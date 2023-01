St.Gallen: Hotel Lok eröffnet im Sommer 2023

Wer in die sanierte Villa Wiesental einziehen wird, ist noch unklar. Das sagt Thomas Meier, Kommunikationsverantwortlicher der HRS Real Estate AG. Man sei momentan mit der Vermietung beschäftigt. In der Villa läuft derzeit der Innenausbau. Im März soll sie fertig saniert sein. Danach folgen bis Sommer die Arbeiten an der Umgebung.

Das Grundstück, auf dem Hotel und Villa Wiesental stehen, gehört heute der Pensionskasse der Stadt. Die Vorgeschichte ist bewegt: Jahrelang lotterte die Villa vor sich hin. Die HRS Real Estate AG wollte ursprünglich auf dem Grundstück einen Neubau errichten und die Villa sanieren. Doch 2016 lehnte die Stadt den Gestaltungsplan ab, aus städtebaulichen Gründen. Die HRS kündigte daraufhin an, die Villa im damaligen Zustand zu erhalten.

2019 verkaufte die HRS an die städtische Pensionskasse. Diese plante erst, auf dem Areal ein Bürogebäude zu bauen. Dann kam die Idee eines Hotelneubaus auf. Die Pensionskasse beauftragte die Totalunternehmerin HRS mit der Renovation der Villa und dem Bau des Hotels. 2021 starteten die Bauarbeiten. (mha)