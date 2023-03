Tourismus in St.Gallen: Die Stadt wieder hoch im Kurs

Tourismus Stadt und Region St.Gallen sind bei Touristen wieder hoch im Kurs: Nach der Coronapandemie klettern die Zahlen der Ankünfte und Logiernächte steil nach oben 172’000 Ankünfte von Touristen sind 2022 in der Stadt und der Region St.Gallen gezählt worden. Das ist im Vergleich mit dem Coronajahr 2021 ein Anstieg von 46 Prozent. Dieser Wert liegt über dem gesamtschweizerischen und deutlich über dem Ostschweizer Durchschnitt. Die Gründe für den St.-Gallen-Boom sind vielschichtig. Daniel Wirth 08.03.2023, 05.00 Uhr

Touristen im Sommer im Stiftsbezirk St.Gallen: Die Zahlen der Ankünfte und Logiernächte lagen im vergangenen Jahr über Vor-Corona-Niveau. Bild: Ralph Ribi

«Who likes a sausage?» Diese Frage war im vergangenen Jahr oft zu hören vor dem Grill an der Ecke Schmiedgasse/Webergasse. Englisch sprechende Gäste waren im vergangenen Jahr viele anzutreffen in der St.Galler Altstadt. Der Verzehr einer Olma-Bratwurst gehörte für sie zum Pflichtprogramm, genauso wie der Besuch der Stiftsbibliothek oder des Textilmuseums.

In der Tourismusregion St.Gallen, zu der die Gemeinden Gaiserwald und Wittenbach gehören, sind im vergangenen Jahr 172’016 Touristinnen und Touristen angekommen, wie aus den jüngsten Zahlen von Schweiz Tourismus hervorgeht. Sie verbrachten insgesamt 312’718 Nächte hier.

Mit Abstand die stärkste Region: St.Gallen

In der Tourismusregion St.Gallen-Bodensee, die in die vier Regionen St.Gallen, Bodensee, Rheintal und Fürstenland aufgeteilt ist, sind Stadt und Region St.Gallen ganz klar der Publikumsmagnet. Zum Vergleich: Die Bodenseeregion wurde 2022 von knapp 32’000 Gästen besucht, das Rheintal im vergangenen Jahr von knapp 37’000 Touristinnen und Touristen und das Fürstenland im gleichen Zeitraum von knapp 22’000. Oder anders formuliert: Die Stadt lockt knapp zwei Drittel der Gäste an.

In der gesamten Region, die von St.Gallen-Bodensee Tourismus bewirtschaftet wird, kamen im vergangenen Jahr total 262’667 Gäste an; das entspricht einem Anstieg von 36 Prozent gegenüber dem Coronajahr 2021. In der Tourismusregion Ostschweiz, in der die Kantone St.Gallen, Thurgau, Schaffhausen, Glarus und beide Appenzell zusammengefasst sind, betrug der Anstieg der Ankünfte 16,5 Prozent, im Kanton St.Gallen 27,3 Prozent und in der gesamten Schweiz betrug das Plus 33,8 Prozent.

Der Tourismusdirektor ist erfreut

Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee Tourismus, bereiten diese Zahlen Freude: «Wir schneiden im schweizweiten Vergleich sehr gut ab. In der Ostschweiz sind wir klar an der Spitze.» Ein Vergleich der Zahlen bestätigt die Aussage Kirchhofers. Zwar konnten auch das Heidiland (+14,5 Prozent), das Toggenburg (+12,2) und die Region Zürichsee (+32,5) bei den Ankünften zulegen, aber nicht im selben Ausmass wie St.Gallen-Bodensee.

Thomas Kirchhofer, Direktor St.Gallen-Bodensee Tourismus. Bild: Michel Canonica

2022 wurden hier knapp 480’000 Logiernächte registriert; das entspricht einem Plus von 28,1 Prozent gegenüber 2021. Allein 312’718 Logiernächte entfielen auf die Stadt und Region St.Gallen. Auffallend ist: Die stärkste Zunahme wurde bei den Gästen aus den USA und aus Grossbritannien registriert mit Zuwachsraten von rund 240 Prozent. In absoluten Zahlen: 7947 Logiernächte gingen 2022 auf das Konto von Gästen aus den USA. Im Coronajahr 2021 waren es 2272, im Jahr 2020, in dem Jahr, als die Pandemie ausbrach, waren es 1413. Im Jahr 2019, vor der Pandemie, wurden gut 8000 Logiernächte von US-Amerikanerinnen und -Amerikanern registriert. Die Logiernächte, die Touristinnen und Touristen aus Grossbritannien in der Region St.Gallen-Bodensee verbrachten, entwickelten sich im selben Zeitraum ungefähr im gleichen Verhältnis.

«Who likes a sausage?» Das Englisch kam 2022 also nicht von ungefähr. Das Textilmuseum St.Gallen eröffnete im September vergangenen Jahres in New York die Ausstellung «Threads of Power» (Fäden der Macht) am Bard Graduate Center. In diesem Zusammenhang besuchten im Oktober 2022 dann eine Handvoll Journalistinnen und Journalisten aus den USA die Stadt St.Gallen. Möglicherweise trug das zum St.-Gallen-Boom ennet des Atlantiks bei. Who knows? Schaden tut ein solcher Austausch mit Sicherheit nicht.

Im Rahmen einer Pressereise besuchen im Oktober 2022 mehrere US-Journalistinnen und -Journalisten St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Noch bleiben die Chinesen aus

Anders sieht es bei den Logiernächten von Gästen aus China und Südostasien aus. Der Anstieg zwischen dem Coronajahr 2021 und dem vergangenen Jahr ist in Prozenten ausgedrückt zwar exorbitant: Bei den Logiernächten, die auf das Konto von Gästen aus China gehen, beträgt er fast 300 Prozent, bei Gästen aus Südostasien gar beinahe 400 Prozent. Doch der Schein trügt: Während im vergangenen Jahr 759 Logiernächte auf Chinesinnen und Chinesen gingen, waren es 2021 gerade einmal 190. Zum Vergleich: Vor der Pandemie, im Jahr 2019, waren es 6491, im Rekordjahr 2017 gar 7966 – also zehnmal mehr als im vergangenen Jahr. Bei Gästen aus China und Südostasien sind die Vor-Corona-Zahlen in weiter Ferne.

Ein erstes Fazit von Tourismusdirektor Kirchhofer sieht so aus: «Auffallend ist, dass sich die ländlichen Regionen gegenüber dem Vorjahr weniger gut erholen konnten, dabei waren sie doch die grossen Gewinner der Pandemie, als der Binnentourismus florierte.» Die Stadt St.Gallen und der Geschäftstourismus hätten in der Coronapandemie deutlich stärker gelitten. Im letzten Jahr waren internationale Reisen wieder möglich. In diesem Zusammenhang sagt Kirchhofer: «Der Geschäftstourismus erholte sich stärker als erwartet.» Hier zeige sich deutlich, dass eine breite Abdeckung der internationalen Quellenmärkte wichtig sei. Die asiatischen Gäste seien 2022 noch ausgeblieben, sagt der SGBT-Direktor. Dennoch und vor allem dank den Gästen aus den USA habe das positive Ergebnis erzielt werden können. Thomas Kirchhofer hält den Ball flach, sagt aber:

«Die Tourismuszahlen von Stadt und Region St.Gallen waren 2022 noch besser als im bisherigen Rekordjahr 2017.»

Der Trend setzt sich fort

Es sei richtig, dass die Hotels vor allem in der Stadt St.Gallen ab Mai 2022 wieder sehr gut gebucht gewesen seien, sagt Michael Vogt, General Manager des Hotels Einstein und Präsident des Hoteliervereins der Destination St.Gallen-Bodensee. Nach der Lockerung aller Coronamassnahmen seien die Businessgäste aus der Schweiz, aus Deutschland und Österreich wieder sehr schnell nach St.Gallen zurückgekehrt. «Es gab einen grossen Nachholbedarf bei Meetings, Seminaren, Weiterbildungen und grösseren Kongressen und natürlich auch bei den Banketten und Hochzeiten», sagt Vogt. Dass es auf dem Land im letzten Jahr eher eine Stagnation oder einen Rückgang in der Ferienhotellerie gegeben habe, sei auf die Öffnung anderer internationaler Feriendestinationen zurückzuführen.

Michael Vogt, General Manager des Hotels Einstein in der Stadt St.Gallen und Präsident des Hoteliervereins St.Gallen-Bodensee. Bild: PD

Ein weiterer Grund für den starken Anstieg in unserer Region St.Gallen ist, dass auch vor der Pandemie die Gäste mehrheitlich auch aus dem Inland und aus Europa gekommen seien. Demzufolge konnte sich die Lage hier im Vergleich zu anderen Schweizer Städten schnell wieder normalisieren.

«Gleichzeitig haben wir in St.Gallen auch festgestellt, dass neue internationale Märkte wie zum Beispiel die USA sehr stak zugelegt haben», bilanziert der «Einstein»-Direktor. Man habe 2022 vorwiegend Schweizer und europäische Geschäftsreisende und zusätzlich internationale Feriengäste in der Region begrüssen und beherbergen dürfen.

2023 geht es gemäss Michael Vogt im gleichen Gästemix weiter, obwohl auch zu erkennen sei, dass Gäste neuer Märkte aus Coronazeiten, etwa aus der Romandie, geblieben seien und verstärkt die Ostschweiz entdeckten.