden in Chur tätig, zuerst war er Studien- und Ausbildungsleiter auf Bachelor- und Masterstufe und von 2015 bis Ende 2020 Leiter des Institutes für Tourismus und Freizeit (ITF). Seit 1. Januar 2021 verantwortet Andreas Deuber die Internationalisierung der FH Graubünden sowie die Hochschulkooperationen. Weiterhin ist er Dozent am Institut für Tourismus und Freizeit und leitet seit August 2021 den CAS Strategy with Impact. Deuber ist seit 2018 Mitglied des Vorstands von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Er ist zudem Mitglied des Verwaltungsrates der Firma Compark AG, Regensdorf (ein Unternehmen der auf platzsparendes Parken spezialisierten Wöhr-Gruppe in Deutschland) und der Grand Casino St.Gallen AG, einem Unternehmen von Swiss Casinos. (dwi)

