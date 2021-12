Corona: Wind in der St.Galler Hotellerie hat schon wieder gedreht

Coronapandemie St.Gallen-Bodensee-Tourismus mit gutem Sommer dank der Schweizer Gäste: Doch in der Hotellerie hat der Wind bereits wieder gedreht Die Logiernächte in der Region St.Gallen-Bodensee sind im Sommer 2021 im Vergleich mit der Vorjahresperiode um mehr als einen Drittel nach oben geklettert. Die Erholung ist vor allem Schweizer Gästen zu verdanken. Doch bereits wird es wieder finster für die Hotellerie. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Velofahrerinnen und Velofahrer, die im Sommer dieses Jahres um den Bodensee fuhren, nächtigten auch im Hotel Einstein in der Stadt St.Gallen, wie Direktor Michael Vogt sagt. Ralph Ribi

Michael Vogt reagiert etwas erstaunt, als er vom Redaktor des «St.Galler Tagblatts» auf die Logiernächte des Sommers 2021 angesprochen wird. Der General Manager des Hotels und Kongresszentrums Einstein in der St.Galler Altstadt sagt, mit den neuen Coronaregeln, die seit zwei Wochen gelten, habe sich die Lage für die Hotellerie schlagartig wieder zugespitzt. Vogt spricht nicht nur für sich und das «Einstein», als Präsident des Hoteliervereins St.Gallen kennt er die Schwierigkeiten seiner Kolleginnen und Kollegen in der nun schon zwei Jahre dauernden Coronapandemie.

Michael Vogt, General Manager Hotel und Kongresszentrum Einstein. Michel Canonica

Die Zahlen der Logiernächte sind im Sommer 2021 im Vergleich mit der Vorjahresperiode stark nach oben geklettert in der Tourismusregion St.Gallen-Bodensee: Von rund 180'000 auf gut 246'000. Das entspricht einem Anstieg von 36,6 Prozent. Das ist das zweitstärkste Plus im Vergleich der vier Tourismusregionen im Kanton St.Gallen. Diese Erholung bewege sich im Gleichschritt zur gesamtschweizerischen Entwicklung, heisst es. Allerdings: Die Gesamtzahlen liegen noch immer leicht unter denjenigen des Vor-Coronasommers 2019, wie aus den soeben publizierten Zahlen des Bundesamts für Statistik hervorgeht. Die Logiernächtezahlen basieren auf dessen Beherbergungsstatistik (Hesta). Im Sommer 2019 waren in den 63 Hotels in der Region St.Gallen-Bodensee rund 251'000 Logiernächte registriert worden. Laut dem Bundesamt für Statistik liegt die Zahl der Gäste aus der Schweiz im Sommer 2021 klar über der Zahl der Vor-Coronazeit, diejenige der ausländischen Touristen aber deutlich darunter.

Die Welschen entdeckten St.Gallen

Die Stadt und die Region St.Gallen hatten im vergangenen Sommer tatsächlich ungewöhnliche viele Schweizer Gäste. Michael Vogt bestätigt das. Im Hotel Einstein seien deutlich mehr Gäste aus der Romandie abgestiegen als in den Vorjahren. «Die Welschen haben im Sommer 2021 die Ostschweiz entdeckt», sagt der «Einstein»-Manager. Wie es in den nächsten Monaten weitergehe, sei indes ungewiss; alles sei sehr instabil.

Gegenwärtig ist es so, dass grosse Veranstaltungen wegen der Masken- und Sitzpflicht storniert werden. Weil die Schweiz von Deutschland als Hochrisikogebiet eingestuft wird, bleiben auch Seminar- und Kongressbesucher aus dem Nachbarland im Norden verstärkt aus. Vogt prognostiziert den Tourismusregionen in den Alpen einen guten Winter, wie es den Hotels in den Städten ergehe in diesem Winter, sei völlig offen. Es werde schwierig, sagt Michael Vogt, der sich als Optimist bezeichnet.

Er plant an Silvester im Saal einen Tanzball. Beim Anlass werde die 2G-Regel gelten (geimpft oder genesen). Dann könne die Maskenpflicht aufgehoben werden. Die Anmeldungen für den Tanzball seien bereits zahlreich, sagt der «Einstein»-Manager. Vogt unterlässt demnach nichts, um Gäste ins Hotel zu bringen. Dennoch verkneift er sich eine Aussage nicht:

«Mir scheint, als gerate die Hotellerie gerade vom Regen in die Traufe.»

Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus, teilt diesen Eindruck. Die Sommerzahlen hätten seine Erwartungen übertroffen. Aber der Entscheid des Bundesrats mit den neuen Einreisebeschränkungen für ausländische Gäste habe die Situation vor zwei Wochen schlagartig verändert. «Ins Negative», sagt Kirchhofer.

Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Michel Canonica

Als Sommersaison wird gemäss dem Tourismusdirektor die Zeit von Mai bis Oktober bezeichnet. Dem Kongress- und Messestandort St.Gallen sei zugutegekommen, dass vom 7. bis 17. Oktober die Olma, die Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung, habe durchgeführt werden können. Das habe der Zahl der Logiernächte in der Region St.Gallen-Bodensee gutgetan. Er aber auch ein negatives Beispiel.

Neue Regeln des BAG als Wende ins Negative

Vor zwei Wochen, als der Bundesrat und das BAG die Einreiseregeln für Gäste aus verschiedenen Ländern verschärfte mit Test- und Quarantänepflicht, habe das der European Colorectal Congress (ECC), bei dem es um Darmkrebs geht, knallhart zu spüren bekommen. Der ECC fand vom 28. November bis zum 2. Dezember in den Olma-Hallen statt. Sowohl Vogt als auch Kirchhofer sagten, rund die Hälfte der normalerweise rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch viele Referentinnen und Referenten hätten von einem Tag auf den anderen ihre Engagements und ihre Buchungen storniert. Nicht nur die Organisatoren des Kongresses um Professor Jochen Lange, sondern auch die Hotellerie war davon betroffen.

Kirchhofer sagt, der Tourismus werde wohl mit dieser Volatilität, diesen sich rasch ändernden Rahmenbedingungen, leben müssen. Dass im Sommer 2021 fast 98 Prozent der Logiernächte aus dem Jahr 2019 registriert wurden, habe ihn zuversichtlich gestimmt. Die neuen Regeln des BAG und die Erfahrungen mit dem Darmkrebskongress vor wenigen Tagen, stimmten ihn jetzt aber nachdenklich. Er verstehe die Sorgen der Hoteliers und der Messe- und Kongressmacher auf dem Platz St.Gallen nur zu gut.

Das Budgetieren wird immer schwieriger

Wie «Einstein»-Manager Vogt ist auch Thomas Kirchhofer ein Optimist. Er sagt, auf das ganze Jahr 2021 betrachtet, dürften in der Region St.Gallen-Bodensee zwischen 80 und 90 Prozent der Logiernächte von 2019 erreicht werden. Und das sei alles andere als schlecht und deutlich über den Erwartungen von prognostizierten 60 Prozent. Aber gerade das Budgetieren sei in der Pandemie eine Herausforderung, sagt Kirchhofer.

Die Rahmenbedingungen, die sich rasch änderten, wirkten sich umgehend auf die Grundstimmung und die Reiselust der Kundschaft aus. Das Budget für 2022, das eigentlich gemacht gewesen sei, habe nach dem Entscheid des Bundesrats Ende November korrigiert werden müssen – «nach unten». Für St.Gallen als Reisedestination spreche die Überschaubarkeit der Stadt und die schöne Natur um sie herum. Ein Indikator, der das zeige, sei die hohe Buchungszahl an öffentlichen Führungen durch die Stadt.

