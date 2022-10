Tourismus Eine neue Linie nach Bregenz und weniger Schiffe zur Insel Mainau: Bodensee-Schifffahrt ändert Fahrplan für nächstes Jahr Die diesjährige Saison war für die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt AG wechselhaft. Nach Corona warten bereits neue Herausforderungen. Deshalb fahren nächstes Jahr weniger Schiffe zur Insel Mainau, dafür gibt es eine neue Linie nach Bregenz. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Die Schweizerische Bodensee-Schiffahrt AG bezeichnet die erste Saison nach Corona als «wechselhaft». Bild: Raphael Rohner

Mit Sonne und blauem Himmel ist die Schifffahrtssaison auf dem Bodensee am Sonntag, 16. Oktober, zu Ende gegangen. «Versöhnlich», wie die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt AG (SBS) in einer Mitteilung schreibt.

430'000 Menschen beförderte sie dieses Jahr über den See. Das ist rund ein Drittel mehr als im vergangenen Jahr – aber immer noch 15 Prozent weniger als noch vor Corona. Für 60 Prozent des Zuwachses an Passagierinnen und Passagieren habe die Fährverbindung von Romanshorn nach Friedrichshafen gesorgt. Diese Linie wird die SBS auch im Winterhalbjahr betreiben, genauso wie verschiedene Erlebnisschiffe wie etwa das Wild- oder das Fondueschiff.

Markus Wilda, Leiter Marketing und Verkauf bei der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG. Bild: PD

Nach Corona seien die Passagierzahlen wieder deutlich angestiegen, heisst es in der Mitteilung weiter. «Besonders gut entwickelt hat sich unser Chartergeschäft», sagt Markus Wilda, Marketing- und Verkaufsleiter bei der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG. «Viele Unternehmen haben die aufgeschobenen Anlässe in diesem Jahr durchgezogen.» Zwar gibt es keine Coronaeinschränkungen mehr, doch die SBS hat mit neuen Herausforderungen zu kämpfen.

Auf Corona folgen hohe Dieselpreise

Gerade auf dem Alten Rhein ist der tiefe Pegelstand für die Bodensee-Schifffahrt immer wieder ein Problem. Dieses Jahr verkehrten ab Mitte Juli keine Kursschiffe mehr zwischen Rorschach und Rheineck. Nächstes Jahr gibt es auf dieser Route Änderungen, wie Wilda sag:

«Wir fangen später mit dem Schiffsbetrieb auf dem Alten Rhein an, fahren dafür von Beginn an täglich.»

Das Kursschiff MS Rhynegg wird während der Hauptsaison auf dem Alten Rhein unterwegs sein.

Wenn der Alte Rhein genug Wasser führt, können Kursschiffe von Rorschach nach Rheineck fahren. Das war dieses Jahr ab Mitte Juli nicht mehr möglich. Bild: Toni Sieber

Im Fahrplan 2023 gibt es noch weitere Neuerungen. Wegen der hohen Dieselpreise hat die Geschäftsleitung der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG den Fahrplan für nächstes Jahr um rund 15 Prozent ausgedünnt, wie sie bereits Mitte September mitgeteilt hatte. Davon betroffen ist unter anderem der Kurs von Romanshorn über Kreuzlingen zur Insel Mainau und nach Meersburg.

«Bisher haben wir den Kurs mit drei Schiffen bestritten, in der neuen Saison fahren wir nur noch mit einem Schiff. Dafür führt die Runde nicht mehr jedes Mal nach Romanshorn, sondern nach Kreuzlingen», sagt Wilda. Die Linie werde nur noch morgens in Romanshorn starten und abends wieder dort enden. «Besucherinnen und Besucher, die nach Romanshorn zurück möchten, müssen den Zug nehmen.» Die Thurbo-Seelinie ergänzt laut Wilda das Angebot der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt AG «sehr gut».

Zwei neue Routen in die Nachbarländer

Indem nur noch ein Schiff die Mainau-Route bediene, habe man Kapazitäten für andere Routen, sagt Wilda. Eine führt ab 2023 täglich von Romanshorn ans deutsche Bodenseeufer nach Langenargen, eine Gemeinde östlich von Friedrichshafen, und dann nach Rorschach.

Eine weitere neue Linie führt von Rorschach nach Bregenz. Eine solche Route sei von den Kundinnen und Kunden schon häufig gewünscht worden, sagt Wilda.

«Ab 2023 fahren wir Bregenz einmal täglich an und testen, wie das ankommt.»

Dass das Angebot in Rorschach ausgebaut wird, hat seinen Grund: Rorschach sei generell ein sehr gut frequentierter Hafen. Das sei auch während der Coronazeit so geblieben, sagt Wilda.

Keine Konkurrenz zur neuen Kurslinie nach Bregenz sei die S-Bahn, die seit letztem Dezember von Romanshorn in die österreichische Stadt verkehrt, sagt Wilda. «Die Bahn ist eher eine praktische Ergänzung, denn sie ermöglicht den Ausflüglerinnen und Ausflüglern Flexibilität.»

Neue Saison startet im April 2023

Die MS Rhynegg wird am Sonntag, 2. April 2023, zum ersten Mal von Rorschach nach Bregenz fahren. Dann startet die Vorsaison und die Kursschiffe verkehren am Wochenende und an Feiertagen auf dem See. In der Hauptsaison vom 18. Mai bis 3. Oktober sind sie dann täglich unterwegs.

Zwei Wochen lang, vom 4. bis zum 15. Oktober, ist dann wieder Nachsaisonbetrieb. Von Anfang Juli bis Mitte September verkehrt ausserdem die MS Rhyspitz wie gewohnt von Romanshorn über Altnau und Güttingen nach Hagnau.

