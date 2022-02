Tourist-Info Rorschach steht auf wackeligen Beinen

Tourismus Rorschach hofft auf mehr finanzielle Unterstützung bei der Tourist-Info: Umliegende Gemeinden verweisen auf die erst 2020 ausgehandelte Erhöhung der Beiträge Ab April übernimmt St.Gallen-Bodensee Tourismus wieder die Tourist-Information in Rorschach. Die Stadt stellt dafür 60'000 Franken zur Verfügung und verzichtet zudem auf Mieteinnahmen. Der Wunsch von Stadtpräsident Röbi Raths auf mehr finanzielle Unterstützung löst bei Gemeindepräsidenten in der Region am See wenig Begeisterung aus. Vielmehr wird die Notwendigkeit einer physischen Anlaufstelle für Besucherinnen und Besucher im Internetzeitalter in Frage gestellt. Tübach hingegen appelliert an den regionalen Zusammenhalt. Rudolf Hirtl 03.02.2022, 05.00 Uhr

Möglich ist die Weiterführung der Tourist-Information im Hafenhäuschen nur, weil die Stadt Rorschach neu 80'000 statt 29'000 Franken an St.Gallen-Bodensee Tourismus zahlt. 60’000 Franken fliessen direkt in die Tourist-Information, wobei die Infrastruktur weitgehend gratis zur Verfügung gestellt wird. Die restlichen 20’000 Franken werden für Marketing und die Produktgestaltung bei St.Gallen-Bodensee Tourismus eingesetzt.

Auch zehn umliegende Gemeinden zahlen dafür Beiträge an St.Gallen-Bodensee Tourismus. Diese bewegen sich zwischen 800 Franken bis 15'142 Franken jährlich. Der Kostenteiler für die einzelnen Beiträge wurde im Jahr 2020 von allen Regionsgemeinden mit St.Gallen-Bodensee Tourismus und untereinander neu verhandelt. Die Beitragsperiode von 2021 bis 2024 soll auch dafür genutzt werden, um die künftige touristische Positionierung und die Strategie der hiesigen Region zu klären. Schon heute ist aber klar, die Wiederaufnahme der lokalen Informationsstelle kostet Geld. Rorschach hat daher seinen Beitrag für 2022 um 51'000 Franken aufgestockt.

Rheineck sieht keinen Handlungsbedarf

Stellt sich nun die Frage, ob die umliegenden Gemeinden bereit sind, ihre Beiträge ausser Fahrplan ebenfalls zu erhöhen. Rheineck hat mit der Schifffahrt auf dem Alten Rhein eine direkte, touristische Anbindung an Rorschach. Stadtpräsident Urs Müller winkt bezüglich Beitragserhöhung ab. «Rheineck und weitere Gemeinden der Region haben ihren Anteil an den Abgaben bereits auf das Jahr 2021 massiv erhöht. Wir haben unseren Beitrag nahezu verdreifacht.»

Dies sei im Zusammenhang mit der Aufrechthaltung der Tourist-Info in Rorschach sowie dem Umstand verknüpft gewesen, dass ein konkreter Nutzen durch St.Gallen-Bodensee aufgezeigt werde. Müller sagt: «In dieser Hinsicht gibt es sicher noch Luft nach oben.» Für eine Erhöhung der Beiträge sei Rheineck nur zu motivieren, wenn von der Tourist-Information ein tatsächlicher Nutzen spürbar sei. Ein Gasttaxenreglement, das zusätzliche Einnahmen für den Tourismus generieren würde, existiert in Rheineck nicht.

Auch Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli erinnert daran, dass der Beitrag an St.Gallen-Bodensee Tourismus erst unlängst erhöht wurde. Gemperli sagt:

«Falls eine separate Unterstützung der Stadt Rorschach geprüft werden soll, warten wir gerne auf ein entsprechendes Gesuch.»

Wie hoch der Nutzen einer Tourist-Information für die ganze Region tatsächlich sei, dürfe seiner Meinung nach zumindest diskutiert werden. Die Welt habe sich verändert und touristische Angebote würden heute digital bereitgestellt.

Röbi Raths will keine anonymisierte Beratung

Angebote und Beratung nur noch online only, für Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths ist das keine Option. «Die Anlaufstelle in Rorschach ist sehr beliebt, vor allen am neuen Ort. Die Leute schätzen es, dass dort Billette gekauft werden können und sie nutzen auch sehr gerne die persönliche Beratung. Natürlich könnte man nun alles nur noch online machen. Eine derart anonyme und unpersönliche Vorgehensweise schätze ich aber keineswegs, und die Leute noch viel weniger. Ich finde, wir haben mit der Tourist-Info ein tolles Angebot, zu dem wir Sorge tragen müssen.» Es liege an allen Gemeinden in der Region, sich aktiv an der Erhaltung dieses Angebots zu beteiligen.

St.Gallen-Bodensee Tourismus fehlen jährlich knapp 70’000 Franken, um die Region am See optimal bewerben zu können. Wäre Goldach unter diesen Umständen bereit, seinen Beitrag grundsätzlich zu erhöhen? «Das kann ich heute nicht sagen. Ausgaben müssen sich immer auch inhaltlich rechtfertigen und tatsächlich einen Nutzen erzielen», sagt Dominik Gemperli. Ob eine solche Unterstützung also tatsächlich angezeigt sei, müsste eine Analyse zuerst zeigen. Er denke, eine gesamtheitliche Betrachtung bezüglich Vermarktung der Ostschweiz mit dem Schwerpunkt «Bodensee» wäre angezeigt, im Interesse des ganzen Kantons. Ein Gasttaxenreglement hat Goldach nicht, aber Übernachtungen oder Beherbergungen spielen dort auch eine eher untergeordnete Rolle.

Ohne seriösen Strategieprozess wären «Schnellschüsse» laut Rorschacherbergs Gemeindepräsident Beat Hirs politisch nicht mehrheitsfähig, zumal die erwähnte Finanzierungslücke und die bevorstehende Schliessung bereits im Jahr 2020 bekannt gewesen seien. Hirs sagt: «Wir sind gerne bereit eine Erhöhung der Finanzierung zu prüfen. Diese muss jedoch zwingend in eine regional abgestimmte und zukunftsorientierte Strategie des Tourismusangebotes eingebettet sein.»

Tübach zahlt freiwillig viermal mehr

Der Kostenteiler orientiert sich an den Einwohnerzahlen. Gemessen an diesen, zahlt Tübach freiwillig viermal mehr, als es müsste. «Wir haben kein Hotel, keinen Hafen und keinen Bahnhof. Wir könnten also sagen, dass uns das Thema Tourismus nichts angeht. Für uns ist es aber klar, Themen wie die Tourist-Info muss man regional angehen», sagt Gemeindepräsident Michael Götte und ergänzt:

«Wir müssen das regional stemmen, das kann nicht einfach die Aufgabe von Rorschach alleine sein.»

Die Region am See muss nach Meinung von Götte grundsätzlich ein neues, anderes Verständnis für Tourismus entwickeln und noch regionaler, Gemeindegrenzen übergreifend, denken.

Thals neuer Gemeindepräsident Simon Diezi will sich auf Anfrage zum Thema noch nicht äussern. Er will sich zuerst intern besprechen.