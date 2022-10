Tourismus «Mit den zwei neuen Hotels haben wir sicher mehr als genug Zimmer»: Die Zahl der Hotelbetten in der Stadt St.Gallen klettert auf ein neues Hoch Kommendes Jahr eröffnet das neue Hotel neben der Villa Wiesental mit 200 Gästebetten. Damit bietet St.Gallen erstmals über 2000 Betten für seine Gäste aus dem In- und Ausland. Aber es kommen noch mehr Betten hinzu. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Die Unterkunft mit den meisten Betten in der Region ist das Vier-Sterne-Hotel Säntispark in Abtwil. Bild: Belinda Schmid

Während der Olma sind die Hotels in der Stadt St.Gallen meist gut ausgelastet oder gar ausgebucht. Der Oktober ist Hochsaison für die St.Galler Hotellerie. Nachdem die Zahlen der Logiernächte mit Beginn der Coronapandemie auch in St.Gallen in den Keller fielen, rappelte sich die Branche 2021 wieder auf.

2022 zeigt sich nun ein erfreuliches Bild. Gemäss Zahlen des Bundesamts für Statistik stieg die Zahl der Logiernächte im Juni auf ein Rekordhoch. Die Zahlen sind auch deutlich höher als im Vergleichsmonat 2019, also noch vor der Pandemie. 28'429 Nächte logierten Gäste aus dem In- und Ausland im Juni in St.Gallen. Das sind weit über dreimal mehr als im Krisenjuni 2020.

Hotels gehen auf, andere schliessen für immer

In den vergangenen rund zweieinhalb Jahren hat sich auch die Zahl der verfügbaren Gästebetten in St.Gallen verändert. Seit 2013 verzeichnete das Statistikamt meist um die 1500 Hotelbetten für die Stadt St.Gallen. Da einige Unterkünfte während der Pandemie ihre Türen vorübergehend schliessen mussten, sank die Zahl der verfügbaren Betten auf knapp 1200.

Doch schon im Juli 2021 gab es in der Kantonshauptstadt wieder 1670 Gästebetten. Im März 2022 stieg die Zahl sprunghaft an auf 1912 Betten.

Doch wo kamen plötzlich 208 neue Betten hinzu? Die Antwort weiss Michael Vogt, Präsident des Verbands Hotels St.Gallen-Bodensee und General Manager des Hotels Einstein. Das Bundesamt für Statistik nahm damals das B&B Hotel beim Bahnhof St.Fiden neu in seine Zahlen auf. Mitte 2021 – zu einem für Hotelbetriebe schwierigen Zeitpunkt – wurde die ursprünglich als Ibis Hotel geplante Unterkunft beim Bahnhof St.Fiden unter dem Namen B&B Hotel eröffnet.

Veränderungen gab es auch andernorts. Aus dem Sorell Hotel City Weissenstein an der Davidstrasse sind inzwischen zwei Hotels geworden. An der Davidstrasse 21 eröffnete Ende 2020 das neue Boutiquehotel «Weissenstein» mit 32 Zimmern und 64 Betten. Auf der anderen Strassenseite wurde der frühere Betrieb zu einem Self-Check-in-Hotel. Das renovierte «Hotel David 22» verfügt über 20 Zimmer und 32 Betten.

Vor drei Monaten ganz von der Karte verschwunden ist das «Hotel am Ring». Aus dem einst prunkvollen Hotel sind inzwischen Kleinwohnungen und Arbeitsräume geworden.

Im «Ekkehard» soll es 100 Doppelzimmer geben

1912 Betten für Touristinnen und Touristen, Geschäftsleute und Durchreisende. Das ist ein neuer Höchststand. Und es werden bald noch mehr. Im Frühling 2023 öffnet das Hotel Wiesental neben der gleichnamigen und mittlerweile aufwendig sanierten Villa seine Pforten. Das achtstöckige Hotelgebäude steht, aktuell läuft der Innenausbau. Künftig werden hier rund 200 Betten für Gäste angeboten.

Nochmals 200 Betten sollen im «Ekkehard» hinzukommen. Im August gab die Stadt bekannt, dass sie den Saal im Gebäude verkauft habe. Das Haus kann nach 14 Jahren Stillstand und Ungewissheit umfassend saniert werden. Die Besitzerin, die Forol Generalunternehmung AG mit Sitz in Herisau, plant im geschichtsträchtigen Gebäude rund 100 Doppelzimmer. Wann die Umbauarbeiten beginnen, ist zurzeit aber noch offen.

Auch die Zahl der Grossbetriebe steigt

Michael Vogt, Präsident des Verbands Hotels St.Gallen-Bodensee und General Manager des Hotels Einstein. Bild: PD

Mit den beiden neuen Hotels steigt die Zahl der Gästebetten in der Stadt St.Gallen auf über 2000. Auch steigt mit der Eröffnung des Hotels Wiesental und des «Ekkehards» die Zahl der Betriebe mit 200 oder mehr Betten auf sechs und sieben. Bereits jetzt mehr als 200 Betten zu bieten haben das B&B Hotel, der «Säntispark», das «Walhalla», das «Einstein» und die «Oberwaid».

Die Investitionslaune nimmt auch Hotelverbandspräsident Michael Vogt erfreut zur Kenntnis. Er betont aber, mit dem «Wiesental» und dem «Ekkehard» verfüge die Stadt künftig sicher über mehr als genug Zimmer. «Dass es zwei neue Hotels gibt, darüber freuen wir uns trotzdem.» Dies stärke den Standort und bringe weitere Touristen nach St.Gallen.

